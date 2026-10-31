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Céline Dion thu 125 triệu USD chỉ sau 16 buổi hòa nhạc tại Paris

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HY THÀNH
HY THÀNH
HY THÀNH

Chặng đầu tiên trong chuỗi đêm diễn lưu trú tại Pháp của danh ca Céline Dion khép lại với những con số doanh thu và lượng vé bán ra mang tính lịch sử.

Céline Dion lập kỷ lục doanh thu 125 triệu USD trong màn tái xuất tại Paris - Ảnh 1.

Céline Dion bật khóc chỉ vài giây sau khi bắt đầu buổi hòa nhạc trọn vẹn đầu tiên của mình sau hơn 6 năm - Ảnh: Samir Hussein

Theo Billboard, Courage World Tour của Céline Dion khởi động vào tháng 9-2019, thu về hơn 100 triệu USD trước khi phải tạm dừng vào tháng 3-2020.

Sau thời gian gián đoạn vì đại dịch COVID-19, Dion nhiều lần trì hoãn ngày trở lại, trước khi chính thức hủy phần còn lại của chuyến lưu diễn vào năm 2023 do được chẩn đoán mắc hội chứng người cứng.

3 năm sau, Céline Dion trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết, đồng thời thiết lập những kỷ lục doanh thu mới trên bảng xếp hạng Boxscore.

Céline Dion trở lại mạnh mẽ 

Chặng đầu tiên của chuỗi đêm diễn lưu trú Céline Dion Paris khép lại với doanh thu 125,5 triệu USD và 539.000 vé bán ra qua 16 đêm diễn trong tháng 9 và tháng 10.

Được tổ chức tại Plenitude Arena ở Paris - nhà thi đấu trong nhà lớn nhất châu Âu - chuỗi đêm diễn cũng lập kỷ lục về số vé bán ra tại địa điểm này, với trung bình 33.688 khán giả mỗi đêm.

Céline Dion lập kỷ lục doanh thu 125 triệu USD trong màn tái xuất tại Paris - Ảnh 2.

Dù Céline Dion Paris chưa lọt vào top 10 chuỗi đêm diễn lưu trú có doanh thu cao nhất, thành tích chỉ sau 16 đêm diễn cho thấy sức hút đáng kinh ngạc của nữ danh ca - Ảnh: Variety

Tính trung bình, các buổi biểu diễn năm 2026 mang về 7,8 triệu USD mỗi đêm, cao hơn 10 lần doanh thu bình quân mỗi đêm từ cả hai chuỗi đêm diễn trước đây của cô tại Las Vegas.

Đây là màn tái xuất sân khấu của Céline Dion sau khi cô được chẩn đoán mắc hội chứng người cứng (Stiff Person Syndrome) - một chứng rối loạn thần kinh hiếm gặp - khiến nữ ca sĩ phải hủy toàn bộ lịch biểu diễn trực tiếp đã lên kế hoạch vào năm 2022.

Chuỗi đêm diễn tại Paris nhanh chóng trở thành một trong những sự kiện bán vé được săn đón nhất trong những năm gần đây ngay khi đợt mở bán trước dành cho người hâm mộ bắt đầu vào ngày 7-4 năm nay.

Truyền thông Pháp đưa tin có tới 9 triệu lượt đăng ký mua vé. Tuy nhiên, đơn vị bán vé AXS cho rằng những con số này chỉ là thông tin chưa được xác thực.

Céline Dion hát  ca khúc kinh điển My heart will go on - Video: YouTube Consequence

Danh sách ca khúc trong các đêm diễn bao gồm những bài hát thuộc cả kho nhạc tiếng Anh lẫn tiếng Pháp của nữ ca sĩ.

Céline Dion hiện là nghệ sĩ Canada có doanh số âm nhạc cao nhất mọi thời đại, đồng thời cũng là nghệ sĩ hát tiếng Pháp có lượng tiêu thụ nhạc lớn nhất lịch sử.

Khi ấy, trước những lo ngại về sức khỏe, Céline Dion gửi lời nhắn đến người hâm mộ: "Sức khỏe của tôi đang rất tốt. Tôi cảm thấy mạnh mẽ, đã có thể hát trở lại và thậm chí còn tập nhảy một chút.

Tôi thực sự đã sẵn sàng cho điều này. Tôi cảm thấy tràn đầy sức mạnh và vô cùng hào hứng, dù tất nhiên cũng có đôi chút hồi hộp".

Tính từ buổi biểu diễn tại nhà hát Theatre St-Denis ở Montreal vào tháng 12-1990, Céline Dion đạt tổng doanh thu 1,3 tỉ USD và bán ra 9,8 triệu vé từ 1.517 buổi hòa nhạc được ghi nhận.

Hơn một nửa tổng doanh thu, lượng khán giả và số buổi biểu diễn này đến từ 3 chuỗi đêm diễn lưu trú của Céline Dion.

Chặng đầu tiên trong màn trở lại sân khấu của Céline Dion khép lại vào ngày 17-10.

Chuỗi đêm diễn sẽ tiếp tục vào tháng 5-2027 với 10 buổi biểu diễn bổ sung. Céline Dion công bố thêm 10 đêm diễn này vào tháng 6, với lý do nhu cầu mua vé tăng cao chưa từng có.

Điều này được kỳ vọng sẽ giúp Céline Dionn vượt mốc 10 triệu vé bán ra trong sự nghiệp, thậm chí còn nhiều hơn thế.

Céline Dion thu 125 triệu USD chỉ sau 16 buổi hòa nhạc tại Paris - Ảnh 3.Céline Dion diện hơn 500 carat đá quý cho màn tái xuất sau 6 năm mắc bệnh lạ

Céline Dion đeo trang sức Boucheron trong buổi hòa nhạc trọn vẹn đầu tiên kể từ khi được chẩn đoán mắc hội chứng người cứng.

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    Chủ đề: sao âu mỹ đêm nhạc Concert Céline Dion paris

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