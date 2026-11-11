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Ủy ban Chứng khoán cảnh báo chiêu lừa đảo mới, nhà đầu tư có thể mất tiền trong tài khoản

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BÌNH KHÁNH
BÌNH KHÁNH
BÌNH KHÁNH

Lợi dụng quy định mới về xác thực định danh điện tử, các đối tượng lừa đảo có thể giả danh nhân viên công ty chứng khoán, cơ quan quản lý để đánh cắp thông tin, chiếm quyền truy cập tài khoản và tài sản của nhà đầu tư.

Ủy ban Chứng khoán cảnh báo chiêu lừa đảo mới, nhà đầu tư có thể mất tiền trong tài khoản - Ảnh 1.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa đưa ra cảnh báo về nguy cơ lừa đảo liên quan đến việc xác thực định danh điện tử đối với tài khoản giao dịch chứng khoán.

Theo cơ quan này, Nghị định 320 quy định tài khoản giao dịch điện tử trên các nền tảng số phục vụ hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán phải được liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử.

Đối với các tài khoản chứng khoán đã được tạo lập trước thời điểm nghị định có hiệu lực, việc liên kết, xác thực phải hoàn thành trước ngày 31-12-2026.

Quy định nhằm tăng cường an toàn giao dịch, hạn chế tình trạng sử dụng tài khoản không chính chủ. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để các đối tượng xấu lợi dụng, giả mạo thông tin nhằm chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.

Giả danh công ty chứng khoán, dọa khóa tài khoản

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, một trong những thủ đoạn lừa đảo là giả danh nhân viên công ty chứng khoán, bộ phận chăm sóc khách hàng hoặc cán bộ cơ quan quản lý để liên hệ với nhà đầu tư.

Các đối tượng có thể thông báo tài khoản chưa hoàn tất xác thực định danh điện tử, có nguy cơ bị khóa hoặc hạn chế giao dịch nếu không thực hiện ngay.

Sau đó, kẻ gian yêu cầu nhà đầu tư truy cập đường dẫn, quét mã QR, cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh giấy tờ tùy thân, mật khẩu, mã OTP và thực hiện xác thực khuôn mặt trên các nền tảng giả mạo.

Tinh vi hơn, một số đối tượng còn sử dụng tên gọi, biểu tượng, tài liệu và giao diện gần giống công ty chứng khoán hoặc cơ quan quản lý để tạo lòng tin.

Thậm chí, kẻ gian có thể nắm được một số thông tin cá nhân, giao dịch của khách hàng, khiến những yêu cầu giả mạo trở nên đáng tin cậy hơn.

Sau khi có được thông tin đăng nhập, mã xác thực hoặc quyền kiểm soát thiết bị, các đối tượng có thể chiếm quyền truy cập tài khoản, thay đổi thông tin liên hệ, thực hiện giao dịch trái phép hoặc chiếm đoạt tài sản.

Nhà đầu tư cần làm gì để tránh mất tiền?

Trước nguy cơ trên, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến nghị nhà đầu tư chủ động thực hiện xác thực định danh điện tử theo quy định, nhưng chỉ thông qua ứng dụng, website và các kênh giao dịch chính thức của công ty chứng khoán.

Nhà đầu tư tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã PIN, mã OTP hoặc thông tin bảo mật tài khoản cho bất kỳ cá nhân nào qua điện thoại, tin nhắn hay mạng xã hội.

Đồng thời, không tùy tiện truy cập đường dẫn lạ, quét mã QR, cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc, chia sẻ màn hình hoặc cấp quyền điều khiển thiết bị cho người tự xưng là nhân viên hỗ trợ xác thực.

Khi nhận được thông báo bất thường, nhà đầu tư cần chủ động liên hệ tổng đài hoặc bộ phận chăm sóc khách hàng qua số điện thoại được công bố trên website chính thức của công ty chứng khoán để kiểm tra.

Trường hợp nghi ngờ bị lộ thông tin hoặc tài khoản bị chiếm quyền kiểm soát, nhà đầu tư cần lập tức liên hệ công ty chứng khoán để được hỗ trợ bảo vệ tài khoản. Nếu có nguy cơ mất tiền, cần thông báo ngay cho ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán liên quan để đề nghị hỗ trợ ngăn chặn giao dịch.

Ngoài ra, nhà đầu tư cần lưu giữ tin nhắn, số điện thoại, đường dẫn và các bằng chứng liên quan để trình báo cơ quan công an.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng lưu ý không tiếp tục chuyển tiền cho những đối tượng tự nhận có khả năng hỗ trợ thu hồi tài sản bị lừa đảo, bởi đây có thể là thủ đoạn chiếm đoạt tiền lần thứ hai.

Ủy ban Chứng khoán cảnh báo chiêu lừa đảo mới, nhà đầu tư có thể mất tiền trong tài khoản - Ảnh 2.Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có chủ tịch mới

Hôm 9-1, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã trao quyết định bổ nhiệm bà Vũ Thị Chân Phương - phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán - giữ chức chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

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    Chủ đề: xác thực định danh Bộ Tài chính nhà đầu tư uỷ ban chứng khoán nhà nước

    Dòng sự kiện: Thị trường chứng khoán

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