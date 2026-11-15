Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

SCIC rao bán vốn góp tại trường đại học có loạt cổ đông IDICO, Habeco...

tác giả
BÌNH KHÁNH
BÌNH KHÁNH
BÌNH KHÁNH

SCIC dự kiến đấu giá toàn bộ phần vốn góp tại Trường đại học Công nghiệp Vinh vào ngày mai (16-11). Danh sách thành viên góp vốn của trường có sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng và đầu tư.

- Ảnh 1.

Trường đại học Công nghiệp Vinh - Ảnh: Website trường

SCIC sắp thoái vốn tại Trường đại học Công nghiệp Vinh

Theo kế hoạch, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) dự kiến đưa ra đấu giá toàn bộ phần vốn góp tại Trường đại học Công nghiệp Vinh vào ngày 16-11.

Phần vốn SCIC dự kiến chuyển nhượng có giá trị gần 21,9 tỉ đồng, tương ứng 15,7% vốn điều lệ của trường.

Giá khởi điểm đấu giá được xác định 29,8 tỉ đồng cho toàn bộ lô phần vốn góp, cao hơn khoảng 36,3% so với giá trị vốn góp ban đầu.

Theo tài liệu công bố, mức giá khởi điểm được phê duyệt trên cơ sở phương án bán phần vốn góp của SCIC, có tham chiếu kết quả thẩm định giá của Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Thời Đại.

Trường đại học Công nghiệp Vinh hiện có vốn điều lệ 139,5 tỉ đồng, với 11 thành viên góp vốn tính đến ngày 30-9-2026.

Trong đó, Công ty cổ phần Bất động sản Hà Quang là thành viên góp vốn lớn nhất, nắm giữ 29 tỉ đồng, tương đương 20,79% vốn điều lệ.

Đứng thứ hai là SCIC với tỉ lệ sở hữu 15,7%. Tiếp đến là Trường đại học Công nghiệp TP.HCM (IUH), góp 19,7 tỉ đồng, tương ứng 14,12%.

- Ảnh 2.

Tài liệu bản công bố thông tin của SCIC

Một thành viên góp vốn đáng chú ý khác là Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung (CER), với giá trị vốn góp hơn 9,2 tỉ đồng, chiếm 6,61%.

Ngoài ra, danh sách còn có Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và Xây dựng Hải Phong, góp 10 tỉ đồng, tương ứng 7,17%; Tổng công ty IDICO góp 10 tỉ đồng, chiếm 7,17%; Công ty cổ phần VINACEGLASS, góp gần 11,75 tỉ đồng, tương ứng 8,42%.

Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco) cũng góp 5 tỉ đồng, tương ứng 3,58% vốn điều lệ.

Bên cạnh các tổ chức, trường còn có ba thành viên góp vốn là cá nhân, gồm ông Nguyễn Đình Thắng, góp 14,6 tỉ đồng, chiếm 10,47%; ông Lê Văn Đức, góp 7,5 tỉ đồng, chiếm 5,38%; và ông Nguyễn Việt Phú, góp hơn 833 triệu đồng, tương ứng 0,6%.

Có thể thấy cơ cấu thành viên góp vốn của Trường đại học Công nghiệp Vinh khá đa dạng, với sự tham gia của các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ bất động sản, xây dựng, đầu tư đến sản xuất công nghiệp và đồ uống.

Trường đại học từng thua lỗ nhiều năm, năm 2025 mới có lãi

Tình hình kinh doanh của Trường đại học Công nghiệp Vinh cũng có nhiều điểm đáng chú ý.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán giai đoạn 2023-2025 được công bố, năm 2023 trường ghi nhận doanh thu thuần gần 7,38 tỉ đồng nhưng lỗ sau thuế hơn 6,43 tỉ đồng.

Sang năm 2024, doanh thu thuần tăng lên gần 10,4 tỉ đồng, trong khi khoản lỗ sau thuế thu hẹp còn khoảng 2,19 tỉ đồng.

Đến năm 2025, tình hình kinh doanh có sự cải thiện khi doanh thu thuần đạt gần 12,56 tỉ đồng, tăng 20,82% so với năm trước. Đồng thời đã chuyển từ lỗ sang lãi, với lợi nhuận sau thuế đạt gần 261 triệu đồng, sau hai năm liên tiếp ghi nhận kết quả âm.

Một điểm đáng chú ý khác nằm ở cơ cấu doanh thu. Năm 2025, doanh thu từ dịch vụ đào tạo đạt khoảng 7,42 tỉ đồng, tăng so với mức 6,58 tỉ đồng năm 2024.

Trong khi đó, doanh thu cho thuê tài sản đạt hơn 5,2 tỉ đồng, tăng mạnh so với mức 3,8 tỉ đồng năm trước và khoảng 1,53 tỉ đồng năm 2023.

Theo số liệu công bố, doanh thu cho thuê tài sản năm 2025 tương đương khoảng 39% tổng doanh thu được sử dụng làm cơ sở tính tỉ trọng trong báo cáo.

Tại thời điểm cuối năm 2025, tổng tài sản của Trường đại học Công nghiệp Vinh đạt hơn 88,6 tỉ đồng, giảm nhẹ 0,35% so với năm trước. Vốn chủ sở hữu đạt gần 83,97 tỉ đồng.

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 được công bố, Trường đại học Công nghiệp Vinh đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt hơn 16,53 tỉ đồng, tăng 24,01% so với năm 2025.

Lợi nhuận trước thuế và sau thuế cùng được đặt mục tiêu đạt hơn 365 triệu đồng, tăng 40,04% so với kết quả thực hiện năm trước.

- Ảnh 4.Xin thoát khỏi SCIC

TT - Nắm khối lượng tài sản khổng lồ, tham gia nhiều HĐQT các công ty lớn, nhưng đến nay vai trò của SCIC tại các DN mà công ty sở hữu lại có vẻ không nổi bật. Đôi lúc còn bị nhận xét thiếu chuyên nghiệp.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
BÌNH KHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Đại học Công nghiệp Vinh doanh thu SCIC đấu giá cổ phần

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất