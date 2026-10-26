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Dự kiến phí thẩm định hồ sơ cấp sổ hồng, phí đăng ký thế chấp nhà đất ở TP.HCM tăng

tác giả
ÁI NHÂN
và 1 tác giả khác
ÁI NHÂN
ÁI NHÂN
KỲ PHONG
KỲ PHONG

Theo dự thảo, TP.HCM sẽ thu lệ phí cấp sổ hồng với mức gần như không đổi, còn phí thẩm định hồ sơ cấp sổ, phí đăng ký giao dịch bảo đảm (thế chấp) nhà đất và phí khai thác tài liệu đất đai (trích lục) tăng.

TP.HCM lấy ý kiến về lệ phí cấp sổ hồng, phí đăng ký thế chấp và trích lục thông tin nhà đất - Ảnh 1.

Người dân thực hiện thủ tục cấp sổ hồng - Ảnh: ÁI NHÂN

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đang lấy ý kiến hồ sơ dự thảo Nghị quyết HĐND TP.HCM quy định về mức thu đăng ký giao dịch bảo đảm (thế chấp, đối với hoạt động đăng ký do cơ quan địa phương thực hiện) bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, mức thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; mức thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai và mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất (sổ hồng).

Nghị quyết này sẽ được hoàn thiện và ban hành để thống nhất thu 4 loại phí, lệ phí trên tại địa bàn TP.HCM thay cho các mức thu quy định tại từng địa bàn TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Cụ thể:

- Mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất gần như không thay đổi so với trước, với mức 25.000 đồng/giấy (chỉ phần đất) và 100.000 đồng/giấy (gồm đất, nhà, tài sản trên đất). 

Lệ phí áp dụng cho trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến 0 đồng. 

Khoản thu từ lệ phí cấp giấy sẽ để lại 100% cho ngân sách.

Số TT

Loại tài liệu

Đơn vị tính

Mức thu

Hộ gia đình, cá nhân

Tổ chức

Phường

I

Cấp giấy chứng nhận lần đầu

1

Hồ sơ đất

Hồ sơ

25.000

0

100.000

2

Hồ sơ tài sản

Hồ sơ

50.000

50.000

200.000

3

Hồ sơ đất và tài sản

Hồ sơ

100.000

50.000

500.000

II

Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận

1

Hồ sơ đất

Hồ sơ

20.000

10.000

50.000

2

Hồ sơ tài sản

Hồ sơ

20.000

10.000

50.000

3

Hồ sơ đất và tài sản

Hồ sơ

20.000

10.000

50.000

III

Đăng ký biến động (bao gồm đăng ký biến động có cấp mới và không cấp mới giấy chứng nhận)

1

Hồ sơ đất

Hồ sơ

30.000

15.000

50.000

2

Hồ sơ tài sản

Hồ sơ

30.000

15.000

50.000

3

Hồ sơ đất và tài sản

Hồ sơ

30.000

15.000

50.000

- Mức thu phí thẩm định đăng ký hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được đề xuất mức thấp nhất 470.000 đồng, cao nhất 6.500.000 đồng. Mức thu phí này tăng so với quy định trước đó, với mức thấp nhất 420.000 đồng, cao nhất 2.800.000 đồng.

Số thu từ phí thẩm định sẽ được để lại đơn vị 70% số phí thu được để trang trải cho các hoạt động thu phí, nộp ngân sách 30%. 

- Đối với phí đăng ký thế chấp nhà đất sẽ được tính theo 5 mức thu theo công việc thực hiện theo hồ sơ; theo thửa; theo giấy chứng nhận và theo trang A3, A4. Mức thu đăng ký xóa thế chấp cũng bằng mức đăng ký thế chấp.

Theo đó, mức thu đăng ký thế chấp đối với hộ gia đình, cá nhân sẽ có mức 670.000 đồng/hồ sơ (chỉ thế chấp đất) và 1.100.000 đồng/hồ sơ (gồm đất và nhà, tài sản trên đất). Mức thu này tăng so với trước đây, với mức thu 520.000 đồng/hồ sơ (chỉ gồm đất) và 800.000 đồng/hồ sơ (gồm đất và nhà, tài sản trên đất).

Số thu từ phí thẩm định sẽ được để lại đơn vị 70% số phí thu được để trang trải cho các hoạt động thu phí, nộp ngân sách 30%.

- Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai (trích lục) được đề xuất với mức thấp nhất 8.200 đồng/trang tài liệu và cao nhất 4.000.000 đồng với mảnh bản đồ vùng kinh tế - xã hội cả nước. 

Mức thu 45.000 đồng áp dụng cho thông tin thửa đất với đầy đủ thông tin.

TP.HCM lấy ý kiến về lệ phí cấp sổ hồng, phí đăng ký thế chấp và trích lục thông tin nhà đất - Ảnh 3.TP.HCM tăng phí thủ tục cấp sổ đỏ theo quy định nào?

Từ ngày 1-6, mức thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và phí thẩm định cấp giấy sổ đỏ tại TP.HCM tăng so với trước.


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ÁI NHÂN - KỲ PHONG
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    Chủ đề: TP.HCM sổ hồng mức thu phí, lệ phí thế chấp

    Dòng sự kiện: Sổ hồng

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