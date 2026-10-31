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Giảm thuế tiêu thụ đặc biệt về 0%, đồng loạt giảm giá xăng từ 0h đêm nay

tác giả
NGỌC AN
NGỌC AN
NGỌC AN

Bộ Công Thương vừa công bố điều chỉnh giảm giá xăng do giảm thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng từ 0h ngày 1-11.

Điều chỉnh giảm giá xăng dầu - Ảnh 1.

Điều hành giá xăng từ 0 giờ ngày 1-11 - Ảnh: Q.ĐỊNH

Bộ Công Thương vừa phát thông báo về việc điều chỉnh giá xăng dầu áp dụng từ 00h ngày 1-11. 

Theo đó, các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến có giá như sau:

- Xăng E5RON92: 24.223 đồng/lít (giảm 1.804 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

- Xăng E10RON95-III: 24.159 đồng/lít (giảm 1.575 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng E5RON92 64 đồng/lít.

Các mặt hàng dầu vẫn giữ nguyên như trước. Cụ thể, dầu diesel 0.05S: 30.246 đồng/lít (tăng 696 đồng/lít); dầu mazut 180CST 3.5S: 23.596 đồng/kg (tăng 223 đồng/kg).

Tại kỳ điều hành này, liên bộ Công Thương - Tài chính không thực hiện trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu với tất cả các mặt hàng như kỳ trước. Cùng đó, cơ quan quản lý tiếp tục ngừng chi sử dụng quỹ bình ổn với hầu hết mặt hàng.

Tại kỳ trước, trước biến động của giá xăng dầu thế giới, Bộ Công Thương đã điều chỉnh tăng giá tất cả các mặt hàng ở mức từ 500-700 đồng/lít với xăng và 300-700 đồng/lít với dầu.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-11-2026 đến 31-3-2027. Theo đó, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%. 

Trường hợp cần điều chỉnh (rút ngắn hoặc kéo dài) thời gian có hiệulực của Nghị quyết này để đáp ứng yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội, đảmbảo an ninh năng lượng, ổn định thị trường xăng, dầu, Bộ Công Thương có ý kiến đề xuất gửi Bộ Tài chính để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Theo Bộ Công Thương, giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 31-10-2026 như sau: Thái Lan: 32.550 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 32.010 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 48.276 đồng/lít; Trung Quốc: 36.125 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 24.159 đồng/lít. Giá xăng của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.

Tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội của Quốc hội ngày 31-10, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho hay cùng với việc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và giảm giá điện dự kiến tạo thêm dư địa khoảng 0,07 điểm % để kiểm soát lạm phát theo mục tiêu Quốc hội đề ra.

Điều chỉnh giảm giá xăng dầu - Ảnh 2.Giá xăng sinh học E10RON95 mức V lên 26.530 đồng/lít

Cập nhật từ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), giá xăng E10RON95-V tại vùng 1 có giá 26.530 đồng/lít, cao hơn so với xăng E10TON95-III 800 đồng/lít.

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    Chủ đề: Quỹ Bình ổn giá Xăng dầu ngành điện giá xăng RON95 thuế xăng dầu

    Dòng sự kiện: Giá xăng dầu

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