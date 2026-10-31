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Sao Mỹ xin lỗi vì cắn tiếp viên, đòi mở cửa máy bay trên không

tác giả
LAN HƯƠNG
LAN HƯƠNG
LAN HƯƠNG

Selma Blair lần đầu lên tiếng sau sự cố trên chuyến bay khiến cô bị bắt giữ hồi giữa tháng 10. Nữ diễn viên nghẹn ngào xin lỗi những người bị ảnh hưởng bởi hành vi của mình.

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Selma Blair tại phiên trình diện trước tòa ở Tòa án Hình sự quận Queens ngày 12-10 - Ảnh: New York Daily News

Theo Variety, Selma Blair đăng video xin lỗi trên Instagram hôm 30-10, gần 3 tuần sau khi bị bắt giữ tại sân bay quốc tế John F. Kennedy (JFK), New York, vì sự cố trên chuyến bay của Delta Airlines từ Los Angeles. 

Nữ diễn viên vướng cáo buộc cắn một tiếp viên, đấm một người khác và có hành vi tấn công nhân viên an ninh, y tá sau khi bị đưa khỏi máy bay. 

Selma Blair: "Tôi không cố ý làm tổn thương bất kỳ ai"

Trong video, Selma Blair bật khóc, gửi lời xin lỗi đến những người bị ảnh hưởng và cho biết đang tuân thủ yêu cầu của luật sư, không bình luận chi tiết về vụ việc.

Khi đề cập đến những người liên quan, nữ diễn viên khẳng định: "Chưa từng có ngày nào trong đời tôi cố ý làm tổn thương hay khiến bất kỳ ai sợ hãi. 

Vì vậy, với những người mà tôi đã khiến thất vọng, làm tổn thương, khiến họ sợ hãi hoặc hoảng hốt, tôi thực sự vô cùng xin lỗi. Với những người đã viết thư, gọi điện hoặc gửi lời yêu thương, quan tâm, điều đó có ý nghĩa vô cùng lớn đối với tôi và con trai".

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Selma Blair khẳng định chưa từng có ý làm hại bất kỳ ai - Ảnh: Variety

Sự việc xảy ra ngày 11-10 trên chuyến bay của Delta Airlines từ sân bay quốc tế Los Angeles đến sân bay quốc tế John F. Kennedy tại New York. Theo Variety, Selma Blair đã cắn một tiếp viên hàng không và đấm một người khác. 

Sau khi bị đưa khỏi máy bay, cô tiếp tục đánh một sĩ quan cảnh sát thuộc Cơ quan Quản lý cảng New York và New Jersey cùng một y tá. Nữ diễn viên cũng bị điều tra liên quan đến cáo buộc tìm cách mở cửa máy bay giữa chuyến bay. 

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Sau sự cố, Selma Blair được đưa vào bệnh viện để chăm sóc y tế. Ngày 12-10, cô ra hầu tòa tại quận Queens, New York và tuyên bố không nhận tội đối với 2 cáo buộc.

Nữ diễn viên được tại ngoại sau khi nộp 20.000 USD tiền bảo lãnh.

Luật sư của Selma Blair cho biết cô đã lên máy bay sau khi bỏ lỡ nhiều liều thuốc kiểm soát các triệu chứng thần kinh. Trong chuyến bay, cô cũng bị ngã và đập đầu. 

Theo ông, những yếu tố này kết hợp với độ cao khi máy bay đang bay đã khiến cô rơi vào trạng thái lú lẫn và mất phương hướng nghiêm trọng.

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Nữ diễn viên phải đóng 20.000 USD tiền bảo lãnh để được trả tự do - Ảnh: AFP

Đại diện của Selma Blair nói với The Wrap rằng nữ diễn viên đã trải qua một tình huống khẩn cấp về y tế trên chuyến bay. Sau khi máy bay hạ cánh, cô được chăm sóc y tế ngay lập tức và ở trong tình trạng sức khỏe ổn định. 

Người này cũng khẳng định không có hành vi tìm cách mở cửa máy bay và Selma Blair không có ý định làm tổn thương bất kỳ ai.

Ngày 16-10, trả lời People, đại diện của Selma Blair nhấn mạnh nữ diễn viên được chẩn đoán mắc bệnh đa xơ cứng từ năm 2018. Cô vẫn phải sống chung với những cơn đau hằng ngày và có những ngày sức khỏe không tốt. 

- Ảnh 5.Sao Mỹ nổi tiếng cắn tiếp viên, đòi mở cửa máy bay trên không

Nữ diễn viên Selma Blair bị bắt giữ sau sự cố trên chuyến bay từ Los Angeles đến New York. Cô bị cáo buộc tấn công các thành viên phi hành đoàn và tìm cách mở cửa máy bay khi đang bay.

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LAN HƯƠNG
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    Chủ đề: Selma Blair Variety Mỹ Los Angeles New york

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