Xô bắp rang 'Dune 3' gây tranh cãi vì tạo hình nhạy cảm

Chiếc xô đựng bỏng ngô hình sâu cát nổi tiếng trong phim Dune của AMC đã trở lại trong 'Phần Ba' với thiết kế mới - Ảnh: AMC

Theo Variety, năm 2024, chuỗi rạp chiếu phim AMC Theatres từng gây sốt mạng xã hội khi khán giả phát hiện chiếc xô bắp rang lấy cảm hứng từ sâu cát trong phim Dune 2 có hình dáng khá nhạy cảm.

Chiếc xô mang tính biểu tượng này trở thành chủ đề của vô số meme trên mạng xã hội.

Mới đây, chuỗi rạp tiếp tục giới thiệu hai thiết kế mới được dự đoán sẽ gây bão mạng xã hội, nhân dịp Dune 3 sắp ra mắt.

Xô bắp rang hình sâu cát khét tiếng của Dune trở lại

Một trong số đó là mẫu Sandworm Thumper, mô phỏng thiết bị Thumper có thể hoạt động. Đây là dụng cụ người Fremen sử dụng để tạo ra những rung động trên cát sa mạc, thu hút loài sâu cát khổng lồ.

Thiết kế còn lại mang tên Double Sandworm, với hình ảnh hai con sâu cát Shai-Hulud, được AMC giới thiệu là giúp khán giả "dễ dàng chia sẻ bắp rang hơn".

Hai thiết kế xô bắp rang của Dune 3 gây bàn tán trên mạng xã hội - Ảnh: AMC

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả nhận xét tạo hình những con sâu cát dễ gợi liên tưởng đến những hình ảnh nhạy cảm. Thậm chí có người cho rằng không phù hợp với trẻ em và đề nghị phía nhà sản xuất thay đổi cách tiếp thị khác mới mẻ hơn.

Giá bán của các sản phẩm sẽ công bố vào thời điểm sau. Trước đó, xô bắp rang của Dune 2 có giá 24,99 USD (chưa bao gồm thuế).

"Chiếc xô bắp rang hình sâu cát của Dune 2 trở thành một hiện tượng lan truyền trên mạng. Chúng tôi hiểu rằng người hâm mộ sẽ đặt kỳ vọng rất cao vào những sản phẩm tiếp theo" - Hank Green, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách mảng thực phẩm và đồ uống của AMC, chia sẻ.

Ông cho biết ngay từ khi bắt đầu lên kế hoạch cho bộ sưu tập Dune 3, mục tiêu của AMC là vượt qua kỳ vọng đó.

Hai thiết kế Sandworm Thumper và Double Sandworm được kỳ vọng nâng trải nghiệm sưu tầm lên một tầm cao mới, với tạo hình lấy trực tiếp từ phim.

Trailer Dune 3

Các mẫu xô đựng bắp rang theo chủ đề phim đang trở thành nguồn doanh thu đáng kể của AMC. Giám đốc điều hành Adam Aron dự báo hệ thống rạp có thể thu về hơn 100 triệu USD trong năm nay nhờ các sản phẩm này.

Một số thiết kế đáng chú ý gần đây gồm xô hình ngựa thành Troy dành cho The Odyssey, túi xách màu đỏ lấy cảm hứng từ The Devil Wears Prada 2 và mô hình cá nhà táng khổng lồ màu xám dành cho bộ phim kinh dị Whalefall của Disney.

Được đạo diễn Denis Villeneuve thực hiện, dựa trên tiểu thuyết của nhà văn Frank Herbert, Dune 3 khép lại bộ ba phim khoa học viễn tưởng với câu chuyện về Paul Atreides (Timothée Chalamet). Sau khi bước lên ngai vàng, anh phải đối mặt với những hệ lụy từ chính sự trỗi dậy của mình. Phim quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng gồm Zendaya, Robert Pattinson, Florence Pugh, Anya Taylor-Joy, Jason Momoa, Javier Bardem, Josh Brolin và Rebecca Ferguson. Dune 3 dự kiến ra rạp ngày 18-12, cùng thời điểm với Avengers: Doomsday. Bom tấn của Disney và Marvel được kỳ vọng sẽ khuấy đảo phòng vé. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu những siêu anh hùng mạnh nhất Trái đất có thể tạo ra một mẫu xô bắp rang đủ sức gây bão mạng xã hội hay không?