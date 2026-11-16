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VN-Index tăng nhẹ đầu tuần, vì sao dòng tiền vẫn 'dè dặt'?

tác giả
NHẬT QUANG
NHẬT QUANG
NHẬT QUANG

VN-Index tăng gần 2 điểm trong phiên 16-11, nhưng độ rộng thị trường nghiêng về bên bán. Thanh khoản HoSE giảm hơn 21%, trong khi kỳ vọng về dòng tiền mới vẫn chưa thành hiện thực.

VN-Index tăng nhẹ, vì sao dòng tiền vẫn 'dè dặt' đứng ngoài? - Ảnh 1.

VN-Index tăng nhẹ, nhưng sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế trên bảng điện - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Thị trường chứng khoán khởi đầu tuần mới với diễn biến trái chiều giữa chỉ số và mặt bằng cổ phiếu. Kết phiên giao dịch ngày 16-11, VN-Index tăng gần 2 điểm (0,11%) lên 1.736,8 điểm. 

VN-Index "xanh vỏ đỏ lòng"

Dù VN-Index giữ được sắc xanh, độ rộng thị trường lại nghiêng về bên bán. Toàn thị trường có 387 mã giảm giá, trong khi chỉ có 258 mã tăng và 852 mã đứng giá. Có 29 mã tăng trần và 15 mã giảm sàn.

Diễn biến này cho thấy tình trạng "xanh vỏ đỏ lòng", khi mức tăng của chỉ số chủ yếu dựa vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn, chưa phản ánh được trạng thái chung của thị trường.

Thực tế, VN-Index có thời điểm tăng hơn 17 điểm, lên 1.752,3 điểm ngay đầu phiên, nhưng sau đó dần thu hẹp đà tăng. VIC là cổ phiếu đóng góp tích cực nhất, mang về 8,2 điểm cho chỉ số. Theo sau là MCH đóng góp 1,86 điểm, DMX đóng góp 0,65 điểm.

Ở chiều ngược lại, VCB lấy đi 1,03 điểm của VN-Index. Các cổ phiếu VPB, TCB, CTG, TCX và HDB cũng tạo sức ép lên chỉ số. 

VN-Index tăng nhẹ, vì sao dòng tiền vẫn 'dè dặt' đứng ngoài? - Ảnh 2.

Sắc đỏ phủ nhiều nhóm ngành trong phiên VN-Index tăng điểm - Dữ liệu: VSF

Về diễn biến các nhóm ngành trong phiên 16-11, cổ phiếu ngân hàng phân hóa nhưng sắc đỏ chiếm ưu thế. LPB tăng 2,48%, SSB tăng 2,33%, ACB tăng 0,49%, trong khi TCB giảm 2,52%, VPB giảm 1,81%, VIB giảm 1,78%, HDB giảm 1,33% và VCB giảm 1,12%.

Nhóm chứng khoán cũng giao dịch kém tích cực với SSI giảm 1,73%, VIX giảm 1,92%, VCI giảm 2,04%, VND giảm 1,38% và SHS giảm 1,52%.

Tại nhóm bất động sản, nhiều cổ phiếu giảm giá như KDH giảm 3,82%, TCH giảm 3,33%, DXG giảm 1,35% và NVL giảm 0,48%.

Nhóm bán lẻ có sự phân hóa khi MCH tăng 5,26%, DMX tăng 3,2%, DGW tăng 3,29%, trong khi PNJ giảm 3,53% và MWG giảm 0,27%. Ở nhóm công nghiệp, CTD giảm 5,53%, GMD giảm 3,09%, CII giảm 2,54% và GEX giảm 1,4%.

Dòng tiền vẫn chờ tín hiệu từ Ngân hàng Nhà nước

Không chỉ độ rộng thị trường kém tích cực, thanh khoản cũng tiếp tục suy giảm. Giá trị giao dịch trên HoSE đạt khoảng 11.877 tỉ đồng, giảm 21,54% so với phiên trước và thấp hơn khoảng 23% so với bình quân 20 phiên. 

Thanh khoản thấp diễn ra trong bối cảnh nhà đầu tư vẫn quan tâm đến khả năng cải thiện nguồn cung tiền Đồng cho hệ thống ngân hàng, đặc biệt sau động thái triển khai mua ngoại tệ giao ngay của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Theo phân tích của Công ty Chứng khoán MB (MBS), từ ngày 11-11, NHNN triển khai chào mua ngoại tệ giao ngay định kỳ vào thứ Hai và thứ Tư hằng tuần, với mức giá 25.500 đồng/USD. 

Khác với nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ (FX Swap) có thời hạn 182 ngày và cam kết mua bán ngược chiều khi đến hạn, công cụ mua giao ngay có khả năng bổ sung tiền Đồng cho hệ thống ngân hàng mà không xác định trước thời điểm thu hồi. MBS ước tính mỗi 1 tỉ USD mua thành công sẽ tương ứng khoảng 25.500 tỉ đồng được cung ứng.

Tuy nhiên, tính đến phiên cuối tuần 13-11, chưa ghi nhận giao dịch mua ngoại tệ thành công qua kênh này. Theo MBS, nguyên nhân đầu tiên là chênh lệch giữa tỉ giá thị trường và mức giá chào mua của Ngân hàng Nhà nước. 

Tại phiên 11-11, tỉ giá USD/VND trên thị trường liên ngân hàng ở mức 25.660 đồng/USD, cao hơn 160 đồng so với giá chào mua 25.500 đồng/USD, khiến các ngân hàng thương mại có ít động lực bán USD cho nhà điều hành. 

Bên cạnh đó, quy định về trạng thái ngoại tệ cũng hạn chế khả năng tham gia của các ngân hàng. Dữ liệu MBS tổng hợp cho thấy có 15/26 ngân hàng ghi nhận trạng thái USD nội bảng âm; khi tính thêm các cam kết ngoại bảng, có 11/18 ngân hàng có vị thế USD kết hợp âm.

MBS đánh giá việc chưa phát sinh giao dịch không đồng nghĩa công cụ điều hành này mất hiệu quả, mà cho thấy điều kiện thị trường chưa phù hợp để kích hoạt. Trên thị trường chứng khoán, việc chưa có dòng tiền thực tế từ kênh mua ngoại tệ khiến kỳ vọng hỗ trợ thanh khoản phần nào hạ nhiệt. 

Trước đó, VN-Index từng tăng 28,75 điểm trong phiên 10-11 sau thông tin NHNN triển khai cơ chế này. Tuy nhiên, kỳ vọng về nguồn tiền mới vẫn cần được kiểm chứng bằng các giao dịch thực tế.

VN-Index tăng nhẹ đầu tuần, vì sao dòng tiền vẫn 'dè dặt'? - Ảnh 3.Chứng khoán tuần mới: VN-Index hướng tới mốc 1.780 điểm, cơ hội giải ngân đã đến?

VN-Index được dự báo hướng tới vùng 1.780 điểm trong tuần mới, nhưng dòng tiền yếu và áp lực bán vẫn là những rào cản đáng chú ý.

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    Chủ đề: chứng khoán cổ phiếu VN-Index thanh khoản

    Dòng sự kiện: Thị trường chứng khoán

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