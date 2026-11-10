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Chứng khoán 10-11: VN-Index có lùi về 1.650 điểm?

tác giả
NGUYÊN NGUYÊN
NGUYÊN NGUYÊN
NGUYÊN NGUYÊN

Các công ty chứng khoán dự báo thị trường có thể tiếp tục rung lắc, tích lũy yếu. Chứng khoán Yuanta Việt Nam nhận định nếu mất vùng 1.690 điểm, VN-Index có nguy cơ kiểm định vùng 1.650-1.670 điểm.

Chứng khoán 10-11: VN-Index đối diện nguy cơ lùi về 1.650 điểm? - Ảnh 1.

VN-Index giảm hơn 11 điểm sau phiên 9-11 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Dù hồi phục vào cuối phiên nhưng thị trường chứng khoán vẫn khép lại phiên 9-11 trong trạng thái điều chỉnh. VN-Index giảm 11,04 điểm (-0,64%) về mốc 1.714,32 điểm, độ rộng thị trường nghiêng về sắc đỏ.

Kiểm định vùng tâm lý 1.700 điểm

Theo Chứng khoán TP.HCM (HSC), VN-Index tiếp tục điều chỉnh và tiến gần vùng hỗ trợ 1.700 điểm do nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn suy yếu. Thanh khoản giảm xuống mức thấp cho thấy tâm lý thận trọng, trong khi lực cầu chưa cải thiện rõ rệt.

Trong ngắn hạn, chỉ số có thể tiếp tục rung lắc để kiểm định mốc này. Vùng 1.750-1.780 điểm vẫn là kháng cự phía trên cần được chinh phục.

Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) nhận định VN-Index đang tích lũy trong biên độ hẹp, giao dịch dưới các đường trung bình giá ngắn và trung hạn. Vùng 1.700 điểm là hỗ trợ quan trọng, tương ứng đường xu hướng nối các đáy tháng 3, 7 và 10-2026.

VN-Index chỉ tích cực khi vượt lên xu hướng giảm giá từ tháng 9 đến nay. Điều này phụ thuộc lớn vào diễn biến nhóm ngân hàng và Vingroup.

Chứng khoán Vietcombank (VCBS) dự báo thị trường có thể tiếp tục rung lắc, với vùng hỗ trợ ngắn hạn quanh 1.690 điểm. Áp lực bán chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy nhiên, các chỉ báo kỹ thuật vẫn cho thấy dòng tiền mua chủ động suy yếu và nhịp điều chỉnh chưa có tín hiệu kết thúc.

Chứng khoán ACB (ACBS) ghi nhận tín hiệu tích cực khi VN-Index tiến sát 1.700 điểm nhưng áp lực bán không tăng mạnh. Một số cổ phiếu bất động sản, chứng khoán chịu áp lực chốt lời, song diễn biến cuối phiên đã cân bằng hơn.

ACBS kỳ vọng chỉ số dao động trong vùng 1.700-1.760 điểm nếu không xuất hiện tác động bất lợi bất ngờ từ bên ngoài. Nếu phá vỡ vùng này, thị trường có thể bước vào giai đoạn biến động lớn hơn.

Sàng lọc cổ phiếu khỏe

Trước diễn biến trên, HSC khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên quản trị rủi ro, duy trì tỉ trọng cổ phiếu hợp lý và hạn chế giải ngân vào những mã còn chịu áp lực bán mạnh. Chỉ cân nhắc tăng tỉ trọng khi VN-Index giữ được vùng hỗ trợ và lực cầu cải thiện.

VCBS khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục bám sát thị trường để kịp thời cơ cấu danh mục khi vi phạm các ngưỡng cắt lỗ. Thay vì vội vàng bắt đáy, nên tận dụng nhịp giảm này để sàng lọc những cổ phiếu khỏe vẫn giữ vững vùng hỗ trợ quan trọng hoặc nền giá tích lũy gần nhất bất chấp áp lực bán chung.

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Đây sẽ là bước chuẩn bị quan trọng để chủ động giải ngân khi VN-Index cân bằng trở lại. Những cổ phiếu chống chịu tốt trong nhịp chỉnh thường là những mã phục hồi nhanh và mạnh nhất khi thị trường đảo chiều.

Với nhà đầu tư ngắn hạn (dưới 1 tháng), Yuanta Việt Nam đề xuất duy trì khoảng 40% cổ phiếu và 60% tiền mặt, phần tăng thêm chỉ dành cho giao dịch ngắn hạn ở một số mã riêng lẻ.

Nếu lực cầu quay lại nhóm tài chính và cổ phiếu vốn hóa lớn, VN-Index có thể hồi lên 1.750-1.770 điểm. Ngược lại, nếu mất vùng 1.690 điểm, chỉ số có nguy cơ kiểm định vùng 1.650-1.670 điểm.

SHS thận trọng cho rằng thị trường đang cân bằng tích lũy trở lại nhưng chất lượng thị trường vẫn ở mức yếu. Hầu hết các nhóm ngành vẫn có xu hướng trung dài hạn trong giai đoạn suy giảm, tích lũy kéo dài. 

Không có nhiều cơ hội đầu tư vượt trội ở thời điểm hiện tại. Nhà đầu tư cân bằng danh mục, chỉ nên xem xét gia tăng tỉ trọng khi VN-Index vượt lên xu hướng giảm giá ngắn hạn kéo dài từ tháng 9-2026 đến nay.

Chứng khoán 10-11: VN-Index đối diện nguy cơ lùi về 1.650 điểm? - Ảnh 3.Hòa cùng sắc đỏ chứng khoán châu Á, VN-Index giảm hơn 15 điểm

Chứng khoán Mỹ lao dốc phiên 5-11 gây áp lực lên chứng khoán châu Á. VN-Index giảm 0,88%. Nikkei 225 mất 5,96%. Kospi (Hàn Quốc) giảm 6,02%.

 

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    Chủ đề: chứng khoán cổ phiếu thị trường chứng khoán VN-Index

    Dòng sự kiện: Thị trường chứng khoán

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