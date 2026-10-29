Đại biểu: Có tới 93,5% khoản vay đòi thế chấp, cần mở khóa dữ liệu để cho vay theo dòng tiền

Đại biểu Lê Hoàng Anh (Gia Lai) - Ảnh: Quốc hội

Nêu vấn đề chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp chế biến, chế tạo tại Điều 22 của dự thảo, đại biểu Lê Hoàng Anh (Gia Lai) cho rằng quy định này mới là hỗ trợ tư vấn, chứng nhận, còn đất, vốn dài hạn và tài sản đảm bảo thì chưa có công cụ.

Chính sách chỉ khuyến khích thì doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ gì?

“Đề nghị này không nhằm ưu ái một ngành mà để sửa một vấn đề chưa hợp lý: cho vay dựa vào tài sản thế chấp tưởng như trung tính lại bất lợi nhất cho doanh nghiệp sản xuất có chu kỳ đầu tư dài, tài sản chuyên dùng khó thế chấp. Đó cũng chính là yêu cầu ưu tiên tín dụng cho đầu tư máy móc, chuỗi cung ứng của Nghị quyết 68” - đại biểu Hoàng Anh nêu.

Do đó, đại biểu đề nghị bổ sung thêm nội dung gồm khôi phục quy định bố trí quỹ đất khu, cụm chế biến nông, lâm, thủy sản tập trung gắn vùng nguyên liệu, kho lạnh, logistics dùng chung.

Việc cho vay cần thực hiện trên cơ sở hợp đồng liên kết tiêu thụ, khoản phải thu, tồn kho, chứng từ kho hàng, ưu tiên bảo lãnh khoản vay mua máy móc chế biến sâu. Với hợp tác xã đáp ứng tiêu chí quy mô cũng được áp dụng chính sách như doanh nghiệp.

Cùng đó, cần “mở khóa” dữ liệu cho vay theo dòng tiền khi pháp luật đã cho phép cho vay không có đảm bảo từ năm 2016.

Thực tiễn, đã gần 10 năm có chính sách nhưng theo PCI 2025, vẫn có 93,5% khoản vay đòi thế chấp do ngân hàng không thấy dòng tiền.

Vì vậy, đại biểu Hoàng Anh đề nghị bổ sung quy định cơ quan thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội có trách nhiệm kết nối, cung cấp dữ liệu này cho tổ chức tín dụng để tổ chức tín dụng thẩm định, quyết định cho vay.

Hỗ trợ miễn thuế, mặt bằng phải khả thi

Cũng băn khoăn về chính sách hỗ trợ vốn và các chính sách hỗ trợ trong dự luật khó khả thi, đại biểu Nguyễn Hữu Toàn (Lai Châu) chỉ ra dự thảo đưa ra những nội dung như khuyến khích các tổ chức cho vay vốn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận vốn nhưng lại không đưa ra chỉ tiêu định lượng.

“Nhìn vào đây thì doanh nghiệp nhỏ và vừa không thể nhận ra được mình sẽ được hỗ trợ gì về vốn. Vì vậy cần rà soát lại để doanh nghiệp tiếp cận vốn tốt hơn vì đây là chính sách rất quan trọng” - đại biểu Toàn nêu.

Đại biểu Nguyễn Hữu Toàn (đoàn Lai Châu) - Ảnh: Quốc hội

Hay với chính sách thuế, dự thảo nêu miễn thuế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong 3 năm kể từ khi được cấp giấy chứng nhận lần đầu. Theo đại biểu, chính sách này sẽ khó hỗ trợ tốt nhất vì mới khởi nghiệp thì doanh nghiệp khó có thu nhập ổn định. Vì vậy, cần sửa đổi quy định này để hỗ trợ trong ba năm kể từ năm đầu tiên doanh nghiệp có lợi nhuận.

Về hỗ trợ mặt bằng sản xuất, chính sách thiết kế là hỗ trợ chủ đầu tư khu công nghiệp hiện có và đặt ra yêu cầu các khu công nghiệp này dành một phần cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thuê, không ràng buộc về mặt giá cả. Hay việc dành 20ha cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thuê. Theo đại biểu, chính sách này cũng “rất khó thực thi” nên cần hết sức cân nhắc.

Ngoài ra, đại biểu cũng nêu điểm bất cập quy định về nguyên tắc hỗ trợ, trong đó có nội dung về việc hỗ trợ tùy thuộc vào khả năng cân đối nguồn lực ngân sách. Điều này khiến cho việc triển khai các chính sách hỗ trợ có thể được thực thi, hoặc không thực thi nếu không đảm bảo nguồn lực.

"Tôi đề nghị cần rà soát chính sách, căn cứ nguồn lực thực có để đưa chính sách hỗ trợ đến với doanh nghiệp" - đại biểu Toàn nhấn mạnh.

Đồng tình, đại biểu Dương Khắc Mai (Lâm Đồng) nêu vấn đề hỗ trợ doanh nghiệp về tiền thuê đất, cấp voucher có ý nghĩa giúp giảm chi phí, giảm thủ tục. Tuy nhiên, cần quy định rõ nguyên tắc về việc chủ đầu tư không được tăng giá thuê trước và sau khi hỗ trợ, rà soát tránh hỗ trợ trùng với cùng một chi phí, việc hỗ trợ phải gắn với khả năng cân đối ngân sách của địa phương để đảm bảo tính khả thi.