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Một công ty với 6 nhân viên có hơn 450 tỉ tiền gửi ngân hàng

tác giả
NGUYÊN NGUYÊN
NGUYÊN NGUYÊN
NGUYÊN NGUYÊN

Tại cuối quý 3-2026, Công ty CP Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội (BTH) đang gửi 453,5 tỉ đồng tại các ngân hàng. Lượng tiền gửi này chiếm 72,4% tổng tài sản.

Một công ty với 6 nhân viên có hơn 450 tỉ tiền gửi ngân hàng - Ảnh 2.

Doanh thu quý 3-2026 của Công ty CP Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội giảm mạnh so với cùng kỳ- Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo báo cáo tài chính mới công bố, BTH ghi nhận doanh thu thuần quý 3-2026 ở mức 2,3 tỉ đồng, giảm 54% so với cùng kỳ năm 2025. 

Cả quý bàn giao 1 căn chung cư

Sau khi trừ giá vốn, công ty lãi gộp 1,5 tỉ đồng, giảm 46,4%. Doanh thu tài chính trong kỳ của BTH ở mức 9,9 tỉ đồng, giảm 19,5%.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp không ghi nhận chi phí tài chính và chi phí bán hàng trong quý 3-2026. Chi phí quản lý doanh nghiệp gần 611 triệu đồng, giảm 50,7% so với quý 3-2025. Sau khi trừ đi các khoản chi phí, thuế, công ty lãi sau thuế 8,6 tỉ đồng, giảm 20,4%.

Giải trình về kết quả kinh doanh, công ty cho biết chỉ bàn giao và ghi nhận doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp của 1 căn chung cư trong quý 3-2026. Do đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3 giảm 54%.

Ngoài ra, dòng tiền nhàn rỗi từ thu tiền mua bán nhà và công ty đang khai thác gửi ngân hàng trong quý 3-2026 (453 tỉ đồng) giảm mạnh so với quý 3-2025 (1.017 tỉ đồng). Tuy nhiên, do mặt bằng lãi suất tiền gửi quý 3-2026 tăng mạnh so với quý 3-2025 nên doanh thu tài chính chỉ giảm khoảng 19%.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, BTH vẫn đạt 87,8 tỉ đồng doanh thu thuần, gấp 3,9 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 88,6 tỉ đồng, gấp 2,8 lần.

Dù lợi nhuận tăng mạnh nhưng dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2026 vẫn âm 29,5 tỉ đồng. Trong khi cùng kỳ năm ngoái, dòng tiền thuần từ kinh doanh dương gần 156 tỉ đồng.

Gửi hơn 450 tỉ đồng tại ngân hàng

Tại ngày 30-9-2026, tổng tài sản của BTH đạt 626 tỉ đồng, giảm 6,8% so với mức gần 672 tỉ đồng đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm khoảng 545,4 tỉ đồng, tương đương 87,1% tổng tài sản.

Đáng chú ý, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt hơn 453,5 tỉ đồng, chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng. Khoản mục này chiếm 72,4% tổng tài sản của doanh nghiệp. Cụ thể, công ty gửi 145,9 tỉ đồng tại Ngân hàng TNHH MTV Kỷ Nguyên thịnh vượng; 163,6 tỉ tại VPBank; 90,8 tỉ đồng tại VietinBank và 53,2 tỉ đồng tại ngân hàng khác.

Một công ty với 6 nhân viên có hơn 450 tỉ tiền gửi ngân hàng - Ảnh 3.

BTH gửi 453,5 tỉ đồng tại các ngân hàng tại ngày 30-9-2026 - Ảnh: BCTC

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp giảm từ hơn 187 tỉ đồng đầu năm xuống còn khoảng 104,6 tỉ đồng vào cuối tháng 9-2026. Trong đó, người mua trả tiền trước ngắn hạn giảm từ 53,9 tỉ đồng xuống 18,4 tỉ đồng. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước ngắn hạn giảm từ 43,8 tỉ xuống gần 16 tỉ đồng. 

Công ty không vay nợ ngắn hạn và dài hạn tại thời điểm cuối quý 3-2026. Vốn chủ sở hữu đạt khoảng 521,4 tỉ đồng, tăng 7,6% so với đầu năm. Nguyên nhân do lợi nhuận chưa phân phối tăng từ 226,5 tỉ đồng lên 263,3 tỉ đồng.

Tại ngày 30-9-2026, BTH có 6 nhân viên. Dù quy mô nhân sự ít ỏi, nhưng doanh nghiệp này ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận đột biến trong 2 năm gần đây, lên gần 894 tỉ đồng. Các năm trước đó, công ty thường lãi từ vài trăm triệu đồng đến vài tỉ đồng.

Kết quả này đến từ việc doanh nghiệp bắt đầu bàn giao dự án tổ hợp chung cư và nhà liền kề Hoàng Thành Pearl tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tính đến ngày 30-9, BTH đã ghi nhận kết quả kinh doanh của 329/334 căn hộ và 17/25 căn liền kề.

Một công ty với 6 nhân viên có hơn 450 tỉ đồng tiền gửi ngân hàng - Ảnh 5.Chứng khoán bước vào giai đoạn mới, hướng tới chia sẻ gánh nặng vốn với ngân hàng

Nhu cầu vốn đầu tư của Việt Nam giai đoạn 2026-2030 dự kiến đạt 38,5 triệu tỉ đồng, đặt ra yêu cầu phát triển thị trường vốn, đa dạng hóa kênh huy động và thu hút dòng vốn quốc tế.

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NGUYÊN NGUYÊN
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    Chủ đề: chứng khoán doanh nghiệp ngân hàng

    Dòng sự kiện: Thị trường chứng khoán

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