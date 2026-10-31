Bị lừa đảo 'mở ngọc trúng tưởng', lại suýt mất thêm tiền vì công an giả

Tin nhắn yêu cầu chuyển thêm tiền và người dân cung cấp thông tin liên quan đến vụ việc - Ảnh: Công an Quảng Ngãi

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Ngày 31-10, Công an tỉnh Quảng Ngãi phát đi cảnh báo lừa đảo với hình thức mới nhưng thủ đoạn cũ. Đó là lừa đảo mở ngọc trai trúng thưởng, không nhận được tiền, tìm cách lấy lại thì tiếp tục bị đối tượng giả danh công an lừa tiếp.

Theo đó, ngày 29-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận đơn trình báo của bà P.T.T. (53 tuổi, trú xã Nghĩa Hành) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội.

Theo trình báo, bà T. tham gia mua ngọc trai trên trang mạng xã hội có tên "Ngọc Ngà Châu Báu". Tại đây, bà được thông báo trúng thưởng và yêu cầu chuyển tiền để hoàn tất thanh toán trước khi nhận quà.

Tin lời, bà T. chuyển 30 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó trang này thông báo bà chuyển khoản sai nội dung, yêu cầu chuyển lại số tiền lớn hơn, đồng thời không hoàn trả khoản tiền đã nhận.

Chưa lấy lại được tiền, bà T. tiếp tục tìm đến một tài khoản Facebook sử dụng hình ảnh người mặc trang phục Công an nhân dân, tự xưng là điều tra viên để nhờ hỗ trợ.

Đối tượng gửi cho bà một bộ hồ sơ vụ án mang tiêu đề Bộ Công an, có con dấu và chữ ký giả. Trong hồ sơ, số tiền được thông báo thu hồi là 65,699 triệu đồng. Muốn nhận lại khoản tiền này, bà T. được yêu cầu chuyển trước 10% để làm phí xác minh chính chủ vào tài khoản cá nhân.

Khi bà T. chuẩn bị chuyển tiền theo yêu cầu, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện, ngăn chặn kịp thời và tiếp nhận trình báo vụ việc từ bà T.. Nhờ vậy, bà không dính chiêu trò lừa đảo thứ hai.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, đây là thủ đoạn lừa đảo kết hợp nhiều lớp, đánh vào tâm lý ham trúng thưởng và sau đó là mong muốn lấy lại số tiền đã mất của nạn nhân.

Ban đầu, các đối tượng phát trực tiếp cảnh tách trai lấy ngọc, cắt đá tìm ngọc để thu hút người xem, kèm lời mời tham gia trúng thưởng hoặc hứa hẹn mua lại ngọc với giá cao.

Khi người dân muốn nhận thưởng hoặc lấy lại tiền, chúng viện đủ lý do như phải nộp phí, thuế, hoàn tất thanh toán hoặc chuyển khoản sai nội dung để yêu cầu chuyển thêm tiền.

Khi nạn nhân phát hiện bị lừa, các đối tượng khác tiếp tục xuất hiện, giả danh công an, gửi giấy tờ, hồ sơ giả mạo để hứa hẹn thu hồi tiền rồi yêu cầu đóng phí trước.

Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tinh vi trên mạng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân cảnh giác với các hình thức mở ngọc trai, cắt đá tìm ngọc kèm lời hứa trúng thưởng trên mạng xã hội; tuyệt đối không chuyển thêm tiền với lý do nộp phí, thuế hay đặt cọc để nhận thưởng. Đặc biệt, không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân theo yêu cầu của người tự xưng là cán bộ công an để xác minh chính chủ hoặc hỗ trợ thu hồi tiền bị lừa đảo. Người dân không nên tin vào ảnh đại diện mặc trang phục công an, con dấu, chữ ký hay hồ sơ vụ án được gửi qua mạng xã hội mà cần liên hệ trực tiếp cơ quan công an để xác minh. Người dân cũng không cung cấp hình ảnh căn cước công dân, mã OTP, mật khẩu hay thông tin đăng nhập ngân hàng cho người lạ. Trường hợp bị lừa đảo, cần dừng ngay việc chuyển tiền, thông báo cho ngân hàng, lưu giữ tin nhắn và chứng từ giao dịch, đồng thời đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi (số 1 Chu Văn An, phường Nghĩa Lộ) hoặc công an xã, phường gần nhất để trình báo.