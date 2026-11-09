Chứng khoán tuần mới: VN-Index có thể lùi về 1.700 điểm trước khi hồi phục?

Các công ty chứng khoán dự báo VN-Index tiếp tục rung lắc trong vùng 1.700-1.780 điểm tuần mới - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại tuần giao dịch từ 2-11 đến 6-11 với nhiều biến động. Sau khi có lúc rơi dưới mốc 1.700 điểm, VN-Index bật tăng hơn 33 điểm trong phiên 4-11 nhờ lực cầu bắt đáy, nhưng nhanh chóng gặp áp lực bán tại vùng 1.750 điểm. Kết tuần, chỉ số giảm 16,2 điểm (0,93%), xuống 1.725 điểm.

VN-Index chưa thoát áp lực điều chỉnh

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Lê Văn Hà, Giám đốc Trung tâm kinh doanh Chứng khoán Yuanta Việt Nam, đánh giá tuần giao dịch vừa qua mang lại nhiều cảm xúc khi thị trường xuất hiện nhịp hồi phục sau khi VN-Index lùi về vùng 1.700 điểm.

Theo ông Hà, nhịp hồi phục này được hỗ trợ bởi những thông tin tích cực từ Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và diễn biến thuận lợi của kinh tế thế giới, trong đó có xu hướng giảm của giá dầu.

Thanh khoản thị trường cũng cải thiện rõ rệt, bình quân đạt khoảng 16.820 tỉ đồng mỗi phiên, tăng gần 17% so với tuần trước, cho thấy dòng tiền bắt đầu quay trở lại tìm kiếm cơ hội.

Dù vậy, chuyên gia Yuanta cho rằng đây mới là nhịp hồi phục ngắn hạn, chưa đủ cơ sở xác nhận một xu hướng tăng mới.

Trong khoảng 6 tháng qua, VN-Index chủ yếu dao động trong biên độ 1.600-1.900 điểm. Để thoát khỏi vùng biến động này, thị trường cần thêm những yếu tố hỗ trợ đủ mạnh, đặc biệt là mặt bằng lãi suất ổn định trong thời gian dài và các chỉ báo kinh tế, sản xuất kinh doanh tiếp tục tích cực.

Ở góc nhìn kỹ thuật, Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) cũng đánh giá sức khỏe chung của thị trường chưa có sự cải thiện đáng kể.

Tỉ lệ cổ phiếu giao dịch trên đường trung bình giá 20 ngày (MA20) hiện đạt khoảng 36,7%, chỉ nhích nhẹ so với mức 36,2% của tuần trước.

ACBS nhận định dù VN-Index đã hồi phục sau khi lùi xuống dưới mốc 1.700 điểm, nhịp tăng vẫn chưa đủ mạnh để vượt qua vùng 1.760 điểm. Phiên giảm cuối tuần đi kèm thanh khoản gia tăng và độ rộng thị trường nghiêng về bên bán cho thấy áp lực cung vẫn chiếm ưu thế mỗi khi chỉ số hồi phục.

Diễn biến VN-Index và thanh khoản trong thời gian qua - Dữ liệu: OCBS

Theo đó, ACBS dự báo VN-Index nhiều khả năng tiếp tục rung lắc trong vùng 1.720-1.780 điểm trong ngắn hạn, đồng thời không loại trừ khả năng lùi về kiểm định vùng hỗ trợ 1.700-1.720 điểm.

Dòng tiền và nhóm cổ phiếu dẫn dắt quyết định nhịp hồi

Bước vào tuần mới, Công ty Chứng khoán OCBS dự báo VN-Index tiếp tục rung lắc trong vùng 1.700-1.780 điểm khi lực cầu bắt đáy chưa đủ mạnh, còn áp lực bán vẫn hiện hữu. Trong đó, vùng 1.700-1.720 điểm là hỗ trợ quan trọng, còn 1.750-1.770 điểm là vùng cản cần vượt qua để mở rộng đà hồi phục.

Về chiến lược đầu tư, OCBS cho rằng dòng tiền có thể tiếp tục tìm đến những nhóm ngành có triển vọng riêng. Cổ phiếu chứng khoán được kỳ vọng duy trì sức hút, bên cạnh ngân hàng, bán lẻ và những doanh nghiệp có triển vọng tăng trưởng lợi nhuận tích cực. Nhà đầu tư nên duy trì tỉ trọng cổ phiếu hợp lý, tránh mua đuổi khi thị trường tăng mạnh.

Trong khi đó, ông Lê Văn Hà cho rằng nhà đầu tư cần theo dõi ba yếu tố chính trong tuần mới.

Thứ nhất là thanh khoản thị trường. Theo chuyên gia Yuanta, giá trị giao dịch cần tiếp tục duy trì trên 15.000 tỉ đồng mỗi phiên trong ít nhất ba phiên đầu tuần để cho thấy dòng tiền thực sự quay lại.

Thứ hai là diễn biến kinh tế vĩ mô. Thị trường cần tiếp tục đón nhận những thông tin tích cực về sản xuất kinh doanh, đồng thời tránh xuất hiện các yếu tố bất lợi tác động đến tâm lý nhà đầu tư.

Thứ ba là giao dịch tại nhóm cổ phiếu dẫn dắt, gồm các mã thuộc Vingroup, ngân hàng và một số cổ phiếu vốn hóa lớn trong rổ VN30. Nếu các nhóm cổ phiếu này duy trì trạng thái tích cực, đi kèm thanh khoản tốt, VN-Index có thể tiếp tục vận động thuận lợi trong biên độ 1.700-1.800 điểm.

Những sự kiện quốc tế nhà đầu tư cần lưu ý tuần này Tuần giao dịch 9 đến 13-11 có nhiều dữ liệu kinh tế quan trọng được công bố, đặc biệt là các chỉ số lạm phát và việc làm của Mỹ. Ngày 9-11, Trung Quốc công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10, trong khi Thống đốc Ngân hàng Anh Andrew Bailey có bài phát biểu về triển vọng kinh tế và chính sách tiền tệ. Ngày 10-11, Mỹ công bố CPI và CPI lõi tháng 10. Đây là dữ liệu quan trọng để đánh giá áp lực lạm phát, qua đó tác động đến kỳ vọng điều hành lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Ngày 12-11, Anh công bố GDP quý 3 sơ bộ và GDP tháng 9. Cùng ngày, Mỹ công bố doanh số bán nhà hiện tại tháng 10 và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu. Ngày 13-11, Mỹ công bố chỉ số giá sản xuất (PPI) và PPI lõi tháng 10. Các dữ liệu này cung cấp thêm tín hiệu về áp lực giá cả và triển vọng chính sách tiền tệ của Fed, qua đó có thể ảnh hưởng đến biến động đồng USD và dòng vốn trên thị trường tài chính toàn cầu.