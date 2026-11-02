Tiền gửi Kho bạc Nhà nước tại 3 ngân hàng lớn giảm hơn 35.000 tỉ đồng trong quý 3

Lượng tiền KBNN gửi tại ba ngân hàng đã giảm trong hai quý liên tiếp, sau khi tăng mạnh vào đầu năm - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Hơn 35.000 tỉ đồng tiền gửi Kho bạc giảm trong một quý

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3-2026, tổng tiền gửi Kho bạc Nhà nước (KBNN) tại BIDV, VietinBank và Vietcombank đạt 521.104 tỉ đồng vào cuối tháng 9, giảm 35.408 tỉ đồng, tương đương 6,4% so với cuối quý trước.

Vietcombank ghi nhận mức giảm lớn nhất trong nhóm, với 14.711 tỉ đồng (7,9%), đưa số dư xuống còn 171.617 tỉ đồng. Tại VietinBank, tiền gửi KBNN giảm 11.239 tỉ đồng (6,1%), còn 173.001 tỉ đồng.

Trong khi đó, BIDV giảm 9.458 tỉ đồng (5,1%), xuống 176.486 tỉ đồng. Dù ghi nhận mức sụt giảm thấp nhất trong ba ngân hàng, BIDV vẫn dẫn đầu về quy mô tiền gửi KBNN tại thời điểm cuối tháng 9.

Vietcombank giảm gần 14.700 tỉ đồng tiền gửi Kho bạc Nhà nước trong quý 3-2026, nhiều nhất trong 3 ngân hàng.

Dữ liệu cho thấy, lượng tiền KBNN gửi tại ba ngân hàng đã giảm trong hai quý liên tiếp, sau khi tăng mạnh vào đầu năm.

Cụ thể, tổng số dư tăng từ 406.492 tỉ đồng cuối năm 2025 lên 563.035 tỉ đồng vào cuối quý 1-2026. Sang quý 2, nguồn tiền này giảm nhẹ 6.523 tỉ đồng, trước khi ghi nhận mức giảm lớn hơn trong ba tháng tiếp theo.

Tính từ cuối tháng 3 đến hết tháng 9, tiền gửi KBNN tại nhóm ngân hàng trên đã giảm tổng cộng 41.931 tỉ đồng. Riêng quý 3 chiếm 84,4% mức giảm trong giai đoạn này.

Tuy nhiên, so với thời điểm cuối năm 2025, tổng số dư vẫn cao hơn 114.612 tỉ đồng, tương đương 28,2%.

Tiền gửi Kho bạc Nhà nước tại BIDV, VietinBank và Vietcombank giảm hai quý liên tiếp sau khi đạt đỉnh vào cuối quý 1-2026.

Về cơ cấu, tiền gửi có kỳ hạn chiếm 98,1% số dư KBNN tại BIDV, tương đương 173.175 tỉ đồng. Tỉ lệ này tại Vietcombank lên tới 99,2%, với 170.175 tỉ đồng.

Đặt trong tương quan với tiền gửi khách hàng, quy mô tiền gửi KBNN tương đương 9,6% tại Vietcombank, 8,9% tại VietinBank và 7,5% tại BIDV.

Nguồn tiền Kho bạc biến động theo kế hoạch ngân sách và lãi suất

Kho bạc Nhà nước sử dụng nguồn ngân quỹ tạm thời nhàn rỗi để thực hiện các nghiệp vụ tài chính, trong đó có gửi tiền tại ngân hàng thương mại.

Theo Nghị định 14/2025/NĐ-CP, KBNN ưu tiên sử dụng nguồn tiền này cho nhu cầu tạm ứng, vay của ngân sách trung ương và ngân sách cấp tỉnh; tiếp đến là giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ, sau đó mới gửi có kỳ hạn tại ngân hàng thương mại.

Các khoản tiền gửi có thời hạn từ 1 đến 3 tháng. Khi đến kỳ đáo hạn, KBNN cân đối nhu cầu thanh toán ngân sách và lượng ngân quỹ nhàn rỗi để xác định quy mô tiếp tục gửi.

Hoạt động phân bổ tiền gửi còn gắn với cơ chế cạnh tranh lãi suất. Thông tư 103/2025/TT-BTC quy định KBNN xét chọn các mức lãi suất chào nhận từ cao xuống thấp trong phạm vi khối lượng dự kiến gửi.

Theo cơ chế này, các ngân hàng cạnh tranh về lãi suất để tiếp nhận nguồn vốn, đồng thời cân đối chi phí huy động với nhu cầu sử dụng tiền trong từng thời kỳ.

Trong tháng 9, Bộ Tài chính ghi nhận thu ngân sách đạt 162.700 tỉ đồng, trong khi chi đạt 256.800 tỉ đồng, cao hơn thu 94.100 tỉ đồng.

Lũy kế 9 tháng, tổng thu ngân sách đạt 2.187.300 tỉ đồng, còn tổng chi đạt 1.873.700 tỉ đồng. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 62,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, với giá trị giải ngân tăng khoảng 202.600 tỉ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Quy mô và tiến độ thực hiện các khoản chi ngân sách ảnh hưởng đến lượng tiền tạm thời nhàn rỗi mà KBNN có thể phân bổ cho hoạt động gửi có kỳ hạn.

Bên cạnh đó, Nghị quyết 168/NQ-CP ngày 27-6-2026 giao Bộ Tài chính chủ động quyết định hạn mức gửi tiền có kỳ hạn tại ngân hàng thương mại, kể cả trường hợp vượt 50% khả năng ngân quỹ tạm thời nhàn rỗi.

Quy định mở rộng khả năng điều hành nguồn tiền trong quá trình phối hợp chính sách tài khóa và tiền tệ, đồng thời duy trì yêu cầu bảo đảm thanh toán ngân sách.

Theo số liệu KBNN công bố, đến cuối tháng 9, tổng số dư tiền gửi có kỳ hạn của cơ quan này tại hệ thống ngân hàng thương mại đạt khoảng 653.000 tỉ đồng.