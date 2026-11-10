VN-Index khởi sắc sau động thái mới của Ngân hàng Nhà nước

VN-Index đảo chiều tăng mạnh, sắc xanh lan rộng trên thị trường - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Sau phiên giảm điểm đầu tuần, VN-Index đảo chiều tăng mạnh trong ngày 10-11, lên 1.743 điểm. Sắc xanh lan rộng ở nhiều nhóm ngành, trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước vừa công bố phương án mua ngoại tệ giao ngay, bổ sung nguồn VND cho hệ thống ngân hàng.

VN-Index tăng gần 29 điểm

Kết thúc phiên giao dịch ngày 10-11, VN-Index tăng 28,75 điểm (1,68%), lên 1.743 điểm. VN30-Index tăng 30,8 điểm (1,68%), đạt 1.860,93 điểm.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 1,02 điểm (0,4%), lên 256,26 điểm. Trong khi đó, UPCoM-Index giảm nhẹ 0,04 điểm (0,03%), xuống 121,41 điểm.

Sắc xanh chiếm ưu thế trên sàn HoSE với 221 mã tăng giá, 94 mã giảm và 51 mã đứng giá. Tổng giá trị giao dịch trên sàn đạt khoảng 16.901 tỉ đồng, tăng hơn 22% so với phiên trước.

Sắc xanh lan tỏa trên bảng điện phiên 10-11 - Dữ liệu: VSF

Trong nhóm cổ phiếu tác động mạnh đến VN-Index, VIC dẫn đầu khi đóng góp 12,19 điểm tăng cho chỉ số. VHM đóng góp thêm 2,72 điểm, HVN đóng góp 0,93 điểm, TCB đóng góp 0,88 điểm và LPB đóng góp 0,74 điểm.

Ở chiều ngược lại, BSR là cổ phiếu gây sức ép lớn nhất, lấy đi khoảng 0,52 điểm của VN-Index. Các mã PVD, DCM và PLX cũng nằm trong nhóm tác động tiêu cực đến chỉ số.

Ngân hàng, chứng khoán khởi sắc

Diễn biến tích cực lan rộng ở nhóm ngân hàng. Nhiều cổ phiếu tăng giá như LPB tăng 3,44%, SHB tăng 1,87%, TCB tăng 1,85%, VPB và HDB cùng tăng 1,35%. Các mã MBB, ACB, VCB, BID và CTG cũng duy trì sắc xanh.

Nhóm chứng khoán giao dịch khởi sắc với SSI tăng 3,77%, VND tăng 3,11%, VIX tăng 3,08%, SHS tăng 3,79% và MBS tăng 4,4%.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước vừa công bố phương án mua ngoại tệ giao ngay với giá 25.500 đồng/USD, dự kiến triển khai từ ngày 11-11, định kỳ hai phiên mỗi tuần vào thứ hai và thứ tư.

Theo phương án này, các tổ chức tín dụng bán USD cho Ngân hàng Nhà nước sẽ nhận thanh toán bằng VND, qua đó bổ sung nguồn tiền đồng cho hệ thống ngân hàng. Hoạt động mua ngoại tệ giao ngay không kèm cam kết bán lại USD, được kỳ vọng hỗ trợ thanh khoản hệ thống và giảm áp lực lên mặt bằng lãi suất.

Ở nhóm bất động sản, nhiều cổ phiếu tăng mạnh hơn mặt bằng chung. KDH tăng 5,65%, DXG tăng 4,11%, NVL tăng 3,33%, VIC tăng 3,24% và VHM tăng 2,65%.

Cổ phiếu Vietnam Airlines (HVN) cũng trở thành tâm điểm khi tăng hết biên độ 6,78%, lên 22.850 đồng/cổ phiếu. Trong nhóm bán lẻ, PNJ tăng 3,52%, MWG tăng 2,35%, VNM tăng 1,76% và MSN tăng 1,54%.

Trái ngược với diễn biến chung, nhóm năng lượng giao dịch trong sắc đỏ. BSR giảm 1,93%, PVD giảm 2,91%, PVS giảm 2,41%, PLX giảm 0,76% và PVT giảm 0,49%.

Khối ngoại đảo chiều mua ròng hơn 460 tỉ đồng Trong phiên 10-11, nhà đầu tư nước ngoài mua vào hơn 2.211 tỉ đồng và bán ra gần 1.750 tỉ đồng, tương ứng mua ròng khoảng 461,7 tỉ đồng trên cả ba sàn. KDH dẫn đầu danh sách được mua ròng với 86,6 tỉ đồng, tiếp đến là POW (77 tỉ đồng), SSI (67,9 tỉ đồng), VHM (59,3 tỉ đồng) và NVL (57,2 tỉ đồng). Ở chiều ngược lại, FPT bị bán ròng mạnh nhất với 88,3 tỉ đồng, tiếp theo là VIX (62,3 tỉ đồng), MSB (54,8 tỉ đồng), MSN (38,5 tỉ đồng) và PNJ (37,7 tỉ đồng).