Chứng khoán 11-11: VN-Index hướng tới 1.780 điểm, nên chốt lời hay mua thêm?

VN-Index được dự báo rung lắc khi tiến lên vùng 1.780 điểm - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Kết thúc phiên 10-11, VN-Index tăng 28,75 điểm, tương đương 1,68%, lên 1.743,07 điểm. Khối ngoại đảo chiều mua ròng hơn 475 tỉ đồng, tập trung vào KDH, POW, VHM.

VN-Index hướng đến vùng 1.780 điểm

Theo Chứng khoán TP.HCM (HSC), vùng hỗ trợ 1.700 điểm bước đầu phát huy tác dụng. Thanh khoản tăng trong phiên đi lên cho thấy lực cầu cải thiện và chủ động hơn.

VN-Index có thể tiếp tục hồi phục, hướng đến vùng kháng cự 1.750-1.780 điểm. Tuy nhiên, để củng cố đà tăng, thị trường cần vượt vùng cản này cùng sự cải thiện bền vững của thanh khoản và vai trò dẫn dắt từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Chứng khoán ACB (ACBS) cũng dự báo VN-Index có thể tiếp tục hồi phục và rung lắc trong biên độ 1.720-1.780 điểm. Theo đơn vị này, vùng hỗ trợ 1.700-1.720 điểm tiếp tục phát huy tác dụng khi chỉ số bật tăng từ khu vực này, đi kèm thanh khoản cải thiện và độ rộng thị trường tích cực.

Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) đánh giá chất lượng thị trường đã cải thiện khi VN-Index vượt đường giá trung bình 20 phiên. Nhóm ngân hàng và Vingroup đang hỗ trợ xu hướng. SHS kỳ vọng chỉ số hướng đến 1.760-1.780 điểm, nhưng cảnh báo áp lực bán có thể tăng trở lại tại vùng này.

Trong khi đó, Chứng khoán BIDV (BSC) nhận định VN-Index vẫn nằm trong vùng tích lũy. Biên độ dao động đang thu hẹp, chủ yếu giằng co quanh 1.725 điểm trong một tuần qua. Trạng thái này có thể tiếp diễn, giúp thị trường hình thành nền giá ổn định hơn trước khi xác lập xu hướng mới.

Có thể tăng tỉ trọng cổ phiếu

Trước diễn biến tích cực phiên 10-11, Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng nhà đầu tư ngắn hạn (dưới 1 tháng) có thể duy trì khoảng 50% cổ phiếu và 50% tiền mặt.

Lực cầu quay lại ở nhóm trụ đồng thuận đà hồi phục cùng các nhóm vốn hoá vừa trong các phiên tới sẽ hỗ trợ VN-Index có thể hồi phục ngắn hạn về 1.780 điểm. Một số nhóm ngành có thể ưu tiên theo dõi như bán lẻ, tiêu dùng, ngân hàng, chứng khoán.

HSC lưu ý nhà đầu tư ưu tiên những mã có nền tảng cơ bản tốt, thanh khoản cải thiện và sức mạnh giá tích cực.

Nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp rung lắc để giải ngân từng phần nếu lực cầu tiếp tục duy trì, nhưng hạn chế mua đuổi khi chỉ số tiến sát vùng cản.

Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho rằng dù sắc xanh lan tỏa rộng trong phiên g10-11 nhưng dòng tiền trên thị trường lại cho thấy sự phân hóa tương đối rõ nét khi phần lớn tập trung vào nhóm cổ phiếu chứng khoán và bất động sản. Áp lực chốt lời hoặc điều chỉnh nhẹ vẫn xuất hiện ở nhiều nhóm ngành khác.

VCBS khuyến nghị nhà đầu tư nên cân nhắc chốt lời từng phần với những mã đã ghi nhận đà hồi phục tích cực trong giai đoạn qua.

Ngân hàng Nhà Nước sẽ thực hiện mua ngoại tệ giao ngay vào thứ Hai và thứ Tư hằng tuần, bắt đầu từ ngày 11-11. Qua đó, lượng VND tương ứng được đưa vào hệ thống ngân hàng, góp phần bổ sung thanh khoản tiền Đồng và hỗ trợ khả năng cân đối nguồn vốn của các tổ chức tín dụng. Ông Lương Duy Phước, Giám đốc nghiên cứu Chứng khoán Kafi từ hôm nay thanh khoản chung của nền kinh tế mới có thể dần cải thiện so với giai đoạn trước. Tuy nhiên, để nguồn vốn được truyền dẫn vào thị trường chứng khoán cần thêm thời gian. Trong giai đoạn đầu, thông tin chính sách có thể giúp một số cổ phiếu thu hút sự chú ý của dòng tiền. Dù vậy, thanh khoản thị trường khó tăng mạnh ngay lập tức mà có thể cải thiện theo từng bước, với mức độ gia tăng rõ hơn theo thời gian.

