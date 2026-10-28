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Trailer cuối của Dune 3 hé lộ thay đổi lớn so với nguyên tác

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HY THÀNH
HY THÀNH
HY THÀNH

Warner Bros. khiến khán giả lo lắng khi trailer cuối cùng của Dune 3 cho thấy khả năng Chani sẽ quay lưng, đứng về phía những kẻ âm mưu chống lại Paul.

Trailer cuối cùng của Dune 3 hé lộ thay đổi lớn so với nguyên tác - Ảnh 1.

Timothée Chalamet và Zendaya trong Dune 3 - Ảnh: Warner Bros.

Ngay từ những khoảnh khắc cuối cùng của Dune 2, khán giả đã bắt đầu lo lắng. Không phải cho Paul Atreides (Timothée Chalamet thủ vai), nhân vật chính của loạt phim Dune, người ngày càng trở nên độc tài qua từng phần phim.

Điều khiến chúng ta lo lắng chính là Chani (Zendaya thủ vai), người phụ nữ Paul Atreides yêu thương, đã bỏ đi trong giận dữ ở cuối phần phim trước, rời xa Muad’Dib.

Những độc giả từng đọc tiểu thuyết Dune Messiah xuất bản năm 1969 của nhà văn Frank Herbert, tác phẩm làm nền tảng cho Dune 3, vẫn có lý do để an tâm.

Chani và Paul sẽ tiếp tục ở bên nhau, mối quan hệ giữa họ ngày càng bền chặt khi Công chúa Irulan và vũ công biến hình Scytale âm mưu chống lại cả hai.

Thế nhưng, trailer cuối cùng của Dune 3 đã lấy đi sự yên tâm ấy khi hé lộ khả năng Chani sẽ tham gia âm mưu chống lại Paul trong thế giới điện ảnh.

Âm mưu lật đổ Hoàng đế Paul

Một tác phẩm thiên về những âm mưu chốn cung đình hơn là các trận chiến khổng lồ trên sa mạc, Dune Messiah lấy bối cảnh 12 năm sau các sự kiện của Dune.

Lúc này, Paul (Timothée Chalamet) đã củng cố vững chắc vị thế Hoàng đế. Điều đó khiến nhiều thế lực quyền lực bất mãn, trong đó có hội Bene Gesserit mang màu sắc tôn giáo, Hiệp hội Không gian kiểm soát hoạt động thương mại và người Tleilaxu theo đuổi khoa học.

Tất cả cùng khởi động một âm mưu nhằm lật đổ Paul.

Trailer cuối cùng của Dune 3

Hai nhân vật giữ vai trò trung tâm trong âm mưu này là Công chúa Irulan (Florence Pugh), con gái của vị hoàng đế tiền nhiệm đã bị phế truất và là vợ Paul trên danh nghĩa, cùng Scytale (Robert Pattinson), kẻ có khả năng biến đổi hình dạng.

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Âm mưu ấy trở thành trọng tâm trong trailer cuối cùng của Dune 3: Part Three. Scytale xuất hiện trong cuộc trò chuyện với Mẹ Bề Trên Gaius Helen Mohiam (Charlotte Rampling) của hội Bene Gesserit.

Trailer cũng hé lộ thêm nhiều phân cảnh có sự góp mặt của Jason Momoa trong vai Hayt, bản sao của Duncan Idaho do những kẻ chủ mưu tạo ra nhằm đánh lạc hướng Paul và em gái Alia (Anya Taylor-Joy), khiến họ khó nhận ra những toan tính đang diễn ra.

Bên cạnh đó, Paul còn trực tiếp đối chất với Irulan về sự dính líu của cô vào âm mưu, cho thấy mức độ nghi kỵ mà vị hoàng đế đang phải đối mặt.

Trailer cuối cùng của Dune 3 hé lộ thay đổi lớn so với nguyên tác - Ảnh 2.

Florence Pugh trong vai Công chúa Irulan (ở trên) và Timothée Chalamet trong vai Paul Atreides với tạo hình cạo trọc đầu - Ảnh: Warner Bros.

Trailer cũng cài cắm những chi tiết thú vị dành cho độc giả nguyên tác. Khán giả được thấy thoáng qua Isaach de Bankolé trong vai Farok, một chiến binh từng tham gia cuộc thánh chiến Fremen của Paul nhưng sau đó phản bội hoàng đế.

Chuyện gì xảy ra với Chani trong Dune 3?

Tuy nhiên, ngay cả những người đã đọc sách cũng không khỏi bất ngờ trước cách Chani (Zendaya) được khắc họa.

Xuyên suốt trailer, Chani công khai phản đối Paul, trực tiếp chiến đấu chống lại anh và thậm chí dường như còn đứng về phía những kẻ âm mưu.

Trailer cuối cùng của Dune 3 hé lộ thay đổi lớn so với nguyên tác - Ảnh 3.

Thay vì là người chịu tổn thương, vô tình trở thành nạn nhân trong cuộc chiến chống lại Paul, Chani giờ đây dường như đã trở thành nhân vật đối đầu với chính người mình yêu - Ảnh: Warner Bros.

Dù đây là thay đổi đáng kể so với nguyên tác, hướng phát triển ấy vẫn phù hợp với cách đạo diễn Denis Villeneuve xây dựng các nhân vật trong hai phần phim trước.

Ngay từ phần đầu tiên, khi Chani chủ yếu xuất hiện trong những viễn cảnh của Paul, cô đã được khắc họa như một người có thế giới quan riêng, không hoàn toàn bị cuốn theo con đường của anh.

Cảnh Chani tức giận bỏ đi ở cuối Dune 2 càng củng cố cảm giác rằng cô sẽ không đơn giản chấp nhận mọi lựa chọn của người mình yêu.

Trailer cuối cùng của Dune 3 hé lộ thay đổi lớn so với nguyên tác - Ảnh 4.

Giờ đây, trailer cho thấy Chani có thể sẵn sàng đi xa đến mức nào để chống lại Paul - Ảnh: Warner Bros.

Nhưng liệu mọi chuyện có thực sự diễn ra như vậy?

Cần nhớ rằng Scytale là một vũ công biến hình, có khả năng thay đổi diện mạo và bắt chước người khác. Vậy người phụ nữ xuất hiện trong những cảnh chiến đấu chống lại Paul có thực sự là Chani?

Hay đó chỉ là một mánh khóe khác nhằm làm suy yếu quyền lực của vị hoàng đế?

Việc trailer chưa đưa ra câu trả lời rõ ràng khiến cả khán giả điện ảnh lẫn những người hâm mộ nguyên tác càng thêm háo hức chờ đợi cách đạo diễn Denis Villeneuve khép lại bộ ba phim.

Dune 3 dự kiến khởi chiếu tại các rạp từ ngày 18-12-2026.

Trailer cuối của Dune 3 hé lộ thay đổi lớn so với nguyên tác - Ảnh 6.Dune 3 dễ dàng phá kỷ lục của The Odyssey

Dune 3 bán 33.000 vé đặt trước trong 24 giờ tại BFI IMAX, vượt qua kỷ lục trước đó của The Odyssey từng thiết lập.

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    Chủ đề: phim khoa học viễn tưởng Dune hollywood phim Mỹ timothee chalamet

    Dòng sự kiện: Phim Mỹ

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