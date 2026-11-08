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Khối ngoại bán mạnh 3 mã ngân hàng, VIX hút gần 600 tỉ đồng

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VN-Index giảm gần 1% trong tuần qua, khối ngoại bán ròng khoảng 965 tỉ đồng trên HoSE. Dòng vốn ngoại phân hóa khi MBB, VCB và ACB bị bán hơn 1.500 tỉ đồng, còn VIX dẫn đầu chiều mua ròng.

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Nhiều cổ phiếu vẫn hút vốn ngoại giữa tuần VN-Index giảm điểm - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Thị trường chứng khoán khép lại tuần giao dịch từ 2 đến 6-11 với sắc đỏ chiếm ưu thế. VN-Index giảm 16,2 điểm, tương đương 0,93%, xuống 1.725,3 điểm. Dù có thời điểm chỉ số rơi xuống dưới mốc 1.700 điểm rồi hồi phục, lực cầu vẫn chưa đủ mạnh để đưa thị trường vượt lại 1.760 điểm.

Thanh khoản thị trường cải thiện gần 17% so với tuần trước, với tổng giá trị giao dịch đạt 84.101 tỉ đồng. Trong khi đó, khối ngoại tiếp tục bán ròng trên HoSE tuần thứ 7 liên tiếp, với giá trị khoảng 965 tỉ đồng.

- Ảnh 2.

Diễn biến chỉ số VN-Index trong tuần qua - Dữ liệu: TradingView

VIX tăng hơn 11%, dòng tiền ngoại mua mạnh

Trong nhóm cổ phiếu được khối ngoại mua ròng, VIX dẫn đầu trên HoSE với giá trị khoảng 596 tỉ đồng. Cổ phiếu này tăng 11,25% trong tuần, đồng thời ghi nhận giá trị giao dịch khoảng 4.150 tỉ đồng, cao nhất sàn.

Diễn biến tích cực của VIX diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh chưa phục hồi tương xứng. Quý 3-2026, doanh thu hoạt động đạt khoảng 2.048 tỉ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ còn 174 tỉ đồng, giảm 93% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân chính đến từ hoạt động tự doanh. Riêng quý 3, mảng này lỗ khoảng 95 tỉ đồng, nối tiếp khoản lỗ gần 82 tỉ đồng trong quý 1 và hơn 205 tỉ đồng trong quý 2. Lũy kế 9 tháng, tự doanh lỗ hơn 381 tỉ đồng.

Danh mục tự doanh cuối quý 3 có giá trị hợp lý hơn 23.099 tỉ đồng, trong đó cổ phiếu niêm yết chiếm hơn 12.311 tỉ đồng. 

Ngoài VIX, khối ngoại còn mua ròng MSN khoảng 330 tỉ đồng, HPG 261 tỉ đồng, CTG 229 tỉ đồng, VND hơn 158 tỉ đồng và SHB gần 146 tỉ đồng. Trong đó, HPG và SHB cũng nằm trong top 10 cổ phiếu có giá trị giao dịch lớn nhất HoSE trong tuần, lần lượt đạt gần 2.990 tỉ đồng và hơn 2.260 tỉ đồng.

Ở chiều ngược lại, SSI đứng thứ hai về giá trị giao dịch với hơn 3.204 tỉ đồng, tăng 5,7%, nhưng chỉ được khối ngoại mua ròng 9 tỉ đồng. FPT có giá trị giao dịch gần 3.195 tỉ đồng, giảm 3,61% và bị khối ngoại bán ròng 136,6 tỉ đồng.

Cổ phiếu ngân hàng chịu áp lực bán ròng

Ở chiều ngược lại, nhóm ngân hàng chịu áp lực bán ròng đáng kể từ nhà đầu tư nước ngoài. MBB bị bán ròng khoảng 651 tỉ đồng, VCB gần 588 tỉ đồng và ACB hơn 280 tỉ đồng.

- Ảnh 3.

Giao dịch khối ngoại trong tuần giao dịch 2-11 đến 6-11 - Dữ liệu: M.Q tổng hợp từ HoSE

Điểm chung là cả 3 ngân hàng vẫn ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng trong 9 tháng đầu năm.

Tại MBB, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt hơn 30.518 tỉ đồng, tăng 31,9% so với cùng kỳ. Riêng quý 3, ngân hàng lãi trước thuế 10.330 tỉ đồng, tăng 42,5%.

Với VCB, lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 33.032 tỉ đồng, tăng 24%. Tuy nhiên, tổng nợ xấu cuối tháng 9 tăng lên 12.818 tỉ đồng, tăng khoảng 32% so với đầu năm. Tỉ lệ nợ xấu cũng nhích từ 0,58% lên 0,71%.

ACB ghi nhận lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 16.614 tỉ đồng, tăng 3,4%. Tuy nhiên, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong quý 3 gấp 3,2 lần cùng kỳ, lên gần 934 tỉ đồng.

Ngoài ba mã ngân hàng trên, khối ngoại còn bán ròng tại GMD, STB, HDB, VPL, BID và FPT.

Trong tuần giao dịch từ 2-11 đến 8-11-2026, VIC là cổ phiếu gây áp lực giảm lớn nhất lên VN-Index, lấy đi 10,43 điểm. VCB đứng thứ hai với mức tác động âm 4,67 điểm, tiếp đến là BID (-2,33 điểm), GAS (-1,95 điểm) và VPB (-1,86 điểm).

Ở chiều ngược lại, CTG đóng góp tích cực nhất cho chỉ số với 2,49 điểm. Các mã tiếp theo là STB (+1,44 điểm), VPL (+1,04 điểm), TCX (+1,03 điểm) và MSN (+0,91 điểm). Ngoài ra, VIX đóng góp 0,72 điểm, SSI đóng góp 0,68 điểm.

- Ảnh 4.Hòa cùng sắc đỏ chứng khoán châu Á, VN-Index giảm hơn 15 điểm

Chứng khoán Mỹ lao dốc phiên 5-11 gây áp lực lên chứng khoán châu Á. VN-Index giảm 0,88%. Nikkei 225 mất 5,96%. Kospi (Hàn Quốc) giảm 6,02%.

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    Chủ đề: chứng khoán cổ phiếu khối ngoại VN-Index

    Dòng sự kiện: Thị trường chứng khoán

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