Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Từ 1-1-2027, doanh nghiệp sẽ bị khóa tài khoản hải quan nếu chưa cập nhật dữ liệu

tác giả
LÊ THANH
LÊ THANH
LÊ THANH

Doanh nghiệp phải hoàn thành việc rà soát, cập nhật và làm sạch dữ liệu tài khoản khai báo hải quan trước ngày 31-12-2026. Tài khoản chưa hoàn thành sẽ bị khóa từ ngày 1-1-2027.

Từ 1-1-2027, doanh nghiệp sẽ bị khóa tài khoản hải quan nếu chưa cập nhật dữ liệu - Ảnh 1.

Từ ngày 1-1-2027, cơ quan hải quan sẽ khóa tài khoản khai báo hải quan của những doanh nghiệp chưa thực hiện hoặc chưa hoàn thành việc cập nhật dữ liệu - Ảnh: H.Q.

Cục Hải quan vừa thông báo kế hoạch làm sạch dữ liệu doanh nghiệp trên Hệ thống Đăng ký và quản lý người sử dụng. Quy định áp dụng với các doanh nghiệp đã đăng ký tài khoản khai báo hải quan trên hệ thống thông quan hàng hóa và quản lý hải quan tự động của Việt Nam (VNACCS).

Ngày 31-12-2026 là hạn chót cập nhật và làm sạch dữ liệu tài khoản khai báo hải quan

Theo Cục Hải quan, ngày 15-9, cơ quan này đã ban hành Công văn số 21692 về việc triển khai kế hoạch làm sạch dữ liệu doanh nghiệp.

Từ ngày 25-9-2026, doanh nghiệp thực hiện rà soát, cập nhật thông tin theo hướng dẫn trên Hệ thống Đăng ký và quản lý người sử dụng.

Việc làm sạch dữ liệu nhằm bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống. Đồng thời, đây cũng là giải pháp bảo vệ doanh nghiệp trước nguy cơ bị mạo danh hoặc tài khoản bị sử dụng trái quy định.

Cục Hải quan yêu cầu tất cả doanh nghiệp đã đăng ký tài khoản trên hệ thống VNACCS rà soát, cập nhật và làm sạch dữ liệu theo hướng dẫn tại công văn số 21692. Thời hạn hoàn thành là ngày 31-12-2026.

Từ ngày 1-1-2027, cơ quan hải quan sẽ khóa tài khoản khai báo hải quan của những doanh nghiệp chưa thực hiện hoặc chưa hoàn thành việc cập nhật dữ liệu.

Tài khoản chỉ được mở lại sau khi doanh nghiệp hoàn tất các yêu cầu theo hướng dẫn.

Do đó doanh nghiệp cần chủ động kiểm tra thông tin tài khoản và hoàn thành việc cập nhật đúng hạn. Nếu tài khoản bị khóa, hoạt động khai báo hải quan của doanh nghiệp có thể bị gián đoạn.

Trước đó, Cục Hải quan đã yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực hướng dẫn doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý truy cập hệ thống để rà soát, làm sạch dữ liệu người sử dụng đã đăng ký tài khoản VNACCS.

Doanh nghiệp thực hiện cập nhật tại địa chỉ: https://dksd.customs.gov.vn/client/external.

Xuất nhập khẩu tiến sát mốc 1.000 tỉ USD

Từ 1-1-2027, doanh nghiệp sẽ bị khóa tài khoản hải quan nếu chưa cập nhật dữ liệu - Ảnh 3.

Xuất nhập hàng hóa tại cảng Cát Lái - Ảnh: T.L.

Theo thống kê mới nhất của Cục Hải quan, đến ngày 15-10, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 945,07 tỉ USD, tăng 31,4% so với cùng kỳ năm 2025. 

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu đạt 463,7 tỉ USD, tăng 25,9%, tương ứng tăng 95,38 tỉ USD so với cùng kỳ năm trước. 

Ba nhóm mặt hàng xuất khẩu chủ lực đóng góp tổng kim ngạch xuất khẩu từ đầu năm gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với 135,31 tỉ USD, chiếm 29,2% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Tiếp theo là nhóm máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng, trị giá xuất khẩu đạt 58,62 tỉ USD. Điện thoại các loại và linh kiện đạt 54,34 tỉ USD.

Còn về nhập khẩu, tính đến ngày 15-10, cả nước chi 481,37 tỉ USD để nhập khẩu hàng hóa thiết bị, nguyên nhiên vật liệu. So với cùng kỳ năm 2025, kim ngạch nhập khẩu tăng 37,2%, tương ứng tăng 130,6 tỉ USD.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất, đạt 201,12 tỉ USD. Tiếp theo là nhóm máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác với 56,84 tỉ USD.

Tổng kim ngạch của hai nhóm hàng này đạt gần 258 tỉ USD, chiếm 53,6% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Từ 1-1-2027, doanh nghiệp sẽ bị khóa tài khoản hải quan nếu chưa cập nhật dữ liệu - Ảnh 4.Xuất nhập khẩu hàng hóa tiến sát mốc 1.000 tỉ USD, nhóm hàng nào dẫn đầu?

Đến ngày 15-10, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 945,07 tỉ USD, tăng 31,4% so với cùng kỳ năm 2025. Việt Nam chỉ còn cách mốc 1.000 tỉ USD khoảng 54,93 tỉ USD.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
LÊ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: hải quan Cập nhật dữ liệu khóa tài khoản

    Dòng sự kiện: Chuyển đổi số

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất