SCIC rao bán vốn góp tại trường đại học có loạt cổ đông IDICO, Habeco...

Trường đại học Công nghiệp Vinh - Ảnh: Website trường

SCIC sắp thoái vốn tại Trường đại học Công nghiệp Vinh

Theo kế hoạch, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) dự kiến đưa ra đấu giá toàn bộ phần vốn góp tại Trường đại học Công nghiệp Vinh vào ngày 16-11.

Phần vốn SCIC dự kiến chuyển nhượng có giá trị gần 21,9 tỉ đồng, tương ứng 15,7% vốn điều lệ của trường.

Giá khởi điểm đấu giá được xác định 29,8 tỉ đồng cho toàn bộ lô phần vốn góp, cao hơn khoảng 36,3% so với giá trị vốn góp ban đầu.

Theo tài liệu công bố, mức giá khởi điểm được phê duyệt trên cơ sở phương án bán phần vốn góp của SCIC, có tham chiếu kết quả thẩm định giá của Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Thời Đại.

Trường đại học Công nghiệp Vinh hiện có vốn điều lệ 139,5 tỉ đồng, với 11 thành viên góp vốn tính đến ngày 30-9-2026.

Trong đó, Công ty cổ phần Bất động sản Hà Quang là thành viên góp vốn lớn nhất, nắm giữ 29 tỉ đồng, tương đương 20,79% vốn điều lệ.

Đứng thứ hai là SCIC với tỉ lệ sở hữu 15,7%. Tiếp đến là Trường đại học Công nghiệp TP.HCM (IUH), góp 19,7 tỉ đồng, tương ứng 14,12%.

Tài liệu bản công bố thông tin của SCIC

Một thành viên góp vốn đáng chú ý khác là Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung (CER), với giá trị vốn góp hơn 9,2 tỉ đồng, chiếm 6,61%.

Ngoài ra, danh sách còn có Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và Xây dựng Hải Phong, góp 10 tỉ đồng, tương ứng 7,17%; Tổng công ty IDICO góp 10 tỉ đồng, chiếm 7,17%; Công ty cổ phần VINACEGLASS, góp gần 11,75 tỉ đồng, tương ứng 8,42%.

Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco) cũng góp 5 tỉ đồng, tương ứng 3,58% vốn điều lệ.

Bên cạnh các tổ chức, trường còn có ba thành viên góp vốn là cá nhân, gồm ông Nguyễn Đình Thắng, góp 14,6 tỉ đồng, chiếm 10,47%; ông Lê Văn Đức, góp 7,5 tỉ đồng, chiếm 5,38%; và ông Nguyễn Việt Phú, góp hơn 833 triệu đồng, tương ứng 0,6%.

Có thể thấy cơ cấu thành viên góp vốn của Trường đại học Công nghiệp Vinh khá đa dạng, với sự tham gia của các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ bất động sản, xây dựng, đầu tư đến sản xuất công nghiệp và đồ uống.

Trường đại học từng thua lỗ nhiều năm, năm 2025 mới có lãi

Tình hình kinh doanh của Trường đại học Công nghiệp Vinh cũng có nhiều điểm đáng chú ý.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán giai đoạn 2023-2025 được công bố, năm 2023 trường ghi nhận doanh thu thuần gần 7,38 tỉ đồng nhưng lỗ sau thuế hơn 6,43 tỉ đồng.

Sang năm 2024, doanh thu thuần tăng lên gần 10,4 tỉ đồng, trong khi khoản lỗ sau thuế thu hẹp còn khoảng 2,19 tỉ đồng.

Đến năm 2025, tình hình kinh doanh có sự cải thiện khi doanh thu thuần đạt gần 12,56 tỉ đồng, tăng 20,82% so với năm trước. Đồng thời đã chuyển từ lỗ sang lãi, với lợi nhuận sau thuế đạt gần 261 triệu đồng, sau hai năm liên tiếp ghi nhận kết quả âm.

Một điểm đáng chú ý khác nằm ở cơ cấu doanh thu. Năm 2025, doanh thu từ dịch vụ đào tạo đạt khoảng 7,42 tỉ đồng, tăng so với mức 6,58 tỉ đồng năm 2024.

Trong khi đó, doanh thu cho thuê tài sản đạt hơn 5,2 tỉ đồng, tăng mạnh so với mức 3,8 tỉ đồng năm trước và khoảng 1,53 tỉ đồng năm 2023.

Theo số liệu công bố, doanh thu cho thuê tài sản năm 2025 tương đương khoảng 39% tổng doanh thu được sử dụng làm cơ sở tính tỉ trọng trong báo cáo.

Tại thời điểm cuối năm 2025, tổng tài sản của Trường đại học Công nghiệp Vinh đạt hơn 88,6 tỉ đồng, giảm nhẹ 0,35% so với năm trước. Vốn chủ sở hữu đạt gần 83,97 tỉ đồng.

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 được công bố, Trường đại học Công nghiệp Vinh đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt hơn 16,53 tỉ đồng, tăng 24,01% so với năm 2025.

Lợi nhuận trước thuế và sau thuế cùng được đặt mục tiêu đạt hơn 365 triệu đồng, tăng 40,04% so với kết quả thực hiện năm trước.