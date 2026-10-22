Petrolimex, PV Oil, SaigonPetro, xăng dầu Quân đội bán mỗi nơi một giá

Điều chỉnh giá xăng dầu của các doanh nghiệp xăng dầu từ ngày 22-10 - Ảnh: Q.ĐỊNH

Chiều 22-10, Bộ Công Thương đã công bố giá các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường, với mức giảm mạnh với xăng và tăng với các mặt hàng dầu.

Cụ thể, xăng E5RON92: 25.361 đồng/lít (giảm 1.610 đồng/lít). Xăng E10RON95-III: 25.213 đồng/lít (giảm 1.816 đồng/lít), thấp hơn xăng E5RON92 148 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S: 29.550 đồng/lít (tăng 444 đồng/lít); Dầu mazut 180CST 3.5S: 23.373 đồng/kg (tăng 1.238 đồng/kg).

Theo quy định hiện hành, giá bán các mặt hàng xăng dầu sẽ do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối công bố, cùng thời điểm trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá, với mức giá không cao hơn giá cơ sở tại kỳ được công bố.

Với quy định trên, đồng nghĩa với việc doanh nghiệp có thể bán với mức giá thấp hơn giá nhà nước công bố. Tại kỳ điều hành trước, nhiều doanh nghiệp đã công bố điều chỉnh giảm sâu hơn so với giá công bố. Đơn cử, Petrolimex đã công bố giảm giá với mức 300 đồng/lít cho tất cả các mặt hàng xăng dầu, áp dụng đến ngày 29-10, trong khi PV Oil thực hiện giảm giá 350 đồng/lít đến 22-10...

Theo công bố được Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex (mã CK: PLX), xăng E5RON92: 25.060 đồng/lít (giảm 1.610 đồng/lít); xăng E10RON95-III: 24.910 đồng/lít (giảm 1.810 đồng/lít). Dầu diesel 0.05S: 29.250 đồng/lít (tăng 441 đồng/lít). Dầu mazut 180CST 3.5S: 21.830 đồng/kg (tăng 1.204 đồng/kg).

Đối với mặt hàng xăng E10RON95 mức V, doanh nghiệp này niêm yết giá ở mức 25.710 đồng/lít, tương đương mức giảm so với trước là hơn 1.810 đồng/lít. Dầu diesel 0.001S mức V có giá 30.650 đồng/lít, giảm khoảng 400 đồng/lít.

Tương tự khi giảm thêm 300 đồng/lít, Tổng công ty Xăng dầu Quân đội (Mipecorp) công bố điều chỉnh giá trong kỳ điều hành hôm nay gồm: xăng E5RON92: 25.060 đồng/lít. Xăng E10RON95-III: 24.910 đồng/lít; dầu diesel 0.05S: 29.250 đồng/lít.

Trong khi đó PV Oil công bố duy trì chính sách giảm 350 đồng/lít cụ thể với xăng E10RON95-III là 24.860 đồng/lít, xăng E5RON95: 25.010 đồng/lít. Dầu diesel 0.05S: 29.200 đồng/lít.

Công ty SaigonPetro công bố giá bán lẻ xăng dầu gần tương đương mức giá được Nhà nước công bố. Cụ thể, xăng E5RON92: 25.360 đồng/lít. Xăng E10RON95-III: 25.210 đồng/lít; dầu diesel 0.05S: 29.550 đồng/lít. Mức giá này chỉ thấp hơn vài đồng so với giá được Bộ Công Thương đưa ra.

Theo Bộ Công Thương, kể từ kỳ điều hành trước ngày 15-10, bên cạnh mức giảm theo giá điều hành, nhiều doanh nghiệp đầu mối chủ động giảm thêm giá bán lẻ, thể hiện nỗ lực chia sẻ chi phí nhiên liệu với khách hàng. Cụ thể, 3 thương nhân gồm PVOIL, Long Hưng và Trường An giảm thêm 350 đồng/lít, kg so với mức giá công bố. Có 11 thương nhân giảm thêm 300 đồng/lít, kg, gồm Petrolimex, Phúc Lâm, Thanh Lễ, S.T.S Petro, Hóa dầu Quân đội, Phúc Lộc Ninh, Tổng công ty Xăng dầu Quân đội, Nam Phúc, Hùng Hậu, Dương Đông và Hòa Khánh. Có 12 thương nhân gồm Sài Gòn Petro, Tây Nam S.W.P, Hồng Đức, Nam Sông Hậu, Bình Minh Petro, Giang Nam, Vật tư Xăng dầu Hải Dương, Apollo Oil, Anh Phát, Vĩnh Long Petro, Dầu khí Đồng Tháp và Hải Linh thực hiện bán lẻ theo mức giá điều hành. Bộ Công Thương cho hay, việc các thương nhân dầu mối chủ động giảm thêm giá bán trong kỳ điều hành góp phần mang lại lợi ích trực tiếp cho người mua nhiên liệu, đồng thời hỗ trợ các đơn vị sản xuất, kinh doanh tiết giảm chi phí.

Giá xăng giảm, dầu tăng Từ 15h ngày 22-10, giá xăng dầu trong nước điều chỉnh theo thông báo mới nhất của Bộ Công Thương.



