Đọc nhanh 10-11: Cổ phiếu Nvidia giảm 4,2% dù Phố Wall tăng điểm; ACV triệu tập đại hội cổ đông bất thường

Cổ phiếu Nvidia giảm giá sau thông tin bê bối liên quan đến CEO - Ảnh: Market Watch

Chứng khoán Mỹ tăng mạnh

- Chứng khoán Mỹ có phiên tăng mạnh khi giá dầu giảm sâu giúp hạ bớt lo ngại lạm phát. Kết phiên 9-11, S&P 500 tăng 2,35%, lên 7.549,94 điểm. Dow Jones tăng 2,15%, lên 52.389,75 điểm. Nasdaq Composite tăng 2,74%, lên 25.253,14 điểm. Theo Reuters, đây là phiên tăng mạnh nhất của thị trường chứng khoán Mỹ kể từ tháng 4.

Động lực đáng kể đến từ việc giá dầu Brent giảm hơn 5%. Tổng thống Donald Trump cho biết ít có khả năng phát động thêm các cuộc tấn công nhằm vào Iran nếu đàm phán tiếp tục tiến triển. Giá dầu hạ nhiệt giúp giảm áp lực lo ngại lạm phát đối với nền kinh tế và thị trường tài chính.

Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu bán dẫn phục hồi mạnh với chỉ số ngành tăng 6,9%, sau khi giảm hơn 12% trong tuần trước. Tuy nhiên, cổ phiếu Nvidia lại giảm 4,2%, đóng cửa ở mức thấp nhất kể từ ngày 7-4.

Cổ phiếu này chịu sức ép từ những lo ngại liên quan đến cuộc điều tra nội bộ về khả năng một tổ chức tình báo nước ngoài tìm cách tiếp cận CEO Jensen Huang.

- Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 1,48 điểm cơ bản, lên 4,874%, trước khi Mỹ công bố dữ liệu lạm phát tháng 10.

Sau báo cáo việc làm Mỹ tháng 10 tốt hơn dự kiến, thị trường đang định giá xác suất khoảng 84% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12.

- Kết phiên 9-11, giá dầu Brent giảm 5,85%, xuống 92,57 USD/thùng. Dầu WTI giảm 4,38%, xuống 86,85 USD/thùng. Ngoài kỳ vọng căng thẳng Mỹ - Iran hạ nhiệt, thị trường vẫn theo dõi tình hình vận tải qua eo biển Hormuz sau các thông tin về tàu vận tải bị tấn công.

- Trong nước, VN-Index giảm 11,04 điểm (-0,64%) và lùi về 1.714,32 điểm sau phiên 9-11. Độ rộng thị trường nghiêng về sắc đỏ. Thanh khoản sụt giảm mạnh so với phiên trước và về dưới ngưỡng bình quân 20 phiên. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 800 tỉ đồng.

Tin tức trong nước có gì?

- Ngân hàng Nhà nước mở thêm kênh bơm VND, mua USD giao ngay với giá 25.500 đồng. Ngân hàng Nhà nước thông báo sẽ mua ngoại tệ giao ngay từ các tổ chức tín dụng với tỉ giá 25.500 đồng/USD, triển khai định kỳ vào thứ hai và thứ tư hằng tuần, bắt đầu từ ngày 11-11.

Động thái này diễn ra sau khi Ngân hàng Nhà nước triển khai phương án hoán đổi ngoại tệ quy mô tối đa 2 tỉ USD, kỳ hạn 182 ngày, qua đó bổ sung thêm công cụ hỗ trợ thanh khoản tiền đồng cho hệ thống ngân hàng.

- Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) thông báo triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, dự kiến tổ chức ngày 28-12 tại TP.HCM. Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền tham dự là 30-11.

Đại hội được triệu tập trong bối cảnh sân bay Long Thành bước vào chặng nước rút để khai thác thương mại trong tháng 12-2026. Hồi tháng 10, ACV cho biết đang chuẩn bị chạy thử 55 kịch bản vận hành và làm việc với các hãng hàng không về kế hoạch bay đầu tiên.

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cảnh báo thủ đoạn giả danh công ty chứng khoán để lừa đảo nhà đầu tư. Cụ thể, các đối tượng lừa đảo đang lợi dụng quy định liên kết, xác thực tài khoản chứng khoán với tài khoản định danh điện tử để giả danh công ty chứng khoán, yêu cầu nhà đầu tư truy cập đường link, quét mã QR hoặc cài ứng dụng lạ nhằm chiếm đoạt thông tin và tài sản.

Ủy ban Chứng khoán lưu ý nhà đầu tư chỉ thực hiện qua ứng dụng, website và kênh chính thức của công ty chứng khoán; không cung cấp mật khẩu đăng nhập, mã PIN, mã OTP, mã khôi phục hoặc thông tin bảo mật tài khoản cho bất kỳ cá nhân nào qua điện thoại, tin nhắn hay mạng xã hội.