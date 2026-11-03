Tỉnh Hủa Phăn muốn phát triển 30.000ha cà phê, mời doanh nghiệp Việt đầu tư

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường (phải) đón Phó chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Hủa Phăn (Lào) Bounvixay Kongpaly cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc tại thành phố - Ảnh: THANH HIỆP

Chiều 3-11, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường hội đàm với ông Bounvixay Kongpaly, Phó chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Hủa Phăn (Lào), nhân chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao tỉnh tại thành phố.

TP.HCM tiếp tục cấp học bổng, thúc đẩy đầu tư với tỉnh Hủa Phăn

Lãnh đạo TP.HCM và lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn, Lào ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030 giữa hai địa phương - Ảnh: THANH HIỆP

Tại buổi làm việc, hai bên đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030, tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và giáo dục.

Theo biên bản ghi nhớ, TP.HCM sẽ tiếp tục dành 50 suất học bổng mỗi năm cho cán bộ, sinh viên tỉnh Hủa Phăn theo học tại các trường đại học thuộc thành phố, với chuyên ngành đào tạo phù hợp nhu cầu của địa phương.

Thành phố cũng hỗ trợ tổ chức các lớp tập huấn ngắn hạn, bồi dưỡng kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực đối ngoại, biên - phiên dịch tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Lào, quản lý đầu tư nước ngoài và quản trị thương mại.

Ở chiều ngược lại, tỉnh Hủa Phăn dự kiến dành 2 suất học bổng mỗi năm để đào tạo cán bộ phiên dịch tiếng Lào cho TP.HCM, góp phần nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác đối ngoại của thành phố.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường tại buổi làm việc - Ảnh: THANH HIỆP

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường nêu quan hệ hợp tác giữa hai địa phương thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Trong đó, giáo dục - đào tạo là điểm sáng với chương trình cấp học bổng hằng năm cho tỉnh Hủa Phăn.

Thành phố cũng thường xuyên đón các đoàn đại biểu tỉnh Hủa Phăn tham dự những sự kiện đối ngoại, kinh tế lớn như Đối thoại Hữu nghị TP.HCM và Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM, qua đó tạo cơ hội kết nối, giới thiệu tiềm năng và tìm kiếm đối tác.

Trong giai đoạn 2026-2030, ông Cường đề nghị hai địa phương tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp và du lịch; tăng cường kết nối các sở, ngành, doanh nghiệp, tạo điều kiện để nhà đầu tư tìm hiểu những lĩnh vực có tiềm năng, nhất là xây dựng cơ sở hạ tầng, nông nghiệp và du lịch.

TP.HCM sẵn sàng giới thiệu, khuyến khích doanh nghiệp, nhà đầu tư tìm hiểu cơ hội hợp tác tại Hủa Phăn, đồng thời phối hợp xúc tiến, thu hút nguồn lực đầu tư từ các đối tác nước thứ ba, ông Cường nhấn mạnh.

Hủa Phăn mời doanh nghiệp Việt đầu tư vào cà phê

Phó chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Hủa Phăn, Lào Bounvixay Kongpaly - Ảnh: THANH HIỆP

Đáp lời, ông Bounvixay Kongpaly gửi lời cảm ơn lãnh đạo, nhân dân TP.HCM đã dành sự đón tiếp trọng thị, chu đáo cho đoàn đại biểu tỉnh Hủa Phăn.

Ông bày tỏ xúc động trước sự quan tâm, hỗ trợ của thành phố đối với địa phương, không chỉ trong việc tháo gỡ khó khăn phát triển kinh tế - xã hội mà còn thông qua việc chia sẻ những kinh nghiệm quý báu để tỉnh nghiên cứu, vận dụng phù hợp với điều kiện thực tế.

Lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn cho biết tỉnh đang nỗ lực thu hút doanh nghiệp TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực trồng và chế biến cà phê.

Theo ông, tỉnh hiện có hơn 6.000ha cà phê và dự kiến mở rộng diện tích lên 30.000ha trong thời gian tới. Đây là lĩnh vực mới được tỉnh quan tâm thúc đẩy, nhằm khai thác tiềm năng nông nghiệp, phát triển công nghiệp chế biến, nâng cao giá trị sản phẩm địa phương.

Tỉnh Hủa Phăn mong muốn tiếp tục nhận được sự kết nối, hỗ trợ của các doanh nghiệp và nhà đầu tư Việt Nam để phát triển lĩnh vực này.

Ông Bounvixay Kongpaly cũng bày tỏ nguyện vọng được tìm hiểu kinh nghiệm của TP.HCM trong xây dựng, vận hành các trung tâm phục vụ quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công cho người dân, hướng đến nâng cao tính công khai, minh bạch trong quản lý nhà nước.

Ngoài ra, biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030 cũng đề cập việc hai địa phương phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào trong năm 2027.

Lãnh đạo TP.HCM cùng đoàn công tác cấp cao tỉnh Hủa Phăn chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: THANH HIỆP