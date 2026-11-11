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Đọc nhanh 11-11: CPI Mỹ nóng hơn dự báo; Con gái chủ tịch Masan sắp thu 600 tỉ từ bán cổ phiếu

tác giả
NGUYÊN NGUYÊN
NGUYÊN NGUYÊN
NGUYÊN NGUYÊN

Chứng khoán Mỹ đảo chiều sau khi chỉ số CPI cao hơn dự báo. Giá dầu tiếp tục giảm. Trong nước, nhiều tin liên quan đến Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, Thuduc House, con gái chủ tịch Tập đoàn Masan.

Đọc nhanh 11-11: CPI Mỹ nóng hơn dự báo; Con gái Chủ tịch Masan sắp thu 600 tỉ từ bán cổ phiếu - Ảnh 1.

Tỉ phú Nguyễn Đăng Quang - Ảnh: MSN

Phố Wall giảm điểm sau tin CPI

- Chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm sau phiên 10-11 sau khi dữ liệu lạm phát tháng 10 cao hơn dự báo. Điều này làm gia tăng lo ngại Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể tăng lãi suất mạnh hơn vào tháng 12.

Dow Jones giảm 157,86 điểm, tương đương 0,3%, xuống 52.231,89 điểm. S&P 500 mất 0,38%, còn 7.520,93 điểm. Nasdaq giảm 0,74%, xuống 25.065,87 điểm.

Theo Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 tăng 0,4% so với tháng trước, cao hơn mức dự báo 0,3%. CPI lõi tăng 0,3%, cũng vượt dự báo 0,2%.

Theo Reuters, tại một sự kiện trước khi CPI được công bố, Thống đốc Fed Christopher Waller cho biết ông ủng hộ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 12, ngay cả khi lạm phát tháng 10 hạ nhiệt.

Tuy nhiên, nếu CPI lõi tăng từ 0,3% trở lên, Fed cần cân nhắc mức tăng 0,5 điểm phần trăm để tránh làm suy yếu uy tín trong cuộc chiến chống lạm phát.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm tăng gần 19 điểm cơ bản, lên 4,736%, mức tăng mạnh nhất trong một ngày kể từ tháng 4-2025.

- Cổ phiếu Nvidia tiếp tục lao dốc khi giảm 5,4%, nâng tổng mức giảm trong hai phiên lên 9,6%. 

Áp lực bán xuất hiện giữa lúc công ty tiến hành điều tra nội bộ liên quan cáo buộc CEO Jensen Huang có mối quan hệ với một nữ doanh nhân Trung Quốc bị nghi có liên hệ với hoạt động gián điệp.

- Kết phiên 10-11, giá dầu Brent mất 1,08 USD, tương đương 1,2%, xuống 91,49 USD/thùng. Dầu WTI giảm 0,9%, còn 86,04 USD/thùng. 

Cả hai cùng đóng cửa ở mức thấp nhất kể từ ngày 31-8, khi phía Mỹ hạ thấp khả năng tiếp tục hành động quân sự nhằm vào Iran, qua đó giảm lo ngại gián đoạn nguồn cung dầu.

- Trong nước, thị trường chứng khoán Việt Nam phục hồi tích cực phiên 10-11 trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước chuẩn bị bắt đầu mua vào USD từ 11-11, không giới hạn thời gian kết thúc và không có nghiệp vụ bán lại. Thị trường kỳ vọng lượng tiền đồng trong hệ thống sẽ tăng lên, lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt và điều kiện tín dụng trở nên nới lỏng hơn.

Đóng cửa, VN-Index tăng 28,78 điểm (+1,68%) lên 1.743,1 điểm, với sắc xanh lan tỏa trên nhiều nhóm ngành cổ phiếu.

Tin tức trong nước có gì?

- Công ty bất động sản của ông Trần Bá Dương lãi tăng hơn 540%, tài sản gần 99.000 tỉ đồng. Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, thuộc hệ sinh thái THACO, báo lãi sau thuế gần 1.044 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng hơn 542% so với cùng kỳ. Tổng tài sản cuối tháng 6 đạt gần 98.850 tỉ đồng, tăng khoảng 41.800 tỉ đồng sau một năm. 

- Bà Nguyễn Yến Linh, con gái ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch HĐQT Masan đăng ký bán toàn bộ 8,5 triệu cổ phiếu đang nắm giữ.

Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận ngày 13-11 với lý do để thu xếp vốn cho dự án kinh doanh cá nhân. Tạm tính theo thị giá 72.600 đồng/cổ phiếu, số cổ phiếu này trị giá hơn 600 tỉ đồng.

- Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House - mã: TDH) mở công ty con kinh doanh quần áo, giày dép. Theo đó, công ty này vừa thông qua chủ trương thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thuduc House với vốn điều lệ 5 tỉ đồng, do doanh nghiệp sở hữu 100%.

Pháp nhân mới đăng ký ngành nghề chính là bán buôn vải, hàng may mặc và giày dép - lĩnh vực khác với hoạt động bất động sản truyền thống của TDH. 

Đọc nhanh 11-11: CPI Mỹ nóng hơn dự báo; Con gái Chủ tịch Masan sắp thu 600 tỉ từ bán cổ phiếu - Ảnh 3.Đọc nhanh 21-10: Dow Jones tăng hơn 500 điểm, Vietjet xin lập hãng bay ở Úc

Dow Jones tăng hơn 500 điểm so với phiên đầu tuần nhờ báo cáo lợi nhuận. Trong nước, Vietjet xin lập hãng bay nội địa ở Úc, VNG lập công ty điện toán đám mây.

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    Chủ đề: chứng khoán CPI MSN Masan

    Dòng sự kiện: Thị trường chứng khoán

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