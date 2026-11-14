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Dùng con dấu, chữ ký giả mạo Trường Đại học Vinh để tuyển sinh trao đổi quốc tế

tác giả
DOÃN HÒA
DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

Một văn bản mang danh nghĩa Trường Đại học Vinh thông báo chương trình trao đổi sinh viên tại Đài Loan năm học 2027, kèm yêu cầu chứng minh tài chính và nộp lệ phí tuyển sinh, vừa được nhà trường xác định là giả mạo.

Đại học Vinh cảnh báo văn bản giả mạo thông báo học bổng du học Đài Loan lừa sinh viên - Ảnh 1.
Đại học Vinh cảnh báo văn bản giả mạo thông báo học bổng du học Đài Loan lừa sinh viên - Ảnh 2.

Văn bản thông báo giả mạo Trường Đại học Vinh - Ảnh: D.HÒA chụp lại

Ngày 14-11, Trường Đại học Vinh, tỉnh Nghệ An phát đi cảnh báo về một văn bản giả mạo thông báo chương trình trao đổi sinh viên tại Trường Đại học Quốc gia Formosa (NFU), Đài Loan năm học 2027, đang được phát tán trên mạng xã hội.

Theo văn bản được chia sẻ, chương trình tuyển sinh sinh viên tham gia các diện đào tạo cử nhân 3 năm, chuyển tiếp 2 năm và trao đổi học thuật 6 tháng tại Đài Loan (Trung Quốc).

Văn bản còn đưa ra các thông tin về số lượng học bổng, chế độ hỗ trợ học phí, sinh hoạt phí, ký túc xá và các điều kiện tham gia.

Đáng chú ý, văn bản này yêu cầu ứng viên chuẩn bị hồ sơ cá nhân, giấy khám sức khỏe, thư tiến cử, giấy tờ tùy thân và chứng minh năng lực tài chính.

Mức chứng minh tài chính được đưa ra từ khoảng 200 triệu đến 500 triệu đồng, tùy chương trình đăng ký. Ngoài ra, người tham gia còn được yêu cầu nộp lệ phí đăng ký tuyển sinh 650.000 đồng.

Văn bản ghi ngày 10-10-2026, có sử dụng tên cơ quan, thể thức trình bày, con dấu và chữ ký lãnh đạo Trường Đại học Vinh, khiến người tiếp nhận dễ nhầm tưởng đây là thông báo chính thức của nhà trường. 

Tuy nhiên, Trường Đại học Vinh khẳng định đây là văn bản giả mạo, không phải thông báo do nhà trường ban hành.

Việc sử dụng danh nghĩa, hình ảnh và con dấu của trường để đưa ra thông tin học bổng, tuyển sinh, yêu cầu chứng minh tài chính và nộp lệ phí có dấu hiệu nhằm tạo lòng tin, đánh lừa sinh viên và phụ huynh.

Trước tình trạng trên, nhà trường đề nghị học sinh, sinh viên không tin tưởng, chia sẻ hoặc thực hiện theo nội dung văn bản nói trên; tuyệt đối không chuyển tiền, nộp lệ phí hoặc cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân cho các cá nhân, tổ chức chưa được nhà trường xác nhận.

Trường Đại học Vinh cũng khuyến cáo người học cần kiểm tra, xác minh các thông báo liên quan đến học bổng, du học và chương trình trao đổi sinh viên thông qua website, fanpage chính thức hoặc liên hệ trực tiếp các đơn vị chức năng của trường.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu giả mạo, lừa đảo hoặc đã cung cấp thông tin cá nhân, chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng, người học cần kịp thời phản ánh với nhà trường và cơ quan chức năng để được hỗ trợ.

Nhà trường đề nghị các đơn vị, giảng viên và sinh viên cùng chia sẻ thông tin cảnh báo, nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn giả mạo văn bản trong môi trường giáo dục.

Đại học Vinh cảnh báo văn bản giả mạo thông báo học bổng du học Đài Loan lừa sinh viên - Ảnh 3.Giả danh giảng viên vào trường lừa sinh viên

TT - Gần đây xuất hiện một số đối tượng lạ mặt, giả danh giảng viên Trường ĐH KHXH&NV - ĐHQG TP.HCM vào trường lừa lấy balô, laptop của sinh viên.

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DOÃN HÒA
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    Chủ đề: Sinh viên ​Du học ĐH Vinh Lừa đảo

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