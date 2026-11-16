Chứng khoán tuần mới: VN-Index hướng tới mốc 1.780 điểm, cơ hội giải ngân đã đến?

VN-Index hồi phục, hướng mốc 1.780 điểm - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Sau hai tuần điều chỉnh liên tiếp, VN-Index đã phục hồi gần 10 điểm trong tuần giao dịch vừa qua, đóng cửa tại 1.734 điểm.

VN-Index có khả năng tiến đến mốc 1.780 điểm

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Minh Hoàng, Giám đốc phân tích Công ty Chứng khoán Nhất Việt (VFS), cho rằng thị trường đang có những tín hiệu cải thiện sau nhịp điều chỉnh mạnh trước đó.



Theo ông Hoàng, VN-Index từng giảm hơn 10%, từ vùng 1.874 điểm xuống mức thấp nhất khoảng 1.677 điểm. Sau hơn 3 tuần nỗ lực trụ vững quanh mốc 1.700 điểm, chỉ số đã có nhịp hồi phục trong tuần giao dịch vừa qua.

Một yếu tố hỗ trợ là thanh khoản thị trường từng cải thiện đáng kể so với giai đoạn trước, khi nhiều phiên đạt 17.000 - 18.000 tỉ đồng, thay vì chỉ quanh 10.000 - 12.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, thanh khoản gần đây đã hạ nhiệt, duy trì khoảng 14.000 - 15.000 tỉ đồng mỗi phiên.

Diễn biến chỉ số VN-Index trong tuần qua - Dữ liệu: TradingView

Chuyên gia VFS cho rằng nếu thanh khoản tiếp tục duy trì từ 15.000 tỉ đồng trở lên, nhịp hồi phục của VN-Index có thể được củng cố.

Một điểm đáng chú ý khác là dòng tiền đầu cơ có dấu hiệu quay trở lại ở các nhóm xây dựng, vật liệu xây dựng, bất động sản dân cư, khu công nghiệp và chứng khoán. Nhiều cổ phiếu thuộc các nhóm này đã phục hồi 20-30% từ vùng đáy, cho thấy khả năng hình thành đáy ngắn hạn.

Dù vậy, ông Hoàng lưu ý áp lực bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài vẫn là yếu tố cần theo dõi. Trong bối cảnh thanh khoản khớp lệnh thực tế chỉ khoảng 10.000 - 12.000 tỉ đồng mỗi phiên, việc khối ngoại bán ròng từ 500 tỉ đến 1.000 tỉ đồng có thể tạo sức ép đáng kể lên thị trường.

Ở góc nhìn cẩn thận hơn, Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) cho rằng sức khỏe chung của thị trường chưa ghi nhận sự cải thiện đáng kể. Tỉ lệ cổ phiếu giao dịch trên đường trung bình giá 20 ngày chỉ đạt khoảng 36,5%, gần như đi ngang so với tuần trước.

Đà tăng của VN-Index chủ yếu tập trung ở VIC và nhóm ngân hàng, trong khi độ rộng thị trường vẫn nghiêng về phía giảm giá.

Trong ngắn hạn, ACBS dự báo VN-Index có thể tiếp tục rung lắc trong vùng 1.720 - 1.780 điểm. Nếu xuất hiện nhịp điều chỉnh, vùng 1.700 - 1.720 điểm được kỳ vọng là khu vực hỗ trợ quan trọng.

Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (Yuanta) duy trì kịch bản VN-Index có thể hồi phục lên vùng 1.750 - 1.780 điểm.

Tuy nhiên, nhà đầu tư cần theo dõi khả năng giữ vững vùng 1.710 - 1.720 điểm, diễn biến áp lực bán tại nhóm tài chính và khả năng phục hồi của các cổ phiếu vốn hóa vừa.

Thời điểm nào thích hợp để giải ngân trở lại?

Dù VN-Index có khả năng hướng tới vùng 1.780 điểm, các tín hiệu về dòng tiền và độ rộng thị trường cho thấy nhịp hồi phục vẫn cần được kiểm chứng.

Yuanta nhận định lực cầu vẫn còn yếu do thị trường thiếu những câu chuyện đủ mạnh để thu hút dòng tiền mới. Tâm lý nhà đầu tư chưa thực sự lạc quan để hình thành lực mua tại vùng giá cao.

Một dấu hiệu đáng lưu ý là tỉ lệ cổ phiếu phá đáy tăng trở lại, lên mức 4,4%, chủ yếu tập trung ở nhóm vốn hóa nhỏ.

Về chiến lược đầu tư, công ty chứng khoán này khuyến nghị ưu tiên những doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tăng trưởng, lượng đơn hàng tồn đọng lớn, triển vọng rõ ràng và được thị trường duy trì kỳ vọng tích cực, thay vì phân bổ vốn dàn trải.



Đối với chiến lược ngắn hạn dưới một tháng, Yuanta đề xuất duy trì tỉ trọng khoảng 50% cổ phiếu và 50% tiền mặt, đồng thời tránh mua đuổi khi dòng tiền còn yếu.

ACBS khuyến nghị nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân thăm dò khi VN-Index lùi về vùng hỗ trợ 1.700 - 1.720 điểm, đồng thời ưu tiên quản trị rủi ro nếu chỉ số đóng cửa dưới mốc 1.700 điểm.

Loạt dữ liệu kinh tế quốc tế trong tuần mới Thị trường tài chính quốc tế tuần này sẽ đón nhiều thông tin kinh tế quan trọng: Thứ hai (16-11): Nhật Bản công bố GDP quý 3; Trung Quốc công bố doanh số bán lẻ và sản xuất công nghiệp tháng 10.

Thứ ba (17-11): Mỹ công bố doanh số bán lẻ và doanh số bán lẻ lõi tháng 10.

Thứ tư (18-11): Anh công bố CPI tháng 10; Eurozone công bố CPI tháng 10.

Thứ năm (19-11): Mỹ công bố biên bản cuộc họp FOMC; chỉ số sản xuất Fed Philadelphia và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu.

Thứ sáu (20-11): Anh công bố doanh số bán lẻ tháng 10.