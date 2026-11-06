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30 công ty chứng khoán ghi nhận lỗ khi đánh giá lại danh mục đầu tư

tác giả
TRƯỜNG PHONG
TRƯỜNG PHONG
TRƯỜNG PHONG

Trong quý 3-2026, có 30 trong số 42 công ty chứng khoán ghi nhận chênh lệch âm khi đánh giá lại tài sản tài chính FVTPL. Tính chung 42 doanh nghiệp, mức lỗ ròng từ hoạt động này vượt 1.550 tỉ đồng, trong khi hoạt động bán tài sản mang về khoản lãi ròng hơn 2.400 tỉ đồng.

Điểm tên 30 công ty chứng khoán lỗ ròng khi đánh giá lại danh mục đầu tư quý 3 - Ảnh 1.

Danh mục đầu tư của nhiều công ty chứng khoán thua lỗ khi thị trường đi xuống - Ảnh: QUANG ĐỊNH

FVTPL là nhóm tài sản tài chính, như cổ phiếu, trái phiếu…, được công ty chứng khoán ghi nhận theo giá trị hợp lý. Khi giá trị các khoản đầu tư này thay đổi, doanh nghiệp phải ghi nhận lãi hoặc lỗ trên báo cáo tài chính, ngay cả khi chưa bán tài sản.

30 công ty chứng khoán ghi nhận lỗ khi đánh giá lại

Theo thống kê từ báo cáo tài chính của 42 công ty chứng khoán có cổ phiếu niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán, hơn 71% doanh nghiệp ghi nhận chênh lệch âm khi đánh giá lại tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) trong quý 3-2026.

Tổng chênh lệch tăng do đánh giá lại FVTPL đạt khoảng 3.637 tỉ đồng, trong khi chênh lệch giảm lên tới 5.190 tỉ đồng. Sau khi bù trừ, 42 công ty chứng khoán ghi nhận lỗ ròng khoảng 1.553 tỉ đồng từ hoạt động này.

Trong đó, 30 doanh nghiệp có chênh lệch đánh giá lại âm với tổng giá trị gần 1.799 tỉ đồng. Ở chiều ngược lại, 8 công ty chứng khoán ghi nhận chênh lệch dương, tổng cộng khoảng 246 tỉ đồng. Bốn doanh nghiệp còn lại không phát sinh chênh lệch trong kỳ.

Đáng chú ý, kết quả đánh giá lại danh mục đảo chiều so với cùng kỳ năm trước. Trên nhóm 42 công ty chứng khoán có dữ liệu so sánh, quý 3-2025 chỉ có 8 doanh nghiệp ghi nhận chênh lệch âm, trong khi toàn nhóm lãi ròng khoảng 1.950 tỉ đồng. Sang quý 3-2026, số doanh nghiệp ghi nhận âm tăng lên 30, đưa kết quả chung chuyển sang lỗ ròng khoảng 1.604 tỉ đồng.

So với quý 2-2026, số công ty chứng khoán ghi nhận chênh lệch đánh giá lại âm cũng tăng từ 19 lên 30 doanh nghiệp trong nhóm có dữ liệu so sánh.

Chứng khoán SSI, Rồng Việt lỗ bao nhiêu khi đánh giá lại?

Xét từng đơn vị, Chứng khoán VPBank (VPBankS) có mức lỗ đánh giá lại khoảng 347 tỉ đồng, chưa kể  lỗ ròng khoảng 65 tỉ đồng từ bán tài sản FVTPL.

Tiếp đến, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) lỗ khoảng 158 tỉ đồng, Chứng khoán APG gần 119 tỉ đồng, Chứng khoán LPS gần 110 tỉ đồng, và Chứng khoán Bảo Minh (BMSC) khoảng 95 tỉ đồng.

Một số tên tuổi lớn khác cũng ghi nhận chênh lệch đánh giá lại âm, gồm Chứng khoán SSI gần 62 tỉ đồng, Chứng khoán VNDirect khoảng 56 tỉ đồng, và Chứng khoán VietinBank (VBSE) gần 44 tỉ đồng.

Điểm tên 30 công ty chứng khoán lỗ ròng khi đánh giá lại danh mục đầu tư quý 3 - Ảnh 2.

Dữ liệu: BCTC

Ngược lại, Chứng khoán An Bình (ABS) dẫn đầu nhóm có lãi từ đánh giá lại FVTPL với khoảng 74 tỉ đồng. Theo sau là Chứng khoán VIX với gần 51 tỉ đồng, Chứng khoán KAFI khoảng 50,5 tỉ đồng và Chứng khoán TP.HCM (HSC) khoảng 35 tỉ đồng.

Trái với kết quả đánh giá lại danh mục, hoạt động bán tài sản FVTPL của 42 công ty chứng khoán vẫn ghi nhận lãi ròng khoảng 2.415 tỉ đồng trong quý 3. Tổng lãi bán tài sản đạt 5.424 tỉ đồng, trong khi tổng lỗ ở mức 3.009 tỉ đồng.

Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) dẫn đầu về lãi ròng từ bán tài sản FVTPL với khoảng 643 tỉ đồng. Xếp sau là SHS đạt 595 tỉ đồng, SSI gần 467 tỉ đồng, và VNDirect khoảng 207 tỉ đồng.

Riêng VIX ghi nhận diễn biến trái chiều giữa hai hoạt động, với khoản lãi gần 51 tỉ đồng từ đánh giá lại danh mục nhưng lỗ ròng hơn 263 tỉ đồng từ bán tài sản FVTPL trong quý 3.

Điểm tên 30 công ty chứng khoán lỗ ròng khi đánh giá lại danh mục đầu tư quý 3 - Ảnh 3.Lợi nhuận ngành chứng khoán quý 3: Loạt ông lớn hụt hơi, nhiều doanh nghiệp nhỏ gặp khó

Tính đến ngày 26-10, có 5 công ty chứng khoán đạt lợi nhuận trước thuế trên 500 tỉ đồng trong quý 3-2026, so với 9 doanh nghiệp cùng kỳ năm trước. Nhóm các công ty nhỏ nhiều bên giảm 80-98% lợi nhuận.

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    Chủ đề: danh mục đường công ty chứng khoán chứng khoán cổ phiếu danh mục

    Dòng sự kiện: Thị trường chứng khoán

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