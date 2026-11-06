Chứng khoán 6-11: Áp lực chốt lời xuất hiện, dự báo nhóm ngành hưởng lợi sau bầu cử Mỹ

VN-Index có thể xuất hiện áp lực chốt lời sau 2 phiên tăng điểm - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Kết phiên 5-11, VN-Index tăng 7,71 điểm, tương đương 0,44%, lên 1.740,7 điểm. Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 200 tỉ đồng, đánh dấu phiên bán ròng thứ 10 liên tiếp.

Áp lực chốt lời sau 2 phiên tăng điểm

Theo Chứng khoán TP.HCM (HSC), phiên 5-11 là phiên hồi phục thứ 2 liên tiếp. Tuy nhiên, việc chỉ số mất dần đà tăng cho thấy lực bán tại vùng giá cao vẫn hiện hữu. Bên mua thận trọng hơn sau phiên tăng mạnh.

HSC cho rằng nhịp hồi hiện tại chưa đủ cơ sở để xác nhận một xu hướng tăng bền vững. Vùng 1.750-1.780 điểm là kháng cự gần, còn 1.700 điểm tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ cần theo dõi.

Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho biết phiên 5-11 tỉ lệ cổ phiếu tăng giá trên sàn HoSE giảm còn khoảng 41%, thanh khoản còn 15.529 tỉ đồng. Phần lớn điểm tăng của VN-Index đến từ VIC và nhóm bất động sản.

Tỉ lệ cổ phiếu nằm trên đường trung bình giá 20 và 50 phiên lần lượt khoảng 36% và 30%, cho thấy mặt bằng kỹ thuật đã cải thiện so với đáy nhưng vẫn ở mức trung bình thấp. Theo Yuanta, nhịp hồi vẫn tiếp diễn nhưng chưa đủ cơ sở để kỳ vọng xu hướng tăng bền vững.

Chứng khoán Tiên Phong (TPS) dự báo thị trường có thể tiếp tục tăng giảm đan xen khi kiểm định vùng kháng cự 1.750-1.760 điểm, nhất là khi lượng cổ phiếu bắt đáy phiên 4-11 về tài khoản và có thể tạo thêm áp lực bán.

Tránh mua đuổi

Trước khả năng thị trường tiếp tục rung lắc, HSC khuyến nghị duy trì tỉ trọng cổ phiếu hợp lý, ưu tiên doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt, thanh khoản cải thiện và sức mạnh giá tích cực. Nhà đầu tư hạn chế mua đuổi, có thể chờ nhịp điều chỉnh để giải ngân nếu VN-Index giữ được vùng hỗ trợ quanh 1.700 điểm.

Chứng khoán Vietcombank (VCBS) khuyến nghị tiếp tục nắm giữ các cổ phiếu đang duy trì đà tăng ổn định, không mua đuổi những mã đã tăng mạnh. Các nhóm đáng chú ý gồm ngân hàng, bất động sản và chứng khoán.

Yuanta Việt Nam gợi ý chiến lược ngắn hạn với tỉ trọng khoảng 40% cổ phiếu và 60% tiền mặt, trong đó 10% dành cho giao dịch ngắn hạn. Nhà đầu tư hạn chế mua đuổi khi chỉ số tiến gần 1.760-1.780 điểm nhưng thanh khoản và độ rộng không cải thiện tương ứng. Các nhóm được khuyến nghị theo dõi gồm bán lẻ, tiêu dùng, dệt may.

TPS cũng khuyến nghị giải ngân từng phần khi thị trường điều chỉnh, tránh mua đuổi trong lúc chỉ số kiểm định vùng cản.

Ngành nào hưởng lợi sau bầu cử Mỹ? Ông Trần Thái Bình, Giám đốc cao cấp Nghiên cứu và Phát triển thị trường Công ty Chứng khoán OCBS cho biết trong kịch bản giá dầu giảm và đồng USD suy yếu sau bầu cử Mỹ một số nhóm ngành sẽ hưởng lợi. Hàng không là một trong những ngành có khả năng hưởng lợi rõ nét nhất. Giá nhiên liệu bay hạ giúp giảm chi phí, trong khi USD yếu đi so với VND giúp các hãng giảm áp lực thanh toán tiền thuê máy bay và dịch vụ bằng ngoại tệ. Nếu nhu cầu đi lại tiếp tục tích cực, biên lợi nhuận có thể được cải thiện. Tuy nhiên, lợi ích này sẽ giảm đi nếu giá dầu lao dốc do nhu cầu vận tải toàn cầu suy yếu, kéo theo lượng khách và giá vé giảm. Ngành thực phẩm và đồ uống cũng có triển vọng nhờ nhu cầu tương đối ổn định. USD hạ nhiệt giúp doanh nghiệp giảm giá vốn nguyên liệu nhập khẩu, còn nhiên liệu giảm hỗ trợ tiết kiệm chi phí vận chuyển, phân phối. Bán lẻ điện máy, điện thoại có thể hưởng lợi gián tiếp khi chi phí xăng xe giảm, giúp người dân có thêm tiền cho mua sắm. Với cảng biển, chính sách thuế dễ dự đoán hơn có thể giúp nhà nhập khẩu Mỹ chủ động đặt hàng, qua đó hỗ trợ sản lượng container. Dù vậy, cần theo dõi đơn hàng xuất khẩu và sản lượng hàng hóa qua cảng.