Thiên Long về tay tập đoàn Nhật, gia đình ông Cô Gia Thọ rút khỏi Hội đồng quản trị

Ông Cô Gia Thọ - nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn Thiên Long - Ảnh: TLG

Gia đình nhà sáng lập từ nhiệm

Công ty CP Tập đoàn Thiên Long (TLG) vừa thông báo Công ty Đầu tư Thiên Long An Thịnh (TLAT) đã hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho Tập đoàn KOKUYO vào ngày 6-11. TLAT là cổ đông lớn nhất của Thiên Long, sở hữu gần 45,2 triệu cổ phần, tương đương 46,82% vốn điều lệ.

Theo đó, Tập đoàn KOKUYO (Nhật Bản) trở thành chủ sở hữu toàn bộ cổ phần TLAT. Đây là một phần của giao dịch đã được Thiên Long công bố thông tin ngày 4-12-2025.

Tháng 12-2025, KOKUYO thông báo sẽ thực hiện 2 giao dịch để mua Thiên Long và biến doanh nghiệp này thành công ty con. Giao dịch đầu tiên là đầu tư tiền để mua lại cổ phần TLAT. Giao dịch thứ hai là một đợt chào mua công khai 18,19% cổ phần Thiên Long trên thị trường chứng khoán.

Thiên Long cũng mới công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tiếp nhận đơn từ nhiệm của 5 thành viên, gồm ông Cô Gia Thọ - Chủ tịch HĐQT; bà Cô Cẩm Nguyệt, ông Nguyễn Đình Tâm, ông Cô Trần Cơ Nguyên và bà Cô Trần Dinh Dinh.

Trong đó, bà Cô Cẩm Nguyệt là em gái ông Cô Gia Thọ. Ông Cô Trần Cơ Nguyên và bà Cô Trần Dinh Dinh là con của ông Thọ. Các đơn từ nhiệm được HĐQT tiếp nhận ngày 4-11. Việc miễn nhiệm dự kiến được trình đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua. Thiên Long dự kiến tổ chức đại hội vào ngày 7-12.

Việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 5 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2028 sẽ được diễn ra trong lần họp này. Dự kiến, các thành viên sẽ được miễn nhiệm từ ngày 1-1-2027.

Một điểm đáng chú ý là trong tài liệu họp được công bố, dự kiến Thiên Long sẽ bỏ điều lệ liên quan đến vị trí Chủ tịch HĐQT.

Vị trí này không còn cần đảm bảo 2 yêu cầu gồm: Cổ đông nắm giữ trên 20% cổ phần có quyền biểu quyết hoặc nắm giữ một tỉ lệ cổ phần có quyền biểu quyết nhỏ hơn nhưng phải là thành viên do cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ trên 50% quyền biểu quyết ứng cử hoặc đề cử; là thành viên HĐQT trong nhiệm kỳ trước.

Ông Cô Gia Thọ làm Chủ tịch danh dự

Doanh nghiệp cũng cho biết ký hợp đồng tư vấn với ông Cô Gia Thọ. Dự kiến ông Thọ sẽ đảm nhiệm chức danh Chủ tịch danh dự của Thiên Long trong 3 năm. Ở vai trò này, ông Thọ sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trong các hoạt động đối ngoại, đại diện công ty tham dự sự kiện khi được HĐQT đề nghị, đồng thời hỗ trợ duy trì uy tín và quan hệ với cổ đông, đối tác.

Ông Thọ cũng sẽ không tham gia điều hành và không có quyền biểu quyết tại HĐQT. Mức thù lao cố định hàng năm là 120 triệu đồng. Hợp đồng cũng đặt ra các nghĩa vụ về bảo mật và cạnh tranh.

Theo đó, trong thời gian hợp đồng và 2 năm sau khi kết thúc, ông Thọ không được trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia hoạt động kinh doanh cạnh tranh trực tiếp hoặc gián tiếp với hoạt động sản xuất văn phòng phẩm của Thiên Long; sử dụng tên gọi gây nhầm lẫn; thực hiện giao dịch với khách hàng của nhằm cạnh tranh với công ty hoặc lôi kéo người có liên quan, khách hàng, đối tác và nhân viên.

Trong quý 3-2026 Thiên Long ghi nhận doanh thu khoảng 1.268 tỉ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 107 tỉ đồng, tăng 41,1%. Lũy kế 9 tháng doanh thu đạt 3.621 tỉ đồng, tăng 11,9%. Lợi nhuận sau thuế đạt 422 tỉ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ.