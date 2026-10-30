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Giá xăng sinh học E10RON95 mức V lên mức 26.530 đồng/lít

tác giả
NGỌC AN
NGỌC AN
NGỌC AN

Cập nhật từ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), giá xăng E10RON95-V tại vùng 1 có giá 26.530 đồng/lít, cao hơn so với xăng E10TON95-III 800 đồng/lít.

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Xăng dầu tiêu chuẩn cao mức V thường được dùng cho các loại phương tiện như ô tô, dòng xe cao cấp - Ảnh: NGỌC AN

Trên cơ sở phiên điều hành giá vào 15h chiều 29-10 được Bộ Công Thương thông tin về giá cho các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến, các thương nhân kinh doanh cũng đã công bố giá bán lẻ với tất cả các mặt hàng kinh doanh. 

Theo quy định, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có thể bán với mức giá thấp hơn giá nhà nước công bố. Kể từ phiên điều hành ngày 15-10, các doanh nghiệp kinh doanh công bố giảm giá thêm từ 300-350 đồng/lít so với giá được Nhà nước đưa ra.

Đơn cử, Petrolimex giảm thêm 300 đồng/lít cho tất cả các mặt hàng xăng dầu, áp dụng đến ngày 29-10, trong khi PV Oil thực hiện giảm giá thêm 350 đồng/lít đến 22-10... Như vậy, việc áp dụng chính sách giảm giá bán đã hết thời gian theo công bố của các đơn vị. 

Trong phiên điều hành ngày 29-10, Petrolimex và nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đã tiếp tục áp dụng mức giá tương đương với giá được cơ quan điều hành công bố. 

Cụ thể, tại vùng 1, xăng E5RON92 có giá 26.020 đồng/lít (tăng hơn 650 đồng/lít), thấp hơn 7 đồng so với giá Nhà nước công bố. 

Xăng E10RON95-III: 25.730 đồng/lít (tăng hơn 520 đồng/lít), thấp hơn giá công bố 4 đồng.

Dầu diesel 0.05S: 30.240 đồng/lít (tăng 690 đồng/lít), thấp hơn giá nhà nước công bố 6 đồng. 

Dầu mazut 180CST 3.5S: 23.590 đồng/kg (tăng 223 đồng/kg), thấp hơn giá nhà nước công bố 6 đồng. 

Mặt hàng được Petrolimex bán nằm ngoài danh mục hàng tiêu dùng phổ biến, xăng sinh học E10RON95-V (xăng sinh học E10 tiêu chuẩn khí thải Euro mức 5) có giá 26.530 đồng/lít. Mức giá này tăng thêm 820 đồng/lít hơn so với kỳ điều hành trước là 25.710 đồng/lít. 

Xăng tiêu chuẩn Euro 5 là loại xăng phù hợp sử dụng cho các dòng xe cao cấp và phương tiện ô tô sử dụng xăng, không phải là mặt hàng tiêu dùng phổ biến trên thị trường nên Nhà nước không công bố giá. Mức giá do doanh nghiệp kinh doanh tự quyết định, công bố.

Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) cũng công bố xăng E5RON92 mức 2 có giá 26.020 đồng/lít, xăng E10RON95 mức 3 có giá 25.730 đồng/lít.

Bảng giá của PV Oil không cập nhật giá đối với mặt hàng E10RON95 mức 5, song doanh nghiệp này có niêm yết giá với dầu diesel 0,001S mức 5 là 31.640 đồng/lít. Giá dầu DO 0,05S mức 2 là 30.240 đồng/lít. 

Giá bán của Saigon Petro được niêm yết với xăng E10RON95 mức 3 là 25.730 đồng/lít, E5RON92 mức 2 là 26.020 đồng/lít, dầu diesel mức 2 là 30.240 đồng/lít và dầu diesel mức 5 là 31.640 đồng/lít. 

Theo quy định, các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường bao gồm xăng E10RON95 mức 3, xăng E5RON92, dầu diesel (0.05S) và dầu mazut 180CST (3.5S). Nhà nước sẽ công bố giá điều hành với các mặt hàng này, làm cơ sở cho các thương nhân kinh doanh xăng dầu điều chỉnh giá.

Các thương nhân có thể được tự quyết định giá bán xăng dầu nhưng không cao hơn mức giá được Bộ Công Thương công bố. Ngoài những mặt hàng tiêu dùng phổ biến trên, các thương nhân kinh doanh xăng dầu thêm mặt hàng ngoài danh mục sẽ được tự quyết định giá bán theo vùng.

- Ảnh 3.Phó thủ tướng: Xem xét giảm giá điện từ 1-11, giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng về 0%

Ngày 27-10, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã chủ trì cuộc họp về các kịch bản điều hành giá xăng dầu và điện.

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    Chủ đề: xăng E10RON95-V tiêu chuẩn euro5 Giá xăng Xăng dầu bình ổn giá

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