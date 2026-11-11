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VN-Index chững nhịp sau phiên bứt phá, thanh khoản 'ảm đạm'

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VN-Index kết phiên 11-11 tăng 3,83 điểm, lên 1.746 điểm, sau phần lớn thời gian giằng co quanh tham chiếu. Thanh khoản HoSE giảm hơn 18% so với phiên trước, trong khi số cổ phiếu giảm giá áp đảo số mã tăng.

VN-Index ảm đạm sau phiên tăng bốc, dòng tiền bất ngờ chững lại - Ảnh 1.

VN-Index tăng nhẹ, thanh khoản HoSE giảm hơn 18% sau phiên bứt phá - Ảnh: QUANG ĐỊNH

VN-Index khép lại phiên giao dịch ngày 11-11 với mức tăng 3,83 điểm, sau phần lớn thời gian giằng co quanh tham chiếu. Diễn biến này trái ngược với phiên tăng bứt phá hơn 29 điểm trước đó.

VIC nâng đỡ VN-Index

Kết phiên 11-11, VN-Index tăng 3,83 điểm (0,22%), lên 1.746,90 điểm. Chỉ số mở phiên sáng trong sắc xanh và có thời điểm vượt 1.750 điểm. Tuy nhiên, áp lực bán nhanh chóng xuất hiện, kéo VN-Index lùi về dưới tham chiếu và giằng co trong phần lớn thời gian giao dịch.

Trong phiên chiều, chỉ số có lúc lùi về vùng 1.735 điểm trước khi hồi phục vào cuối phiên, qua đó giữ được sắc xanh khi đóng cửa.

Thanh khoản thị trường có dấu hiệu chững lại sau phiên tăng mạnh. Giá trị giao dịch trên HoSE đạt 13.844 tỉ đồng, giảm 18% so với phiên trước.

Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán khi HoSE ghi nhận 323 mã giảm giá, trong khi có 294 mã tăng giá, 16 mã tăng trần và 894 mã đứng giá.

VN-Index ảm đạm sau phiên tăng bốc, dòng tiền bất ngờ chững lại - Ảnh 2.

Bảng điên phiên giao dịch 11-11 - Dữ liệu: VSF

Trong bối cảnh nhiều cổ phiếu giảm điểm, VIC tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ chỉ số khi đóng góp 5,21 điểm cho VN-Index. Các mã VHM, VCB, GAS và BID lần lượt đóng góp 0,86 điểm, 0,70 điểm, 0,66 điểm và 0,41 điểm.

Ở chiều ngược lại, MCH là cổ phiếu gây sức ép lớn nhất khi lấy đi 0,87 điểm của chỉ số. Tiếp đến là VPB (-0,51 điểm), STB (-0,46 điểm), VNM (-0,38 điểm) và MSN (-0,25 điểm).

Sắc đỏ phủ nhiều nhóm cổ phiếu

Xét theo nhóm ngành, cổ phiếu ngân hàng diễn biến trái chiều. Một số mã tăng khá như TPB (+3,15%), SHB (+2,29%), BID (+0,78%) và VCB (+0,74%). Trong khi đó, TCB giảm 0,68%, ACB giảm 0,48%, VPB giảm 1,11%, CTG giảm 0,31% và STB giảm 1,72%.

Nhóm chứng khoán cũng phân hóa, với VCI tăng 1%, trong khi VIX giảm 0,75%, SHS giảm 0,73%, SSI giảm 0,48% và HCM giảm 1,07%.

Ở nhóm bất động sản, VIC tăng 1,32%, VHM tăng 0,81%, nhưng nhiều cổ phiếu khác chịu áp lực điều chỉnh. KDH giảm 2,52%, NVL giảm 2,76%, DXG giảm 0,88% và DIG giảm 1,41%.

Nhóm bán lẻ, tiêu dùng chịu sức ép từ các cổ phiếu vốn hóa lớn như MSN giảm 1,1% và VNM giảm 1,62%. Ngược lại, nhóm công nghiệp ghi nhận một số điểm sáng như VSC tăng 1,85%, VCG tăng 0,97%, GEX tăng 0,45% và CII tăng 0,35%.

Trong khi VN-Index tăng điểm, VN30-Index giảm 5,66 điểm (0,30%), xuống 1.855,27 điểm. Trên sàn HNX, HNX-Index giảm 0,53 điểm (0,21%), xuống 255,73 điểm. UPCoM-Index tăng 0,1 điểm (0,08%), lên 121,51 điểm.

Khối ngoại mua ròng phiên thứ hai

Khối ngoại tiếp tục mua ròng phiên thứ hai liên tiếp trên cả 3 sàn với giá trị 52,3 tỉ đồng. Cụ thể, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 1.699,87 tỉ đồng và bán ra 1.647,57 tỉ đồng.

Ở chiều mua, VIC dẫn đầu với 138,77 tỉ đồng, tiếp đến là POW (78 tỉ đồng), VHM (47 tỉ đồng), HDB (42 tỉ đồng), TPB (41,2 tỉ đồng) và HPG (37,9 tỉ đồng).

Ngược lại, FPT bị bán ròng mạnh nhất với 48,3 tỉ đồng. Các mã NVL, ACB, MBB và STB lần lượt bị bán ròng 39,15 tỉ đồng, 35,39 tỉ đồng, 29,18 tỉ đồng và 26,3 tỉ đồng.

VN-Index chững nhịp sau phiên bứt phá, thanh khoản 'ảm đạm' - Ảnh 3.Chứng khoán 11-11: VN-Index hướng tới 1.780 điểm, nên chốt lời hay mua thêm?

Các công ty chứng khoán đánh giá vùng 1.760-1.780 điểm đang là kháng cự mạnh, nhà đầu tư nên cân nhắc kỹ trước khi gia tăng tỉ trọng cổ phiếu.

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    Chủ đề: thanh khoản chứng khoán cổ phiếu VN-Index

    Dòng sự kiện: Thị trường chứng khoán

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