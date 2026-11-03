'Cỗ máy kiếm tiền' BTS giúp HYBE lập kỷ lục doanh thu

Tour diễn của BTS tại châu Âu và Bắc Mỹ đóng góp lớn vào doanh thu của HYBE - Ảnh: @bts_bighit

Theo Variety, doanh thu của HYBE trong quý 3-2026 đạt 1.525,7 tỉ won (khoảng 1,13 tỉ USD), trong khi lợi nhuận hoạt động đạt 188,5 tỉ won (140,2 triệu USD). Cả hai chỉ số đều vượt kỷ lục công ty thiết lập trong quý trước.

BTS đóng góp lớn từ doanh thu lưu diễn

Trong 9 tháng đầu năm 2026, HYBE thu về khoảng 2,73 tỉ USD, vượt tổng doanh thu của bất kỳ năm tài chính trọn vẹn nào trước đó. Mảng hoạt động trực tiếp liên quan đến nghệ sĩ, gồm phát hành nhạc, concert, quảng cáo và sự kiện, đóng góp khoảng 70% tổng doanh thu.

Đáng chú ý, doanh thu biểu diễn trực tiếp đạt mức kỷ lục 540,5 triệu USD. Riêng BTS thu hút khoảng 70.000 khán giả mỗi đêm diễn tại châu Âu và Mỹ. Các nghệ sĩ khác của công ty như ENHYPEN, LE SSERAFIM, &TEAM, KATSEYE và CORTIS cũng tham gia lưu diễn trong kỳ.

Doanh thu hàng hóa và bản quyền đạt 248,8 triệu USD. Trong đó, riêng sản phẩm lưu niệm từ tour diễn Bắc Mỹ của BTS đóng góp 79,6 triệu USD. HYBE cho biết việc phát triển sản phẩm phù hợp với từng thị trường và triển khai dịch vụ đặt hàng trực tuyến, nhận hàng tại địa điểm biểu diễn góp phần thúc đẩy doanh thu.

BTS trở lại sân khấu với tour diễn quy mô lớn, góp phần đưa HYBE đạt doanh thu kỷ lục - Ảnh: @bts_bighit

Ở mảng âm nhạc ghi âm, công ty thu về 210,3 triệu USD. Một số sản phẩm nổi bật gồm mini album The Sin: Bliss của ENHYPEN đứng đầu Billboard 200 và EP Greengreen của CORTIS vượt 4 triệu bản tiêu thụ tính đến tháng 9.

HYBE cũng đánh giá KATSEYE và nhóm nhạc Nhật Bản &TEAM là những minh chứng cho chiến lược phát triển nghệ sĩ đa thị trường. EP thứ ba Wild của KATSEYE đạt vị trí số 1 Billboard 200, bán 150.000 bản tại Mỹ trong tuần đầu, cao gấp khoảng năm lần sản phẩm trước đó.

KATSEYE đạt nhiều thành tích trên các bảng xếp hạng âm nhạc Mỹ trong năm 2026 - Ảnh: Rahul Bhatt

Ca khúc Animal của nhóm cũng trụ 12 tuần liên tiếp trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, góp phần mở rộng sức hút của KATSEYE tại thị trường Mỹ. Nhóm cũng bán hết vé cả 31 đêm diễn tại 27 thành phố ở châu Âu và Bắc Mỹ. Từ tháng 1-2027, KATSEYE dự kiến lưu diễn tại châu Á và châu Đại Dương với 11 đêm diễn ở các nhà thi đấu.

Trong khi đó, 4 sản phẩm gần nhất của &TEAM đều đạt doanh số một triệu bản tại Nhật Bản. Nhóm cũng có lần đầu tổ chức concert riêng tại sân vận động mái vòm Belluna Dome.

Nền tảng người hâm mộ Weverse của HYBE ghi nhận 14,2 triệu người dùng hoạt động hằng tháng, gần bằng mức cao nhất của quý trước. Với tour diễn của BTS dự kiến kéo dài sang nửa đầu năm 2027, HYBE kỳ vọng hoạt động biểu diễn tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong kết quả kinh doanh.