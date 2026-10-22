Dune 3 dễ dàng phá kỷ lục của The Odyssey

Dune 3 đánh bại The Odyssey chỉ sau 3 tháng - Ảnh: Warner Bros.

Theo The Hollywood Reporter, Dune 3 chính thức phá kỷ lục bán vé đặt trước trong ngày đầu tiên tại rạp IMAX lớn nhất nước Anh, với 33.000 vé được bán ra và doanh thu 880.000 bảng Anh chỉ trong 24 giờ.

Thành tích này vượt mức 750.000 bảng Anh của The Odyssey từng đạt được cách đây 3 tháng. Xếp sau lần lượt là Dune 2 (366.000 bảng Anh), Oppenheimer (254.000 bảng Anh) và Avatar: Fire and Ash (116.000 bảng Anh).

Không gì có thể cản bước Dune 3

Thành tích bán vé đặt trước cho thấy sức hút của Dune 3 ngay trước ngày ra mắt. Trước đó, 3 suất chiếu dịp cuối tuần mở màn được công bố hồi tháng 4 đã bán hết vé trong chưa đầy 1 tiếng.

Hai suất chiếu sớm khác cũng nhanh chóng kín chỗ hồi đầu tháng 10. Tại BFI IMAX, các suất chiếu phim bằng định dạng IMAX 70mm dự kiến bắt đầu từ ngày 15-12, trước khi phim chính thức ra rạp vào ngày 18-12.

Timothée Chalamet tiếp tục dẫn dắt phần 3 của loạt phim nổi tiếng toàn cầu - Ảnh: Warner Bros.

The Odyssey từng đạt doanh thu ấn tượng tại BFI IMAX khi ra mắt ngày 17-7. Trong dịp cuối tuần mở màn, rạp thu về 219.867 bảng Anh, tương đương khoảng 296.147 USD chỉ từ một phòng chiếu.

Đây là kết quả cuối tuần mở màn cao nhất trong số các địa điểm IMAX tại Anh và quốc tế theo số liệu được công bố.

Đến giữa tháng 8, BFI IMAX đã bán hơn 100.000 vé cho The Odyssey, đạt tổng doanh thu 2.683.987 bảng Anh và tỉ lệ lấp đầy ghế 95% ở tất cả các suất chiếu tại thời điểm đó.

The Odyssey vì thế trở thành phim có doanh thu cao nhất từ trước đến nay tại rạp này.

Với Dune 3, Warner Bros. đã giành được khoảng thời gian độc quyền chiếu IMAX, khiến những phim khác, trong đó có Avengers: Doomsday, không thể sử dụng định dạng này trong 3 tuần.

Dune: 3 chuyển thể từ tiểu thuyết Dune Messiah của Frank Herbert, do Denis Villeneuve đạo diễn - Ảnh: Warner Bros.

Dune 3 lấy bối cảnh gần 17 năm sau các sự kiện của phần trước. Paul Atreides (Timothée Chalamet) lúc này đã trở thành hoàng đế và phải đối mặt với những hệ quả từ triều đại của mình.

Các đồng minh cũ trở lại, những mối đe dọa mới xuất hiện, trong khi những âm mưu và sự phản bội đe dọa quyền lực của anh. Sự tái xuất của Chani, nhân vật do Zendaya đảm nhận, cũng gắn với những biến cố trong câu chuyện.

Đạo diễn Denis Villeneuve từng mô tả phần phim mới là một tác phẩm giật gân, "căng thẳng hơn và chắc chắn giàu cảm xúc hơn" những phần trước. Phim dự kiến được BFI trình chiếu bằng bản phim IMAX 70mm, tiếp tục cam kết của tổ chức này trong việc bảo tồn và tôn vinh phim nhựa.