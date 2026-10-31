Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Thống đốc: 'Không thể có hai bảng cân đối, một bảng để thanh toán thuế, một bảng đi vay ngân hàng'

tác giả
NGỌC AN
và 1 tác giả khác
NGỌC AN
NGỌC AN
THÀNH CHUNG
THÀNH CHUNG

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn cho rằng việc minh bạch hoạt động tài chính của doanh nghiệp làm cơ sở ngân hàng cho vay thuận lợi hơn.

- Ảnh 1.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn - Ảnh: QUỐC HỘI

Nhìn nhận về những quan ngại của các đại biểu nêu ra như tỉ lệ dư nợ/GDP, tiền gửi chủ yếu ngắn hạn mà cho vay trung dài hạn, vấn đề thanh khoản, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn cho rằng thực tiễn hoạt động của Việt Nam có những nét riêng.

Ví dụ như tiền gửi ngắn hạn chiếm 80% của tiền gửi ngân hàng, nhưng tiền gửi cá nhân thực tế gửi ngắn hạn và quay vòng nên mang tính ổn định. Ngành ngân hàng huy động ngắn hạn lãi suất thấp hơn nên quay trở lại hỗ trợ lãi suất cho vay giảm hơn.

Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng vào lĩnh vực ưu tiên

Tiền gửi vẫn vào ngân hàng nhiều vì cơ bản người dân vẫn tin vào hệ thống ngân hàng và gửi vào ngân hàng. Vì vậy, ông Ấn cho rằng sau này khi thị trường vốn phát triển tốt hơn, sức hấp dẫn hơn và đảm bảo tính an toàn cho người dân đầu tư thì độ cân bằng có thể sẽ khác đi.

Ông nhấn mạnh, hiện Ngân hàng Nhà nước vẫn theo đuổi chính sách tiền tệ là đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, kiểm soát tỉ giá, đóng góp vào hỗ trợ tăng trưởng. Vấn đề đặt ra là làm sao để tìm được điểm cân bằng, sẽ được triển khai thực tiễn qua điều hành.

Về cho vay tín dụng, Thống đốc khẳng định hiện kiểm soát tốt với mức tăng trưởng 12,27%, qua đó kiểm soát được lãi suất. Lãi suất huy động tăng cao hơn lãi suất cho vay. Tín dụng bất động sản cũng được kiểm soát đảm bảo tăng trưởng với mức 9,84%, thấp hơn tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Trong hơn 20,8 triệu tỉ đồng dư nợ toàn nền kinh tế, có 77,44% là dành cho sản xuất kinh doanh. Với doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng dành hơn 4 triệu tỉ đồng. Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa để đưa ra các giải pháp giảm lãi suất, tăng khả năng tiếp cận vốn, cho vay thông qua dòng tiền.

Tuy vậy, Thống đốc chỉ ra tại Tờ trình của Quốc hội số 734 về dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, đã đánh giá về khả năng tiếp cận vốn thấp vì nhiều lý do. Đó là quy mô vốn nhỏ, sức chống chịu yếu, phương án kinh doanh thường xuyên biến động và thông tin tài chính chưa thực sự minh bạch.

“Làm sao doanh nghiệp nhỏ và vừa phải hoạt động minh bạch hơn? Không thể có câu chuyện có hai bản cân đối, một bảng dùng để thanh toán thuế và một bảng dùng đi vay ngân hàng được. Khi đã minh hoạt tất cả hoạt động ngân hàng sẽ có điều kiện xem xét cụ thể sức khỏe doanh nghiệp để tổ chức tín dụng cho vay” - ông Ấn nói.

Theo ông, hiện nay có tới 98% là doanh nghiệp nhỏ và vừa nên về cơ bản đã được tổ chức tín dụng cấp tín dụng. Vì vậy cần hướng đến doanh nghiệp có năng lực, chứng minh khả năng khả nợ thì ngân hàng hoàn toàn có cơ sở cho vay. 

Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ khuyến khích và tạo cơ sở pháp lý cho tổ chức tín dụng yên tâm cho vay. Tuy vậy, vấn đề đặt ra là làm sao để cho vay hiệu quả, thu hồi được tiền vay để trả tiền cho dân khi huy động là rất quan trọng.

- Ảnh 3.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn - Ảnh: QUỐC HỘI

Đẩy mạnh huy động vốn từ các nguồn khác

Giải trình về các vấn đề kinh tế xã hội, huy động nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế và quản lý ngân sách, hỗ trợ doanh nghiệp, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cho hay đã trình Quốc hội thông qua kế hoạch tài chính 5 năm. Để đạt mức tăng trưởng trên 10%, phải huy động 40% tổng đầu tư toàn xã hội, tức mức độ huy động tăng 2,21 lần so với giai đoạn trước.

Với những băn khoăn của đại biểu về việc quá phụ thuộc vào tín dụng, ông Tuấn cho hay Chính phủ đã nhận diện từ sớm từ xa và thông qua chiến lược phát triển thị trường chứng khoán, bước đầu triển khai và đạt kết quả. 

Thực tế 9 tháng đầu năm huy động vốn đã tăng 15% so với cùng kỳ, phát hành trái phiếu ra công chúng tăng 60% và phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng 80% so với cùng kỳ. Từ cuối năm 2025 có 10 doanh nghiệp IPO huy động trên 60.000 tỉ đồng, gấp 9 lần cả giai đoạn, thị trường cổ phiếu có khởi sắc.

Về các vấn đề liên quan tới ngân sách, ông Tuấn cho hay việc xây dựng dự toán sát với kết quả thực hiện là yêu cầu. Nguyên nhân do công tác phân tích dự báo còn hạn chế nên cần đẩy mạnh công nghệ thông tin. 

Với các ý kiến cho rằng tình hình giải ngân đầu tư công chậm, mức chuyển nguồn lớn, Bộ trưởng nhìn nhận có thực tiễn là chuẩn bị dự án còn bất cập, đặc biệt là dự án ODA do quy trình phức tạp hơn. Vì thế, để đẩy nhanh công trình đi vào khai thác, tăng hiệu quả, giảm chuyển nguồn, giảm tạm ứng thì việc chuyển bị dự án, thực thi là quan trọng nhất.

- Ảnh 4.Đại biểu: Có tới 93,5% khoản vay đòi thế chấp, cần mở khóa dữ liệu để cho vay theo dòng tiền

Chiều 29-10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.


Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
NGỌC AN - THÀNH CHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: bảng cân đối Tăng trưởng ngân sách Doanh nghiệp tín dụng

    Dòng sự kiện: Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất