BTS từ chối Grammy, vì sao nghệ sĩ K-pop khác bị chỉ trích?

Giải nhạc pop châu Á mới của Grammy gây tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ K-pop - Ảnh: David Becker/Getty Images

Khi Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Mỹ công bố giải Best Asian Pop Music Performance, nhiều ý kiến trong ngành âm nhạc Hàn Quốc lo ngại K-pop sẽ bị tách khỏi các hạng mục chính của Grammy. Giờ đây, tranh cãi không chỉ xoay quanh quyết định của ban tổ chức, mà còn hướng đến những nghệ sĩ được cho là vẫn gửi tác phẩm dự tranh.

Một số người hâm mộ đặt câu hỏi liệu nghệ sĩ có nên cạnh tranh ở một giải thưởng bị cho là mang tính phân biệt. Tuy nhiên, việc tham gia không nhất thiết đồng nghĩa nghệ sĩ ủng hộ cách Grammy phân chia âm nhạc. Với những tên tuổi chưa có vị thế toàn cầu, đây còn có thể là cơ hội để tiếp cận khán giả và được ngành công nghiệp ghi nhận.

Mâu thuẫn giữa tẩy chay và cơ hội tại Grammy

Grammy công bố Best Asian Pop Music Performance vào tháng 6, cùng bốn giải thưởng mới khác cho mùa giải lần thứ 69, dự kiến diễn ra vào tháng 2-2027. Giải dành cho các bản thu sử dụng đáng kể một hoặc nhiều ngôn ngữ châu Á.

Điều gây tranh cãi không chỉ là tiêu chí ngôn ngữ, mà còn là cách phân chia giải thưởng. Những người phản đối lo ngại việc dành riêng một giải cho nhạc pop châu Á có thể khiến K-pop bị giới hạn trong một nhóm khu vực, thay vì được cạnh tranh ở các hạng mục chính dựa trên chất lượng tác phẩm.

BTS tuyên bố không tham gia Grammy 2027 ở giải Nhạc pop châu Á, làm dấy lên tranh luận về cách giải thưởng công nhận nghệ sĩ K-pop - Ảnh: Big Hit Music

Ngày 29-7, BTS tuyên bố không gửi tác phẩm dự tranh. Nhóm cho biết mong muốn âm nhạc được lắng nghe và yêu thích vì chính giá trị của nó, thay vì bị phân chia theo khu vực hay ngôn ngữ. Album ARIRANG, phát hành tháng 3, trước đó được xem là ứng viên đáng chú ý.

Stray Kids cũng không tham gia, theo xác nhận của JYP Entertainment ngày 2-10. Tuy nhiên, việc hai nhóm đứng ngoài cuộc không có nghĩa toàn bộ nghệ sĩ K-pop cùng tẩy chay Grammy. HYBE nhấn mạnh quyết định của BTS không đại diện cho toàn công ty; các nghệ sĩ khác thuộc hệ thống nhiều hãng quản lý của tập đoàn vẫn có thể tự lựa chọn.

Stray Kids xác nhận không tham gia giải Nhạc pop châu Á xuất sắc nhất tại Grammy 2027 - Ảnh: AP-Yonhap

Theo trang phân tích Grammy The Grammy Guru, tính đến ngày 15-10, không có nghệ sĩ thuộc bốn công ty lớn HYBE, SM, JYP và YG đăng ký giải Nhạc pop châu Á. Dù vậy, viện hàn lâm chưa công bố danh sách chính thức những nghệ sĩ gửi tác phẩm dự tranh, trong khi một số tên tuổi đã được truyền thông Hàn Quốc nhắc đến.

Giải thưởng nhận được 116 hồ sơ, thấp hơn đáng kể so với Best Latin Song, với 519 hồ sơ. Con số này cho thấy mức độ tham gia khác biệt giữa các giải mới, nhưng chưa đủ để kết luận nguyên nhân là làn sóng tẩy chay.

Đến ngày 1-10, Grammy xác nhận vẫn duy trì giải Nhạc pop châu Á. Giám đốc điều hành Harvey Mason Jr. cho biết số ý kiến ủng hộ từ cộng đồng âm nhạc châu Á nhiều hơn ý kiến phản đối. Quyết định này cho thấy tranh luận về cách công nhận âm nhạc châu Á vẫn chưa có tiếng nói chung.

Không phải nghệ sĩ nào cũng có lựa chọn giống BTS

Theo Kim Hee Yon, phó giáo sư tại Trường Kinh doanh SC Johnson thuộc Đại học Cornell, người hâm mộ có thể đang hướng sự chỉ trích chưa đúng đối tượng.

Bà cho rằng BTS không còn cần Grammy để chứng minh sức ảnh hưởng toàn cầu. Nhưng với những nghệ sĩ K-pop mới hoặc ít tên tuổi hơn, một đề cử hay chiến thắng tại giải thưởng này vẫn có thể mang lại lợi ích đáng kể.

Sự khác biệt về vị thế khiến quyết định tham gia không giống nhau giữa các nghệ sĩ. Một nhóm đã có lượng người hâm mộ toàn cầu lớn có thể chọn đứng ngoài để thể hiện quan điểm, trong khi nghệ sĩ khác vẫn cần những cơ hội được công nhận tại thị trường quốc tế - Ảnh: Tom Weller/dpa/picture alliance

Bà cũng lưu ý rằng trong bối cảnh tranh cãi, việc gửi tác phẩm dự tranh có thể bị hiểu thành sự ủng hộ đối với tính chính đáng của giải thưởng, dù quyết định đó có thể chỉ xuất phát từ mong muốn đưa âm nhạc đến gần hơn với công chúng.

Trách nhiệm cuối cùng thuộc về viện hàn lâm, Grammy cần chứng minh giải Nhạc pop châu Á được lập ra để mở rộng sự công nhận dành cho nghệ sĩ trong khu vực, chứ không phải giới hạn họ trong một không gian riêng mang nhãn "châu Á". Danh sách đề cử Grammy lần thứ 69 dự kiến được công bố ngày 16-11.

Ca khúc Iris Out của Chainsaw Man tranh tài tại Grammy Ca khúc Iris Out của Kenshi Yonezu, nhạc anime Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc, được cho là ca khúc anime đầu tiên trong lịch sử được gửi xét tại giải Grammy.



