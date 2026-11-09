Tự doanh gom mạnh VPB, khối ngoại bán ròng kỷ lục: Thị trường đang phát tín hiệu gì?

Tự doanh công ty chứng khoán mua ròng, nhưng tập trung chủ yếu tại VPB - Ảnh: HỮU HẠNH

Dòng tiền trên thị trường chứng khoán đang cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa hai nhóm nhà đầu tư lớn. Đáng chú ý, diễn biến của hai dòng tiền này có những điểm khác biệt đáng kể trong tháng 10.

Tự doanh công ty chứng khoán liên tục mua ròng từ tháng 9

Số liệu HoSE cho thấy tự doanh chứng khoán mua ròng 1.645 tỉ đồng cổ phiếu trong tháng 10, mức cao nhất kể từ tháng 12-2025, sau khi đã mua ròng 651 tỉ đồng trong tháng 9. Sang tuần đầu tháng 11, khối tự doanh mua ròng thêm 569 tỉ đồng, nâng tổng giá trị mua ròng từ đầu tháng 9 lên 2.865 tỉ đồng.

Trước hai tháng mua ròng liên tiếp, tự doanh đã bán ròng 1.954 tỉ đồng cổ phiếu trên HoSE trong tháng 8. Trong 12 tháng gần nhất, khối tự doanh mua ròng 7 tháng và bán ròng 5 tháng.

Tự doanh bán ròng trong tháng 8, sau đó mua ròng trở lại tháng 9 và tháng 10 - Ảnh: QUÂN NGUYỄN

Phần mua ròng của tự doanh tập trung vào cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank (VPB). Từ ngày 3-9 đến 6-11, tự doanh mua ròng 5.005 tỉ đồng cổ phiếu VPB, phần lớn qua khớp lệnh.

Cổ phiếu được tự doanh mua ròng nhiều thứ hai là HDB của HDBank, gần như toàn bộ đến từ một lô thỏa thuận 1.488 tỉ đồng trong phiên 2-10. Trong khi đó, cùng phiên này nhà đầu tư nước ngoài lại bán ròng 962 tỉ đồng HDB.

Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu bị tự doanh bán ròng nhiều nhất trong hơn 2 tháng qua là MCH, TCB và VIX.

Tự doanh mua ròng hơn 5.000 tỉ đồng VPB tính từ đầu tháng 9 tới nay - Ảnh: QUÂN NGUYỄN

Khối ngoại vẫn bán ròng, nhưng đã chậm lại

Trong khi tự doanh mua ròng hai tháng gần nhất, khối ngoại vẫn bán ròng. Tính trên cả ba sàn, khối ngoại bán ròng hơn 17.900 tỉ đồng trong quý 3, chỉ bằng 37% mức bán ròng của quý 2.

Khối ngoại đã giảm bán ròng trong quý 3-2026 - Ảnh: QUÂN NGUYỄN

Trong báo cáo chiến lược quý 4, Chứng khoán Thiên Việt (TVS) đánh giá FTSE Russell nâng hạng thị trường Việt Nam từ ngày 21-9 đã giúp giảm bớt áp lực bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài. Dù vậy, TVS cho rằng dòng tiền từ các quỹ chủ động vào Việt Nam trong năm 2026 vẫn ở mức hạn chế, vì trước biến động địa chính trị toàn cầu, các quỹ ưu tiên những tài sản an toàn hơn.

Sang tháng 10, khối ngoại bán ròng gần 21.000 tỉ đồng, nhiều nhất trong 10 tháng đầu năm. Tuy nhiên, thực tế nếu tính riêng phiên 9-10, khối ngoại bán ròng gần 9.600 tỉ đồng cổ phiếu của Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan - Masan Consumer (MCH), gần như toàn bộ qua giao dịch thỏa thuận.

Cũng từ ngày 9-10, Công ty CP Đầu tư Lepus mua vào 73 triệu cổ phiếu MCH qua thỏa thuận và khớp lệnh, trở thành cổ đông nắm 5,58% vốn Masan Consumer. Bà Đỗ Thị Hoàng Yến, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Lepus, là người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký công ty của Masan Consumer.

Nếu không tính phiên bán ròng MCH ngày 9-10, khối ngoại bán ròng hơn 11.300 tỉ đồng trong tháng 10, ít hơn mức bán ròng của tháng 7.

Khối ngoại bán ròng lớn trong tháng 10, chủ yếu do thương vụ tại MCH - Ảnh: QUÂN NGUYỄN

Trong 5 phiên đầu tháng 11, khối ngoại bán ròng tổng cộng hơn 800 tỉ đồng, trong đó phiên 6-11 đã mua ròng trở lại hơn 400 tỉ đồng.

Theo Chứng khoán Rồng Việt (VDS), dòng vốn ngoại vẫn rút ròng dù thị trường đã chính thức vào nhóm mới nổi thứ cấp của FTSE. Rồng Việt nhận định nhà đầu tư nước ngoài có thể chỉ quay lại khi rủi ro toàn cầu lắng dịu, khi làn sóng AI khiến định giá các thị trường phát triển trở nên đắt đỏ, và quan trọng hơn là khi Việt Nam chứng minh được tăng trưởng có chất lượng và bền vững.

Số liệu của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cho thấy cuối tháng 10 thị trường có hơn 14,38 triệu tài khoản chứng khoán, tăng 252.350 tài khoản so với cuối tháng 9. Đây là tháng thứ ba liên tiếp số tài khoản tăng thêm nhiều hơn tháng trước, và là mức cao nhất trong bốn tháng gần nhất. Gần như toàn bộ phần tăng thêm thuộc về nhà đầu tư cá nhân trong nước. Tuy vậy, trong báo cáo tháng 11, Chứng khoán BIDV (BSI) cho rằng số tài khoản mở mới vẫn tăng nhưng thanh khoản trầm lắng, cho thấy một bộ phận lớn nhà đầu tư còn đứng ngoài chờ thêm thông tin, chưa giải ngân mạnh vào thị trường. Mỗi tháng thị trường có thêm khoảng 250.000 tài khoản chứng khoán mới - Ảnh: QUÂN NGUYỄN