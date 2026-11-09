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VN-Index 'chật vật' đầu tuần, loạt cổ phiếu lớn gây sức ép

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NHẬT QUANG
NHẬT QUANG
NHẬT QUANG

VN-Index giảm hơn 11 điểm trong phiên giao dịch đầu tuần 9-11, có thời điểm mất hơn 21 điểm. Thanh khoản toàn thị trường đạt gần 14.928 tỉ đồng, giảm khoảng 11,3% so với mức bình quân tuần trước.

VN-Index 'chật vật' đầu tuần, loạt cổ phiếu lớn gây sức ép - Ảnh 1.

VN-Index giảm điểm phiên đầu tuần, áp lực bán tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn - Ảnh: HỮU HẠNH

Thị trường chứng khoán khởi đầu tuần giao dịch mới trong sắc đỏ. Ngay sau khi mở cửa, VN-Index chịu áp lực bán và nhanh chóng lao dốc. Kết thúc phiên sáng, chỉ số có thời điểm giảm hơn 21 điểm, xuống sát vùng 1.700 điểm.

Bước sang phiên chiều, lực cầu bắt đáy xuất hiện tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn, giúp VN-Index thu hẹp đà giảm. Tuy nhiên, nỗ lực hồi phục chưa đủ giúp chỉ số lấy lại sắc xanh.

Áp lực từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn

Kết phiên 9-11, VN-Index giảm 11,04 điểm, tương đương 0,64%, xuống 1.714,32 điểm. VN30-Index giảm 16,26 điểm (0,88%), còn 1.830,13 điểm.

VN-Index 'chật vật' đầu tuần, loạt cổ phiếu lớn gây sức ép - Ảnh 2.

Diễn biến chỉ số VN-Index trong 5 phiên gần đây - Dữ liệu: TradingView

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 1,49 điểm (0,58%), xuống 255,24 điểm. UPCoM-Index mất 0,3 điểm (0,25%), còn 121,45 điểm.

Áp lực lớn nhất lên VN-Index đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong đó, VHM là mã kéo giảm chỉ số mạnh nhất, lấy đi khoảng 2,69 điểm. Tiếp đến là MCH (1,01 điểm), STB (0,58 điểm), GAS (0,55 điểm), HPG (0,52 điểm), MSN (0,47 điểm), MWG (0,42 điểm) và HDB (0,4 điểm).

Ở chiều ngược lại, VPB đóng góp tích cực nhất với khoảng 0,42 điểm, tiếp đến là ACB (0,18 điểm), BID (0,16 điểm), POW (0,13 điểm), MBB (0,11 điểm) và NVL (0,1 điểm). Tuy nhiên, lực đỡ từ các cổ phiếu này chưa đủ bù đắp sức ép từ nhóm kéo giảm.

Thanh khoản toàn thị trường đạt khoảng 14.928 tỉ đồng, thấp hơn khoảng 11% so với mức bình quân mỗi phiên của tuần trước.

Sắc đỏ ngập bảng điện

Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán với 335 mã giảm giá, trong khi có 283 mã tăng và 883 mã đứng giá. Toàn thị trường ghi nhận 19 mã giảm sàn và 21 mã tăng trần.

VN-Index 'chật vật' đầu tuần, loạt cổ phiếu lớn gây sức ép - Ảnh 3.

Bảng điện ngập sắc đỏ trong phiên 9-11 - Dữ liệu: VSF

Ở nhóm ngân hàng, diễn biến phân hóa khi một số cổ phiếu giữ được sắc xanh như VPB tăng 0,91%, ACB tăng 0,74%, BID tăng 0,31% và MBB tăng 0,26%. Ngược lại, LPB giảm 1,69%, HDB giảm 1,33%, STB giảm 2,14% và SHB giảm 0,47%.

Nhóm chứng khoán cũng chịu áp lực điều chỉnh với nhiều mã giảm trên 2%. Cụ thể, VIX giảm 2,62%, SSI giảm 2,45%, VND giảm 3,34% và SHS giảm 2,22%. HCM giảm 1,27%.

Tại nhóm bất động sản, VHM giảm 2,74%, DXG giảm 0,45%, trong khi VIC gần như đi ngang với mức giảm 0,04%. Ở chiều ngược lại, NVL tăng 1,94%.

Nhóm bán lẻ và tiêu dùng kém tích cực khi PNJ giảm 5,65%, MSN giảm 2,05%, MWG giảm 1,9% và VNM giảm 1,56%. Trong khi đó, nhóm công nghiệp ghi nhận GEX giảm 2,23%, VJC giảm nhẹ 0,15%. Một số cổ phiếu năng lượng như POW tăng 1,62%, PVD tăng 0,58%.

Khối ngoại bán ròng gần 900 tỉ đồng

Về giao dịch nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại tiếp tục bán ròng trên thị trường. Tổng giá trị mua vào khoảng 1.036,9 tỉ đồng, trong khi bán ra gần 1.930 tỉ đồng.

Áp lực bán tập trung tại HPG với giá trị bán ròng khoảng 130,1 tỉ đồng, VIC (89,7 tỉ đồng), PNJ (84,35 tỉ đồng), FPT (84,04 tỉ đồng), VHM (65,61 tỉ đồng) và MSN (61,87 tỉ đồng).

Trong nhóm ngân hàng, HDB bị bán ròng khoảng 52,3 tỉ đồng, VCB khoảng 29,45 tỉ đồng. Ở chiều ngược lại, khối ngoại mua ròng VPB khoảng 84,86 tỉ đồng, MBB (61,47 tỉ đồng), TCB (32,74 tỉ đồng) và CTG (18,11 tỉ đồng).

VN-Index 'chật vật' đầu tuần, loạt cổ phiếu lớn gây sức ép - Ảnh 4.Tự doanh gom mạnh VPB, khối ngoại bán ròng kỷ lục: Thị trường đang phát tín hiệu gì?

Từ đầu tháng 9, tự doanh các công ty chứng khoán mua ròng, trong đó riêng tại VPB là hơn 5.000 tỉ đồng. Trong khi đó, khối ngoại bán ròng giảm mạnh trong quý 3 nhưng sang tháng 10 lại bán ròng nhiều nhất từ đầu năm, chủ yếu do thương vụ MCH.

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    Chủ đề: chứng khoán hôm nay VN-Index chứng khoán cổ phiếu

    Dòng sự kiện: Thị trường chứng khoán

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