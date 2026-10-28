Từ 1-1-2027, doanh nghiệp sẽ bị khóa tài khoản hải quan nếu chưa cập nhật dữ liệu

Từ ngày 1-1-2027, cơ quan hải quan sẽ khóa tài khoản khai báo hải quan của những doanh nghiệp chưa thực hiện hoặc chưa hoàn thành việc cập nhật dữ liệu - Ảnh: H.Q.

Cục Hải quan vừa thông báo kế hoạch làm sạch dữ liệu doanh nghiệp trên Hệ thống Đăng ký và quản lý người sử dụng. Quy định áp dụng với các doanh nghiệp đã đăng ký tài khoản khai báo hải quan trên hệ thống thông quan hàng hóa và quản lý hải quan tự động của Việt Nam (VNACCS).

Ngày 31-12-2026 là hạn chót cập nhật và làm sạch dữ liệu tài khoản khai báo hải quan

Theo Cục Hải quan, ngày 15-9, cơ quan này đã ban hành Công văn số 21692 về việc triển khai kế hoạch làm sạch dữ liệu doanh nghiệp.

Từ ngày 25-9-2026, doanh nghiệp thực hiện rà soát, cập nhật thông tin theo hướng dẫn trên Hệ thống Đăng ký và quản lý người sử dụng.

Việc làm sạch dữ liệu nhằm bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống. Đồng thời, đây cũng là giải pháp bảo vệ doanh nghiệp trước nguy cơ bị mạo danh hoặc tài khoản bị sử dụng trái quy định.

Cục Hải quan yêu cầu tất cả doanh nghiệp đã đăng ký tài khoản trên hệ thống VNACCS rà soát, cập nhật và làm sạch dữ liệu theo hướng dẫn tại công văn số 21692. Thời hạn hoàn thành là ngày 31-12-2026.

Từ ngày 1-1-2027, cơ quan hải quan sẽ khóa tài khoản khai báo hải quan của những doanh nghiệp chưa thực hiện hoặc chưa hoàn thành việc cập nhật dữ liệu.

Tài khoản chỉ được mở lại sau khi doanh nghiệp hoàn tất các yêu cầu theo hướng dẫn.

Do đó doanh nghiệp cần chủ động kiểm tra thông tin tài khoản và hoàn thành việc cập nhật đúng hạn. Nếu tài khoản bị khóa, hoạt động khai báo hải quan của doanh nghiệp có thể bị gián đoạn.

Trước đó, Cục Hải quan đã yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực hướng dẫn doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý truy cập hệ thống để rà soát, làm sạch dữ liệu người sử dụng đã đăng ký tài khoản VNACCS.

Doanh nghiệp thực hiện cập nhật tại địa chỉ: https://dksd.customs.gov.vn/client/external.

Xuất nhập khẩu tiến sát mốc 1.000 tỉ USD

Xuất nhập hàng hóa tại cảng Cát Lái - Ảnh: T.L.

Theo thống kê mới nhất của Cục Hải quan, đến ngày 15-10, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 945,07 tỉ USD, tăng 31,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu đạt 463,7 tỉ USD, tăng 25,9%, tương ứng tăng 95,38 tỉ USD so với cùng kỳ năm trước.

Ba nhóm mặt hàng xuất khẩu chủ lực đóng góp tổng kim ngạch xuất khẩu từ đầu năm gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với 135,31 tỉ USD, chiếm 29,2% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Tiếp theo là nhóm máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng, trị giá xuất khẩu đạt 58,62 tỉ USD. Điện thoại các loại và linh kiện đạt 54,34 tỉ USD.

Còn về nhập khẩu, tính đến ngày 15-10, cả nước chi 481,37 tỉ USD để nhập khẩu hàng hóa thiết bị, nguyên nhiên vật liệu. So với cùng kỳ năm 2025, kim ngạch nhập khẩu tăng 37,2%, tương ứng tăng 130,6 tỉ USD.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất, đạt 201,12 tỉ USD. Tiếp theo là nhóm máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác với 56,84 tỉ USD.

Tổng kim ngạch của hai nhóm hàng này đạt gần 258 tỉ USD, chiếm 53,6% tổng kim ngạch nhập khẩu.