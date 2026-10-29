Tranh luận tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa khi nâng ngưỡng doanh thu lên 400 tỉ

Đại biểu Phạm Văn Hòa - Ảnh: Quốc hội

Chiều 29-10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nêu các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa là doanh nghiệp sử dụng dưới 300 lao động; tổng nguồn vốn năm trước không quá 150 tỉ và tổng doanh thu năm trước không quá 400 tỉ, đại biểu Nguyễn Toàn Thắng (đoàn Lai Châu) cho rằng nên cân nhắc xem xét có thể bỏ điều kiện về số lượng lao động.

Lo nâng ngưỡng doanh thu 400 tỉ đồng sẽ dàn trải chính sách hỗ trợ

“Bởi một doanh nghiệp đáp ứng điều kiện số vốn, doanh thu, lại cùng tạo ra nhiều việc làm hơn, sử dụng nhiều lao động hơn thì không có lý do gì chúng ta lại không hỗ trợ để doanh nghiệp lớn lên. Đây là một vấn đề rất quan trọng ngay từ khâu thiết kế ban đầu, nên cần cân nhắc điều này” - đại biểu Thắng nói.

Về tiêu chí tổng số nguồn vốn năm trước liền kề không quá 150 tỉ, đại biểu cũng cho rằng cần phải xác định rõ đây là vốn chủ sở hữu hay là vốn huy động. Bởi đối với một doanh nghiệp thương mại thì vòng chu chuyển vốn rất lớn, việc vượt quá 150 tỉ là chuyện bình thường. Vì thế cần xác định đây là vốn chủ sở hữu để làm điều kiện tiêu chí doanh nghiệp.

Cùng vấn đề này, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) cho rằng dự thảo mở rộng thêm doanh thu đối với những doanh nghiệp có năm liền kề tăng lên 400 tỉ đồng và tổng nguồn vốn năm trước liền kề lên tới 150 tỉ đồng để hỗ trợ, sẽ khiến cho nguồn hỗ trợ dàn trải thêm.

Chỉ ra thực tế nguồn hỗ trợ hiện tại cho doanh nghiệp thời gian qua vẫn chưa hết, trong khi tiếp tục mở rộng thêm những doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh với ngưỡng doanh thu 400 tỉ đồng, theo đại biểu, đây là doanh nghiệp thuộc “loại khá”, chứ không phải là doanh nghiệp nhỏ thật sự. Vì vậy việc nâng ngưỡng hỗ trợ 400 tỉ đồng sẽ khó khăn.

“Cho nên đề nghị nên có tính toán sao cho thật kỹ, theo tôi thì ngưỡng 300 tỉ đồng sẽ phù hợp hơn” - đại biểu Hòa nói.

Đại biểu Nguyễn Trung Kiên (đoàn Đồng Nai)

Hỗ trợ doanh nghiệp có doanh thu lớn là hỗ trợ người lao động

Tranh luận ý kiến trên, đại biểu Nguyễn Trung Kiên (đoàn Đồng Nai) cho rằng doanh thu 400 tỉ đồng nhưng chưa chắc biên lợi nhuận đã lớn. Bởi có thể có những doanh nghiệp đạt doanh thu 400 tỉ nhưng lao động rất đông, lợi nhuận thấp.

“Nếu tiếp tục hỗ trợ thì sẽ giải quyết được vấn đề lao động, tạo công ăn việc làm cho người lao động, duy trì ổn định lao động. Phần hỗ trợ này giúp doanh nghiệp tái đầu tư sản xuất kinh doanh, mở rộng đầu ra, tăng thêm lao động và thu được thuế thu nhập doanh nghiệp sau đó” - đại biểu Kiên nêu vấn đề.

Việc không hỗ trợ doanh nghiệp được xem là có doanh thu lớn, trong trường hợp doanh nghiệp bị phá sản, đại biểu Kiên cho rằng việc giải quyết vấn đề phá sản sẽ phức tạp hơn rất nhiều. Trong khi đó người lao động bị thất nghiệp, cũng như phải giải quyết những hậu quả tiếp theo.

Cùng đó, đại biểu Kiên cũng đề nghị cần tập trung hỗ trợ về việc kết thúc hoạt động của doanh nghiệp. Trong đó cần có quy định hỗ trợ tư vấn pháp lý đối với doanh nghiệp kết thúc hoạt động.

Điều này giúp các doanh nghiệp đang thành lập, sắp thành lập thấy rằng kể cả hoạt động kinh doanh không thành công cũng sẽ được tạo điều kiện để kết thúc hoạt động một cách "êm thấm và nhẹ nhàng".