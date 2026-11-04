Hàng tỉ USD vốn quốc tế chảy về các ngân hàng Việt

Nguồn VND)nhận được từ nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ có thể giúp các tổ chức tín dụng giảm bớt nhu cầu vay vốn ngắn hạn trên thị trường liên ngân hàng - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Các khoản vay hợp vốn và trái phiếu dài hạn trở nên đáng chú ý khi Ngân hàng Nhà nước chuẩn bị triển khai phiên hoán đổi ngoại tệ quy mô lớn.



Ngày 3-11, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố phương án hoán đổi ngoại tệ quy mô tối đa 2 tỉ USD, dự kiến thực hiện ngày 6-11 với kỳ hạn 182 ngày.

Thời hạn này dài hơn các giao dịch hoán đổi kỳ hạn 7-21 ngày được triển khai trước đó, tạo thêm lựa chọn cân đối nguồn tiền đồng cho các tổ chức tín dụng.

NHNN sẽ mua USD giao ngay với tỉ giá 24.399 đồng/USD và cam kết bán lại sau 182 ngày ở mức 24.704 đồng/USD. Nếu toàn bộ hạn mức được sử dụng, lượng tiền đồng cung ứng ban đầu có thể đạt khoảng 48.798 tỉ đồng.

Các ngân hàng tham gia phải có dư nợ vay nước ngoài trung, dài hạn hoặc trái phiếu phát hành trên thị trường quốc tế với thời hạn còn lại từ 12 tháng trở lên. Hạn mức đăng ký tối đa là 1,6 tỉ USD mỗi tổ chức tín dụng, đồng thời không vượt quá tổng dư nợ đáp ứng điều kiện.

Từ năm 2025 đến nay, nhiều ngân hàng Việt Nam đã công bố các khoản huy động vốn quốc tế quy mô lớn.

Quy mô một số thương vụ huy động vốn quốc tế bằng USD được công bố từ năm 2025 đến tháng 10-2026 (triệu USD).

VPBank, Techcombank và SHB huy động những khoản vốn quốc tế quy mô lớn

Cuối tháng 6-2026, VPBank ký khoản vay hợp vốn liên kết bền vững trị giá 1,44 tỉ USD với 15 định chế tài chính quốc tế, kỳ hạn 3 năm. Quy mô giao dịch tăng từ mức dự kiến ban đầu 1,2 tỉ USD sau quá trình thu xếp vốn.

Trước đó, trong năm 2025, VPBank huy động khoản vay hợp vốn quốc tế trị giá 1,56 tỉ USD và phát hành 300 triệu USD trái phiếu bền vững kỳ hạn 5 năm, đáo hạn tháng 9-2030. Các thương vụ bổ sung nguồn tài trợ trung, dài hạn và mở rộng quan hệ của ngân hàng với các định chế tài chính nước ngoài.

Tại ngày 30-9-2026, báo cáo tài chính riêng lẻ của VPBank ghi nhận khoảng 161.729 tỉ đồng vay bằng ngoại tệ từ các tổ chức tài chính và tổ chức tín dụng khác. Thuyết minh báo cáo cũng ghi nhận khoản trái phiếu quốc tế 300 triệu USD phát hành năm 2025, với thời hạn còn lại gần 4 năm.

Techcombank xác nhận huy động khoản vay hợp vốn quốc tế trị giá 1 tỉ USD trong quý 3-2026. Tại cuộc gặp nhà đầu tư ngày 22-10, đại diện ngân hàng cho biết khoản vay có mức lãi suất cạnh tranh so với các nguồn huy động từ nước ngoài.

SHB cũng huy động hai khoản vay hợp vốn quốc tế trung hạn với tổng giá trị 600 triệu USD trong năm 2025.

Ngày 12-10-2026, ngân hàng tiếp tục công bố thỏa thuận vay 340 triệu USD do Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) điều phối, kỳ hạn 3 năm kể từ lần giải ngân đầu tiên. Tổng giá trị ba thương vụ được công bố đạt 940 triệu USD.

Cùng tháng, SHB phát hành 229 triệu SGD trái phiếu quốc tế tại Singapore, gồm 129 triệu SGD kỳ hạn 3 năm với lãi suất 2,9%/năm và 100 triệu SGD kỳ hạn 5 năm với lãi suất 3,15%/năm.

HDBank, MB, ACB và VIB mở rộng nguồn vốn nước ngoài

Cuối tháng 7-2026, HDBank công bố khoản vay xã hội hợp vốn quốc tế trị giá 721 triệu USD, với sự tham gia của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Standard Chartered cùng nhiều định chế tài chính khác.

Quy mô khoản vay cao hơn khoảng 60% so với kế hoạch ban đầu, hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, đặc biệt là doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.

Trong nửa đầu năm 2026, MB hoàn tất các giao dịch vay hợp vốn và vay song phương bằng USD với tổng giá trị 550 triệu USD. Theo đơn vị tư vấn pháp lý Baker McKenzie, các giao dịch có sự tham gia của Standard Chartered, Wells Fargo, Landesbank Baden-Württemberg và OCBC.

ACB cũng công bố huy động thành công khoản vay hợp vốn quốc tế trị giá 500 triệu USD trong quý 3-2026, kỳ hạn 3 năm. Ngân hàng dự kiến rút vốn trong quý 4, qua đó bổ sung nguồn tài trợ trung hạn và đa dạng hóa cơ cấu huy động vốn.

Đầu tháng 10 vừa qua, VIB hoàn tất khoản vay hợp vốn quốc tế trị giá 285 triệu USD từ 9 định chế tài chính tại châu Á. Khoản vay có kỳ hạn 3 năm, được bố trí giải ngân thành ba đợt trong năm, thuộc kế hoạch huy động 1 tỉ USD vốn trung, dài hạn từ thị trường quốc tế.

VIB cho biết chi phí khoản vay mới thấp hơn khoảng 30 điểm cơ bản so với giao dịch hợp vốn trước đó, góp phần cải thiện điều kiện huy động vốn từ nước ngoài.

Các khoản vay hợp vốn và trái phiếu quốc tế có kỳ hạn từ 3 đến 5 năm giúp ngân hàng bổ sung nguồn tài trợ trung, dài hạn. Với phiên hoán đổi dự kiến ngày 6-11, những tổ chức tín dụng có dư nợ ngoại tệ đáp ứng điều kiện sẽ có thêm lựa chọn chuyển đổi USD sang VND trong 182 ngày, qua đó chủ động cân đối nguồn tiền đồng phục vụ hoạt động kinh doanh.