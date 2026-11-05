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Chứng khoán 5-11: Tâm lý được giải tỏa, VN-Index có thể hướng tới 1.770 điểm

tác giả
NGUYÊN NGUYÊN
NGUYÊN NGUYÊN
NGUYÊN NGUYÊN

VN-Index đang phát tín hiệu hồi phục với dòng tiền mua chủ động gia tăng. Các công ty chứng khoán cho rằng thị trường cần thêm những phiên giữ vững vùng hỗ trợ để xác nhận đà tăng.

Chứng khoán 5-11: Tâm lý được giải toả, VN-Index có thể hướng tới 1.770 điểm - Ảnh 1.

VN-Index tăng hơn 33 điểm phiên 4-11 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Phiên 4-11, VN-Index đã đảo chiều tăng mạnh 33,4 điểm, tương đương 1,97%, lên 1.733,02 điểm. Thanh khoản thị trường cải thiện đáng kể, độ rộng tích cực với 16/18 nhóm ngành tăng điểm.

VN-Index hướng tới vùng 1.750-1.770 điểm

Theo Chứng khoán TP.HCM (HSC), dòng tiền cải thiện và lan tỏa trên nhiều nhóm ngành đã góp phần củng cố nhịp hồi phục. Tuy nhiên, một phiên tăng mạnh chưa đủ khẳng định xu hướng giảm đã kết thúc. Thị trường cần tiếp tục duy trì dòng tiền, nhất là ở các nhóm cổ phiếu dẫn dắt, đồng thời theo dõi phản ứng của VN-Index tại vùng kháng cự 1.750-1.780 điểm.

Cùng quan điểm về khả năng tăng tiếp, Chứng khoán BIDV (BSC) nhận định VN-Index có thể đi lên theo quán tính để kiểm định vùng 1.747 điểm, tương ứng đường trung bình giá 10 phiên (MA10). Nếu vượt qua, chỉ số có thể hướng đến vùng 1.771 điểm, tương ứng MA50. 

Dù vậy, BSC lưu ý VN-Index mới chỉ đóng cửa nhỉnh hơn đường trung bình 20 phiên (MA20), nên khả năng giữ vững ngưỡng này sẽ quyết định độ bền của nhịp hồi phục.

Trong khi đó, Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) kỳ vọng chỉ số có thể phục hồi lên quanh 1.770 điểm. Đây là vùng kháng cự hình thành từ đường xu hướng giảm nối các đỉnh tháng 9 và tháng 10-2026. Khi tiến đến vùng giá này, áp lực bán có thể gia tăng trở lại.

Tín hiệu hỗ trợ tích cực

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Thái Thịnh - chuyên viên nghiên cứu chiến lược vĩ mô Chứng khoán Kafi - cho rằng thông tin Ngân hàng Nhà nước triển khai nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ có tác động tâm lý tích cực trong bối cảnh thị trường trống thông tin.

Mặc dù định giá chứng khoán đã về mức khá rẻ nhưng thị trường chưa có nhiều yếu tố dẫn dắt. Những tín hiệu cải thiện thanh khoản có thể tạo tác động hỗ trợ nhất định.

Ở chiều tích cực, nguồn thanh khoản bổ sung này có thể giúp ngân hàng tăng khả năng cấp tín dụng. Nếu một phần dòng tiền chưa được sử dụng ngay, nguồn vốn này cũng có thể dịch chuyển sang các kênh đầu tư, trong đó có chứng khoán.

Dù vậy, ông Thịnh lưu ý áp lực vốn của hệ thống ngân hàng thường gia tăng vào cuối năm. Lãi suất liên ngân hàng đã vượt 5%, cho thấy căng thẳng thanh khoản vẫn hiện hữu. Điều này khiến dư địa để dòng vốn quay trở lại thị trường chứng khoán chưa thực sự lớn.

Có thể giải ngân khi thị trường rung lắc

Về chiến lược, HSC khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỉ trọng cổ phiếu hợp lý, ưu tiên doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt, thanh khoản cải thiện và sức mạnh giá tích cực. Nhà đầu tư không nên mua đuổi sau phiên tăng mạnh. Nên chờ những nhịp rung lắc để giải ngân nếu VN-Index giữ được vùng hỗ trợ quanh 1.700 điểm và lực cầu tiếp tục duy trì.

Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cũng khuyến nghị chọn lọc những cổ phiếu vừa tăng lên từ vùng hỗ trợ hoặc nền giá đã chiết khấu hấp dẫn, có dòng tiền xác nhận để giải ngân khi thị trường rung lắc. Các nhóm đáng chú ý gồm ngân hàng, chứng khoán và bất động sản.

SHS khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên theo dõi các doanh nghiệp chất lượng tốt, có các mức định giá cơ bản đang ở mức thấp nhất trong 5-10 năm và vẫn đang tăng trưởng vượt trội.

Chứng khoán 5-11: Tâm lý được giải toả, VN-Index có thể hướng tới 1.770 điểm - Ảnh 3.Chứng khoán đảo chiều, cú hích nào đưa VN-Index tăng vọt 33 điểm?

Sau 4 phiên giảm liên tiếp, chứng khoán bất ngờ đảo chiều tăng mạnh. Chuyên gia chỉ ra những yếu tố hỗ trợ nhịp hồi phục, đồng thời lưu ý thị trường vẫn cần thêm tín hiệu xác nhận xu hướng.

 

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    Chủ đề: chứng khoán thị trường chứng khoán cổ phiếu VN-Index

    Dòng sự kiện: Thị trường chứng khoán

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