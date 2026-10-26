Dự kiến phí thẩm định hồ sơ cấp sổ hồng, phí đăng ký thế chấp nhà đất ở TP.HCM tăng

Người dân thực hiện thủ tục cấp sổ hồng - Ảnh: ÁI NHÂN

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đang lấy ý kiến hồ sơ dự thảo Nghị quyết HĐND TP.HCM quy định về mức thu đăng ký giao dịch bảo đảm (thế chấp, đối với hoạt động đăng ký do cơ quan địa phương thực hiện) bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, mức thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; mức thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai và mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất (sổ hồng).

Nghị quyết này sẽ được hoàn thiện và ban hành để thống nhất thu 4 loại phí, lệ phí trên tại địa bàn TP.HCM thay cho các mức thu quy định tại từng địa bàn TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Cụ thể:

- Mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất gần như không thay đổi so với trước, với mức 25.000 đồng/giấy (chỉ phần đất) và 100.000 đồng/giấy (gồm đất, nhà, tài sản trên đất).

Lệ phí áp dụng cho trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến 0 đồng.

Khoản thu từ lệ phí cấp giấy sẽ để lại 100% cho ngân sách.

Số TT Loại tài liệu Đơn vị tính Mức thu Hộ gia đình, cá nhân Tổ chức Phường Xã I Cấp giấy chứng nhận lần đầu 1 Hồ sơ đất Hồ sơ 25.000 0 100.000 2 Hồ sơ tài sản Hồ sơ 50.000 50.000 200.000 3 Hồ sơ đất và tài sản Hồ sơ 100.000 50.000 500.000 II Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận 1 Hồ sơ đất Hồ sơ 20.000 10.000 50.000 2 Hồ sơ tài sản Hồ sơ 20.000 10.000 50.000 3 Hồ sơ đất và tài sản Hồ sơ 20.000 10.000 50.000 III Đăng ký biến động (bao gồm đăng ký biến động có cấp mới và không cấp mới giấy chứng nhận) 1 Hồ sơ đất Hồ sơ 30.000 15.000 50.000 2 Hồ sơ tài sản Hồ sơ 30.000 15.000 50.000 3 Hồ sơ đất và tài sản Hồ sơ 30.000 15.000 50.000

- Mức thu phí thẩm định đăng ký hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được đề xuất mức thấp nhất 470.000 đồng, cao nhất 6.500.000 đồng. Mức thu phí này tăng so với quy định trước đó, với mức thấp nhất 420.000 đồng, cao nhất 2.800.000 đồng.

Số thu từ phí thẩm định sẽ được để lại đơn vị 70% số phí thu được để trang trải cho các hoạt động thu phí, nộp ngân sách 30%.

- Đối với phí đăng ký thế chấp nhà đất sẽ được tính theo 5 mức thu theo công việc thực hiện theo hồ sơ; theo thửa; theo giấy chứng nhận và theo trang A3, A4. Mức thu đăng ký xóa thế chấp cũng bằng mức đăng ký thế chấp.

Theo đó, mức thu đăng ký thế chấp đối với hộ gia đình, cá nhân sẽ có mức 670.000 đồng/hồ sơ (chỉ thế chấp đất) và 1.100.000 đồng/hồ sơ (gồm đất và nhà, tài sản trên đất). Mức thu này tăng so với trước đây, với mức thu 520.000 đồng/hồ sơ (chỉ gồm đất) và 800.000 đồng/hồ sơ (gồm đất và nhà, tài sản trên đất).

Số thu từ phí thẩm định sẽ được để lại đơn vị 70% số phí thu được để trang trải cho các hoạt động thu phí, nộp ngân sách 30%.

- Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai (trích lục) được đề xuất với mức thấp nhất 8.200 đồng/trang tài liệu và cao nhất 4.000.000 đồng với mảnh bản đồ vùng kinh tế - xã hội cả nước.

Mức thu 45.000 đồng áp dụng cho thông tin thửa đất với đầy đủ thông tin.



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