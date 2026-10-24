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TP.HCM duyệt dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng metro số 2 Thủ Dầu Một - TP.HCM 36.586 tỉ đồng

tác giả
ĐỨC PHÚ
ĐỨC PHÚ
ĐỨC PHÚ

TP.HCM đã duyệt dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng metro số 2 TP Thủ Dầu Một - TP.HCM 36.586 tỉ đồng.

TP.HCM duyệt dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng metro số 2 Thủ Dầu Một - TP.HCM 36.586 tỉ đồng - Ảnh 1.

Tập đoàn Metro Thâm Quyến - Công ty CP Tư vấn Đất Việt - Công ty Hưng Nghiệp - Công ty DECO là liên danh thực hiện gói thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế FEED metro số 2 TP Thủ Dầu Một - TP.HCM - Ảnh: Liên danh tư vấn

UBND TP.HCM vừa có quyết định phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ tuyến metro số 2 TP Thủ Dầu Một - TP.HCM. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 36.586 tỉ đồng, thực hiện từ ngân sách, do Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP làm chủ đầu tư.

Theo nội dung phê duyệt, metro số 2 TP Thủ Dầu Một - TP.HCM dài khoảng 33,2km, với 17,8km đi ngầm, còn lại đi trên cao. Điểm đầu dự án nằm tại ga S5 thuộc tuyến metro 1 TP mới Bình Dương - Suối Tiên (phường Bình Dương), điểm cuối tại ga Tao Đàn thuộc metro số 2 TP.HCM (phường Bến Thành).

Phạm vi dự án đi qua 16 phường gồm Bình Dương, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Thuận Giao, Thuận An, Lái Thiêu, Bình Hòa, Tam Bình, Hiệp Bình, Bình Thạnh, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, Xuân Hòa, Sài Gòn, Bến Thành và Bàn Cờ.

TP.HCM duyệt dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng metro số 2 Thủ Dầu Một - TP.HCM 36.586 tỉ đồng - Ảnh 2.

Để đạt tiến độ như hôm nay, thời gian qua, liên danh tư vấn đã rất nỗ lực hoàn thiện các công việc quan trọng để làm cơ sở triển khai bước tiếp theo - Ảnh: Liên danh tư vấn

Diện tích đất dự kiến bị ảnh hưởng khoảng 85,8ha với tổng cộng khoảng 2.652 trường hợp. Trong đó 2.092 trường hợp bị thu hồi một phần đất và 560 trường hợp bị thu hồi toàn bộ. 

Về tái định cư, quỹ nhà, đất dự kiến được rà soát, bố trí từ các khu tái định cư hiện có tại các phường Phú Lợi, Thuận An và những địa bàn liên quan. 

Thành phố nghiên cứu bổ sung quỹ nhà, đất phù hợp với nhu cầu thực tế, quy hoạch và khả năng cân đối nguồn vốn theo quy định.

Việc bố trí tái định cư phải bảo đảm điều kiện theo quy định pháp luật trước khi thu hồi đất đối với những trường hợp thuộc diện được bố trí tái định cư...

TP.HCM duyệt dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng metro số 2 Thủ Dầu Một - TP.HCM 36.586 tỉ đồng - Ảnh 3.

Toàn tuyến có 24 nhà ga, gồm 11 ga trên cao từ C0 - C10 và 13 ga ngầm từ C11 - C23. Dự án bố trí depot Hiệp Bình Phước rộng khoảng 26,8ha để phục vụ sửa chữa và đậu tàu qua đêm - Ảnh: Liên danh tư vấn

Theo kế hoạch, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP phối hợp với các địa phương xây dựng tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng theo từng địa bàn, đoạn tuyến, vị trí nhà ga; ưu tiên bàn giao mặt bằng tại các vị trí phục vụ khởi công, thi công dự án.

TP.HCM duyệt dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng metro số 2 Thủ Dầu Một - TP.HCM 36.586 tỉ đồng - Ảnh 4.

8 tuyến metro được ưu tiên đầu tư hoàn thành trong giai đoạn 2026-2030 - Lập bảng: ĐỨC PHÚ

Tăng tốc thủ tục khởi công dự án metro TP Thủ Dầu Một - TP.HCM trong năm 2026

Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành 8 tuyến metro để nâng chiều dài mạng lưới lên 255km. Hiện thành phố đã khởi công và thi công ba tuyến gồm metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương dài 11,3km, metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm dài 6,2km và đường sắt Bến Thành - Cần Giờ 54km. Sắp tới, TP.HCM cũng sẽ khởi công đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành.

Tháng 12-2026, thành phố khởi công tiếp ba tuyến gồm metro số 1 đoạn TP mới Bình Dương - Suối Tiên, metro số 2 TP Thủ Dầu Một - TP.HCM và metro số 6 giai đoạn 1, đoạn Tân Sơn Nhất - Phú Hữu.

TP.HCM duyệt dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng metro số 2 Thủ Dầu Một – TP.HCM 36.586 tỉ đồng - Ảnh 5.TP.HCM nghiên cứu làm ga metro có khả năng ứng phó ngập nước

Theo tầm nhìn quy hoạch dài hạn để ứng phó với biến đổi khí hậu, ngập nước, Sở Xây dựng TP.HCM đề nghị Ban Quản lý Đường sắt đô thị chủ trì nghiên cứu thiết kế nhà ga đường sắt đô thị có khả năng ứng phó.

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    Chủ đề: metro Thủ Dầu Một ga Tao Đàn Bình Dương Metro

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