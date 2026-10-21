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Đọc nhanh 21-10: Dow Jones tăng hơn 500 điểm, Vietjet xin lập hãng bay ở Úc

tác giả
QUÂN NGUYỄN
QUÂN NGUYỄN
QUÂN NGUYỄN

Dow Jones tăng hơn 500 điểm so với phiên đầu tuần nhờ báo cáo lợi nhuận. Trong nước, Vietjet xin lập hãng bay nội địa ở Úc, VNG lập công ty điện toán đám mây.

Chứng khoán nhờ lợi nhuận , Vietjet xin lập hãng bay ở Úc - Ảnh 1.

Dow Jones tăng hơn 1% đêm qua - Ảnh: HỮU HẠNH

Điểm nhanh chứng khoán thế giới

Chốt phiên giao dịch chứng khoán 20-10, chỉ số Dow Jones tăng 529,85 điểm (1,02%) lên 52.496 điểm và S&P 500 tăng 0,28% lên 7.713 điểm. Nasdaq Composite giảm nhẹ 0,02% xuống 26.425 điểm.

Theo AP, phần lớn thị trường chứng khoán Mỹ đi lên khi nhiều doanh nghiệp công bố lợi nhuận quý vừa qua cao hơn dự báo của giới phân tích, trong đó cổ phiếu Equifax tăng 11,3%, Hasbro tăng 11,2% và 3M tăng 5,8%.

Giá dầu Brent đảo chiều giảm cũng giúp Phố Wall đi lên, sau khi có lúc tiến sát mức cao nhất từ cuối tháng 2, thời điểm chiến sự với Iran nổ ra. 

Theo AP, nếu giá dầu tiếp tục hạ nhiệt, áp lực lạm phát sẽ giảm bớt.

Trong khi đó, nhóm cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục biến động mạnh, kéo Nasdaq giảm nhẹ. Theo AP, đây là nhóm khiến nhà đầu tư lo lắng nhất thời gian gần đây, vì lãi suất trái phiếu ở mức cao có thể khiến các công ty chậm vay tiền để mua chip AI. Tuần trước là tuần giảm mạnh nhất của chứng khoán Mỹ kể từ tháng 6.

Trong nước, VN-Index tăng 2,13 điểm (0,13%) lên 1.691,97 điểm, dù trong phiên có lúc lùi về 1.677,19 điểm. Chỉ số VN30 tăng 6,33 điểm (0,34%) lên 1.845,51 điểm.

Chứng khoán nhờ lợi nhuận , Vietjet xin lập hãng bay ở Úc - Ảnh 2.

Dow Jones tăng mạnh nhờ báo cáo lợi nhuận - Ảnh: QUÂN NGUYỄN

Tin tức trong nước có gì?

- Báo The Sydney Morning Herald (Úc) cho biết Công ty CP Hàng không Vietjet (VJC) đã nộp hồ sơ xin giấy chứng nhận khai thác hàng không lên Cơ quan An toàn hàng không dân dụng Úc (CASA) để lập một hãng bay nội địa tại nước này. Hãng mới dự kiến mang tên Cherrie Air, khai thác tối đa 10 máy bay Boeing 737 trên các đường bay nối Sydney, Melbourne và Brisbane, nơi Qantas, Jetstar và Virgin Australia đang hoạt động.

- Báo cáo tài chính quý 3 của Công ty CP Chứng khoán VPBank - VPBankS (VPX) cho thấy công ty lãi sau thuế 670 tỉ đồng, giảm 65% so với mức 1.892 tỉ đồng của cùng kỳ năm 2025.

Theo VPBankS, thị trường chứng khoán quý 3 giảm mạnh so với cùng kỳ khiến giá trị danh mục đầu tư của công ty sụt giảm. Khoản lỗ do đánh giá lại giá trị các tài sản tài chính lên tới 1.367 tỉ đồng, là nguyên nhân chính khiến tổng chi phí hoạt động quý 3 tăng 184%, lên gần 1.766 tỉ đồng. Lũy kế 9 tháng, VPBankS vẫn lãi sau thuế 2.838 tỉ đồng, tăng 8,59% so với cùng kỳ.

- Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn VNG - VNG (VNZ) quyết định góp vốn thành lập Công ty TNHH Hexora, hoạt động trong lĩnh vực viễn thông, gồm dịch vụ trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây.

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Phó chủ tịch NTL đăng ký mua 2,7 triệu cổ phiếu từ hôm nay - Ảnh: QUÂN NGUYỄN

Dự báo VN-Index

Theo Công ty CP Chứng khoán BIDV - BSC (BSI), VN-Index giằng co trong vùng 1.677 - 1.696 điểm trước khi đóng cửa tăng nhẹ. Áp lực giảm điểm đã phần nào chững lại nhưng VN-Index vẫn nằm dưới mốc 1.700 điểm.

Do đó, BSC khuyên nhà đầu tư tiếp tục thận trọng trước khả năng VN-Index lùi về các vùng hỗ trợ thấp hơn, đáng chú ý là vùng đáy cũ 1.655 điểm.

Lạc quan hơn, Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt - BVSC (BVS) cho rằng VN-Index đang có dấu hiệu cân bằng quanh vùng 1.675 điểm và có thể hồi phục để thử lại vùng cản 1.700 điểm.

Tuy nhiên theo BVSC, để xác nhận xu hướng giảm ngắn hạn đã kết thúc, thị trường cần nhịp tăng với thanh khoản cải thiện và tạo đáy sau cao hơn đáy trước. Công ty khuyến nghị nhà đầu tư theo dõi phản ứng của chỉ số tại vùng kháng cự gần và ưu tiên quản trị rủi ro.

Theo Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam), VN-Index có lúc giảm sâu rồi hồi lại trong phiên (dạng nến rút chân), cho thấy chỉ số đang tìm điểm cân bằng khi giảm về vùng đáy của tháng 7. Mirae Asset vẫn đánh giá xu hướng ngắn hạn của VN-Index là giảm, với vùng kháng cự gần nhất ở 1.720 điểm và vùng hỗ trợ ở 1.650 điểm.

Chứng khoán nhờ lợi nhuận , Vietjet xin lập hãng bay ở Úc - Ảnh 4.Lãi suất huy động cao, tiền dồn vào ngân hàng

Tiền gửi dân cư lập kỷ lục 11,4 triệu tỉ đồng, tăng không ngừng kể từ đầu năm. Tiền nhàn rỗi của người dân và doanh nghiệp đang dồn vào ngân hàng thay vì sản xuất kinh doanh.


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QUÂN NGUYỄN
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    Chủ đề: Dow Jones VN-Index

    Dòng sự kiện: Thị trường chứng khoán

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