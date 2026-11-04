CII đề xuất cập nhật phạm vi TOD Hàng Xanh đồng bộ với metro số 2 Thủ Dầu Một - TP.HCM

Với giao thông, CII đề xuất cải tạo nút giao Hàng Xanh thành nút giao khác mức, đa tầng; xây dựng cầu Bình Triệu 3 cùng với cải tạo, mở rộng và làm đường trên cao dọc các trục Đinh Bộ Lĩnh - Xô Viết Nghệ Tĩnh - quốc lộ 13 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM vừa phản hồi Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII) về đề xuất cập nhật phạm vi nghiên cứu quy hoạch đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) khoảng 108,4ha tại khu vực Hàng Xanh vào phạm vi ranh TOD dọc tuyến metro số 2 (TP Thủ Dầu Một - TP.HCM).

CII là doanh nghiệp được TP.HCM giao nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất dự án cải tạo hạ tầng giao thông khu vực Hàng Xanh - Bình Triệu theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Qua nghiên cứu, doanh nghiệp đề xuất thực hiện dự án với hai hạng mục chính bao gồm đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông, ứng vốn giải phóng mặt bằng và tái thiết đô thị bền vững theo mô hình TOD.

Đi qua khu vực TOD Hàng Xanh mà CII đang nghiên cứu, TP.HCM cũng đang triển khai dự án metro số 2 Thủ Dầu Một - TP.HCM dài khoảng 33,2km. Dự án sẽ đầu tư từ vốn ngân sách, có kế hoạch khởi công vào tháng 12-2026.

Tại khu vực Hàng Xanh, tuyến metro sẽ bố trí hai ga ngầm gồm ga C18 tại khu vực ngã năm Đài Liệt sĩ và ga C19 tại ngã ba Bạch Đằng - Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Tuyến metro số 2 TP Thủ Dầu Một - TP.HCM dài khoảng 33,2km, có 24 nhà ga và một depot tại Hiệp Bình Phước. Dự án được đầu tư bằng vốn ngân sách, có kế hoạch khởi công vào tháng 12-2026 - Ảnh: Liên danh tư vấn

Từ phương án tuyến và vị trí các công trình theo tuyến đã được thành phố phê duyệt, CII đề xuất bổ sung khu vực nghiên cứu TOD Hàng Xanh rộng khoảng 108,4ha vào phạm vi ranh TOD dọc tuyến metro số 2.

Phản hồi kiến nghị này, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM cho biết ghi nhận đề xuất của CII.

Phạm vi nghiên cứu TOD khoảng 108,4ha sẽ được xem xét trong quá trình rà soát, đề xuất ranh giới quy hoạch TOD tại các nhà ga metro số 2 đi qua khu vực Hàng Xanh.

Bên cạnh đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM thống nhất tiếp nhận kết quả nghiên cứu ý tưởng TOD Hàng Xanh do CII tài trợ để làm tài liệu tham khảo phục vụ công tác lập quy hoạch.

Kết quả nghiên cứu sẽ được cơ quan tổ chức lập quy hoạch xem xét và tiếp thu có chọn lọc. Sở cũng đề nghị doanh nghiệp phối hợp với Ban Phát triển đô thị TP.HCM bàn giao sản phẩm nghiên cứu ý tưởng này.