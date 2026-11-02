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BTS thắng kiện

tác giả
LAN HƯƠNG
LAN HƯƠNG
LAN HƯƠNG

BTS giành chiến thắng trong vụ kiện bản quyền tại Mỹ khi tòa án hai lần bác bỏ đơn kiện của nguyên đơn do không đủ bằng chứng chứng minh hành vi vi phạm.

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BTS giành phán quyết có lợi trong vụ kiện bản quyền tại Mỹ - Ảnh: Big Hit Music

Theo Chosun, Tòa án Liên bang khu vực phía đông bang Virginia (Mỹ) tiếp tục bác đơn kiện của Melissa Mace sau khi người này nộp hồ sơ bổ sung. Vụ kiện nhắm vào BTS, Big Hit Music, HYBE và HYBE America chính thức khép lại với phán quyết có lợi cho phía BTS.

BTS liên tục vướng kiện tụng

Vụ việc bắt đầu vào ngày 25-8, Melissa Mace đệ đơn kiện BTS cùng công ty quản lý Big Hit Music, HYBE và HYBE America với cáo buộc vi phạm bản quyền. 

Người này cho rằng BTS và các đơn vị liên quan đã sử dụng trái phép tác phẩm chưa được công bố của mình. Tuy nhiên, Melissa Mace không đưa ra được bằng chứng cụ thể chứng minh ca khúc nào của BTS đã sao chép sản phẩm, cũng không cung cấp những phân tích âm nhạc đủ để xác lập sự tương đồng.

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Người đệ đơn không đưa ra được bằng chứng chứng minh BTS sao chép tác phẩm của mình - Ảnh: Big Hit Music

Theo quy định trong các vụ kiện bản quyền tại Mỹ, nguyên đơn phải chứng minh bị đơn có cơ hội tiếp cận tác phẩm của mình, đồng thời chỉ ra mức độ tương đồng đáng kể giữa hai tác phẩm.

Trong trường hợp này, Melissa Mace không đáp ứng được những yêu cầu trên, thậm chí không nêu tên cụ thể các ca khúc bị cho là vi phạm.

Ngày 18-9, thẩm phán bác bỏ đơn kiện ban đầu với lý do nguyên đơn không đưa ra được căn cứ khởi kiện hợp lệ theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, tòa án vẫn cho Melissa Mace cơ hội chỉnh sửa hồ sơ và yêu cầu nộp lại đơn trước 17h ngày 9-10.

BTS thắng kiện - Ảnh 3.

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Ngày 8-10, tức một ngày trước thời hạn, Melissa Mace nộp đơn kiện sửa đổi. Dù vậy, thẩm phán tiếp tục ra lệnh bác bỏ hồ sơ này vì vẫn không đáp ứng các yêu cầu pháp lý. 

Tòa án tuyên bố BTS, HYBE, HYBE America và Big Hit Music thắng kiện và khép lại vụ việc.

Đây không phải vụ kiện duy nhất nhắm vào BTS. 

Vào ngày 8-7, 3 nhạc sĩ người Mỹ gồm Steve Cooper, John Sandler và Graylin Johnson đã đệ đơn kiện tại Tòa án Liên bang khu vực trung tâm California, cáo buộc ca khúc Swim vi phạm bản quyền.

Họ cho rằng có sự tương đồng đáng kể giữa bản demo cùng tên do họ hoàn thành vào tháng 3 năm ngoái và ca khúc Swim của BTS. 

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BTS vừa hoàn thành 14 đêm diễn tại 5 quốc gia Nam Mỹ, thu hút 853.000 khán giả - Ảnh: Big Hit Music

Cả ba tuyên bố bản demo của họ từng được gửi đến những người hoạt động trong ngành công nghiệp âm nhạc, và có khả năng đã được chia sẻ đến đội ngũ nhạc sĩ tham gia sản xuất ca khúc của BTS trong quá trình này.

Dựa trên tài liệu phân tích của một nhà nghiên cứu âm nhạc, 3 nhạc sĩ cho rằng 2 ca khúc có sự tương đồng về giai điệu, điệp khúc, hòa âm, nhịp điệu và lời bài hát, do đó yêu cầu bồi thường thiệt hại do vi phạm bản quyền và chia sẻ doanh thu từ ca khúc.

Về vấn đề này, phía công ty quản lý BTS khẳng định: "Swim là ca khúc được sáng tác độc lập".

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LAN HƯƠNG
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    Chủ đề: Big Hit Music thắng kiện BTS Hybe

    Dòng sự kiện: Đời sống K-Pop

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