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Giá điện giảm 2%, dự kiến về mức 2.159 đồng/kWh

tác giả
NGỌC AN
NGỌC AN
NGỌC AN

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) dự kiến công bố điều chỉnh giảm giá bán lẻ điện bình quân theo quy định. Với mức giảm 2%, giá điện bình quân dự kiến xuống còn khoảng 2.159 đồng/kWh, chưa bao gồm VAT.

Chính thức điều chỉnh giảm giá điện 2% về mức 2.159,98 đồng/kWh - Ảnh 1.

Điều chỉnh giảm giá điện từ ngày 1-11 - Ảnh: EVN

Theo quy định, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) dự kiến sẽ công bố thông tin về việc giảm giá điện.

Trước đó tại phiên họp thảo luận về tình hình kinh tế xã hội sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho hay Chính phủ đang chỉ đạo EVN khẩn trương rà soát, tiết kiệm tối đa chi phí, giảm giá điện, giá bán lẻ điện khoảng 2% từ 1-11-2026 đến 31-3-2027.

Theo EVN, mức giá bán lẻ điện bình quân hiện hành là 2.204,0655 đồng/kWh (chưa gồm VAT) được áp dụng từ ngày 10-5-2025. Với việc giảm 2% áp dụng từ 1-11, giá bán lẻ điện bình quân còn khoảng 2.159 đồng/kWh (chưa gồm VAT).

Như vậy trong 10 năm qua giá bán lẻ điện bình quân đã có 6 lần tăng giá và không có lần điều chỉnh giảm. 

Đây là lần giảm giá duy nhất trong vòng 20 năm qua cho mọi đối tượng khách hàng, ngoại trừ 5 đợt giảm giá điện hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ứng phó với tác động của dịch COVID-19 với tổng số tiền gần 17.000 tỉ đồng. 

Tổng sản lượng điện thương phẩm thực tế thực hiện năm 2025 là 287,51 tỉ kWh. Tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2025 là 601.680,1 tỉ đồng. Trong đó các khoản thu nhập từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và vật tư thu hồi, thu nhập từ hoạt động cho thuê cột điện đã được tính giảm trừ trong chi phí sản xuất kinh doanh điện.

Được biết, giá thành sản xuất kinh doanh điện của EVN năm 2025 là 2.092,70 đồng/kWh, bao gồm tổng chi phí khâu phát điện là 498.362,70 tỉ đồng, tương ứng với giá thành khâu phát điện theo điện thương phẩm là 1.733,35 đồng/kWh.

EVN cho hay các khoản chưa hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh điện lũy kế đến hết năm 2025 là 17.506,64 tỉ đồng, bao gồm khoản chênh lệch tỉ giá chưa được ghi nhận và thanh toán cho các nhà máy điện của năm 2021 (phần còn lại) và giai đoạn 2022-2025.

Như vậy so với mức giá bán lẻ điện bình quân sau khi được áp dụng kể từ ngày 10-5-2025 là 2.204,0655 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), giá thành sản xuất kinh doanh điện của EVN là 2.092,70 đ/kWh, tức tập đoàn này đang bán lẻ điện cao hơn giá thành khoảng 111,37 đồng/kWh, tương đương 5,32%. 

Trước đó tại phiên họp thảo luận về tình hình kinh tế xã hội sáng 31-10, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho hay việc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt và các loại thuế xăng dầu sẽ có dư địa 0,07% kiểm soát lạm phát theo mức Quốc hội đặt ra và Chính phủ tiếp tục có giải pháp tài khóa, tiền tệ và chính sách quản lý giá.

Báo Điện tử Tuổi Trẻ tiếp tục cập nhật...

Chính thức điều chỉnh giảm giá điện 2% về mức 2.159,98 đồng/kWh - Ảnh 2.Phó thủ tướng: Xem xét giảm giá điện từ 1-11, giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng về 0%

Ngày 27-10, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã chủ trì cuộc họp về các kịch bản điều hành giá xăng dầu và điện.

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    Chủ đề: giá điện giá bán lẻ điện EVN giá bán lẻ điện bình quân giảm giá điện

    Dòng sự kiện: Giá điện

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