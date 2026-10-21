Ngân hàng Nhà nước: Không giảm lãi suất thực chất sẽ bị siết van tín dụng

Phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Thống đốc về việc giảm mặt bằng lãi suất - Ảnh: TTO

Theo công văn số 9736 vừa ban hành, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng quyết liệt giảm lãi suất huy động và cho vay.

Phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Thống đốc về việc giảm mặt bằng lãi suất

Cụ thể, các ngân hàng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và các cấp có thẩm quyền về việc thực hiện giảm mặt bằng lãi suất.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng quán triệt trong toàn hệ thống, trên tất cả các kênh bán hàng về việc giảm thực chất lãi suất huy động và cho vay theo chỉ đạo của Thống đốc tại cuộc họp ngày 19-10 và công văn số 9608 của Vụ Chính sách tiền tệ ngày 18-10.

Các ngân hàng phải giảm tối thiểu 0,5%/năm lãi suất tiền gửi bình quân của các giao dịch phát sinh mới đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên trong các tháng cuối năm 2026 so với mức lãi suất của chính ngân hàng tại kỳ báo cáo ngày 11-10 đến ngày 20-10.

Ngân hàng Nhà nước sẽ theo dõi số liệu lãi suất bình quân đối với các giao dịch phát sinh mới trong các tháng cuối năm 2026 của các ngân hàng thông qua hệ thống báo cáo thống kê.

Trường hợp ngân hàng không thực hiện chỉ đạo, Ngân hàng Nhà nước sẽ có biện pháp xử lý nghiêm, bao gồm cả việc xem xét giảm hoặc giao thấp chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng.

Nhiều ngân hàng công bố giảm lãi suất

Theo ghi nhận, những ngày vừa qua các ngân hàng liên tục công bố giảm lãi suất huy động cũng như tung ra các gói tín dụng ưu đãi.

Hôm nay, 21-10, SACOMBANK triển khai thêm gói tín dụng ưu đãi với tổng quy mô 20.000 tỉ đồng, tập trung hỗ trợ nhóm khách hàng cá nhân với mức giảm lãi suất từ 1,5% đến 2%/năm.

Trước đó, từ ngày 20-10-2026, SACOMBANK đã giảm 0,5%/năm lãi suất huy động đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên và triển khai chương trình tín dụng 40.000 tỉ đồng dành cho khách hàng doanh nghiệp, giảm 2%/năm lãi suất cho vay.

HDBank triển khai gói tín dụng 10.000 tỉ đồng, với lãi suất giảm 1,5%/năm so với mức ưu đãi đang áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại HDBank.

HDBank cũng lưu ý là việc giảm lãi suất cho vay áp dụng cả với khách hàng hiện hữu và khách hàng vay mới. Nguồn vốn không áp dụng cho mục đích kinh doanh bất động sản, chứng khoán, kinh doanh tài chính hoặc vay để gửi tiền, mua chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu tại tổ chức tín dụng khác.

Vietcombank giảm 0,5%/năm lãi suất huy động niêm yết đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên theo định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước, qua đó tạo thêm dư địa để giảm lãi suất cho vay đối với nền kinh tế.

Đồng thời, từ ngày 19-10 đến hết ngày 31-12, Vietcombank triển khai Chương trình tín dụng thúc đẩy sản xuất kinh doanh và phát triển các lĩnh vực ưu tiên, qua đó giảm lãi suất cho vay từ 1,5% đến 2%/năm. Riêng đối với một số lĩnh vực, lãi suất cho vay ngắn hạn được giảm tới 3%/năm so với mức hiện hành của Vietcombank.

Agribank cũng công bố giảm lãi suất cho vay tới 2%/năm cho lĩnh vực ưu tiên. Bên cạnh chính sách giảm lãi suất cho vay, Agribank tiếp tục triển khai chương trình tín dụng ưu đãi quy mô 70.000 tỉ đồng từ tháng 8-2026 đến năm 2028, dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, các lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng mới với lãi suất cho vay thấp hơn 1-2%/năm so với lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của Agribank.