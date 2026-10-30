Vợ cũ Mr Hunter trước tòa 'xin lại' 18 tỉ nếu là 'tiền hợp pháp'

Mr Hunter Lê Khắc Ngọ tại phiên tòa xét xử đường dây lừa đảo liên quan Mr Pips - Ảnh: GIANG LONG

Chiều 30-10, tại phiên tòa xét xử đường dây lừa đảo gần 1.600 tỉ đồng liên quan Mr Pips, bị cáo Ngô Thị Thêu (31 tuổi, vợ cũ Mr Hunter Lê Khắc Ngọ) kể lại hành trình bỏ trốn cùng các con, từ lúc quyết định xuất cảnh cho đến gần bảy tháng sống tại Thái Lan trước khi bị bắt.

Ngày 26-10-2024, Ngô Thị Thêu rời Việt Nam sang Thái Lan. Đi cùng người phụ nữ này không chỉ có ba con nhỏ mà còn có cả bà giúp việc. Thời điểm ấy, Thêu đang mang thai đứa con thứ tư.

Hai ngày trước chuyến đi, Thêu biết công an chuẩn bị kiểm tra văn phòng của Đào Văn Nam, một quản lý trong hệ thống kinh doanh của Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ. Thêu đã nhắn tin báo cho Nam tìm cách bỏ trốn.

Đưa ba con cùng bỏ trốn sang Thái Lan, cho học trường quốc tế

Trả lời chủ tọa Trần Nam Hà, Thêu trình bày rõ ràng, rành mạch rằng thời điểm đó bị cáo biết đường dây liên quan chồng cũ đang bị điều tra, lại đang mang thai nên "muốn sang nước ngoài để trốn và dưỡng thai".

Theo lời khai của Thêu, sau khi quyết định bỏ trốn, bị cáo làm thủ tục thị thực để sang Thái Lan cùng ba con nhỏ và người giúp việc.

Đến Thái Lan, Thêu thuê một căn hộ chung cư làm nơi sinh sống. Hằng ngày, ba con của bị cáo được đưa đến học tại một trường quốc tế, còn Thêu ở nhà dưỡng thai.

Khai tại tòa, Thêu kể chi tiết ngày rời Việt Nam là 26-10-2024 và ngày bị bắt là 22-5-2025.

Bị cáo Ngô Thị Thêu ở thời điểm bị bắt và bị dẫn độ về Việt Nam - Ảnh: CA

Theo hồ sơ vụ án, ngày 10-12-2024, Công an TP Hà Nội ra quyết định truy nã Thêu về tội không tố giác tội phạm. Đến ngày 14-2-2025, Interpol ban hành lệnh truy nã quốc tế đối với bị cáo.

Cuộc truy tìm được mở rộng sang nhiều quốc gia, trong đó có Thái Lan, Campuchia, Lào và Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày 22-5-2025, cảnh sát Thái Lan phát hiện Thêu đang cư trú trái phép tại nước này và tiến hành bắt giữ.

Thông tin Bộ Công an công bố sau đó cho biết thời điểm bị phát hiện, Thêu có dấu hiệu chuẩn bị tiếp tục bỏ trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi hoàn tất thủ tục phối hợp giữa hai nước, Thêu được dẫn giải về Việt Nam để phục vụ điều tra.

Trong khi vợ cũ đưa ba con sang Thái Lan, Lê Khắc Ngọ cũng tìm đường bỏ trốn ra nước ngoài. Mr Hunter rời Việt Nam sang Campuchia, sau đó tiếp tục đến Philippines.

Tháng 9-2025, cảnh sát Philippines bắt giữ Ngọ vì nhập cảnh trái phép. Sau quá trình phối hợp giữa cơ quan chức năng hai nước, Mr Hunter được dẫn độ về Việt Nam.

Hai người từng là vợ chồng, bỏ trốn theo hai hành trình khác nhau, cuối cùng cùng bị đưa ra xét xử trong cùng phiên toà do Mr Pips cầm đầu.

Giới thiệu hai người vào đường dây lừa đảo liên quan Mr Pips, khai là "sự vô tình"

Thẩm vấn chiều nay, chủ tọa yêu cầu Ngô Thị Thêu làm rõ việc báo tin cho Đào Văn Nam bỏ trốn khi biết công an chuẩn bị kiểm tra.

Thêu thừa nhận đã nhắn tin cho Nam và "nhận thức được hành vi đó là sai trái pháp luật".

Tuy nhiên, bị cáo cho rằng "hành vi sai phạm của mình chỉ dừng lại ở việc không tố giác tội phạm, chứ không phải đồng phạm lừa đảo như cáo trạng truy tố".

Hội đồng xét xử phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Theo cáo trạng, Ngô Thị Thêu không chỉ biết hoạt động của chồng cũ mà còn có những mối liên hệ với nhân sự trong hệ thống kinh doanh do Mr Pips và Mr Hunter điều hành.

Năm 2021, Thêu nhờ Đinh Thị Dung, một nữ quản lý cấp cao trong đường dây, tuyển dụng Đào Văn Nam vào làm việc. Nam khi đó là bạn của Thêu, sau này kết hôn với Ngô Thị Thạo, em gái bị cáo.

Vợ cũ Mr Hunter khai mỗi lần được thăng chức hoặc có thành tích Nam đều khoe với mình.

Cáo trạng xác định Đào Văn Nam phải chịu trách nhiệm về bảy vụ lừa đảo, với tổng số tiền bị hại bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỉ đồng. Trong thời gian làm việc cho hệ thống, Nam nhận tổng cộng hơn 4,8 tỉ đồng tiền lương, thưởng.

Ngoài Đào Văn Nam, đầu năm 2023, Thêu còn giới thiệu Phạm Văn Trường, một người họ hàng với Nam, vào làm nhân viên kinh doanh tại một văn phòng sàn chứng khoán trên phố Duy Tân, Hà Nội.

Trường sau đó trở thành trưởng nhóm kinh doanh, trực tiếp dụ dỗ một phụ nữ đầu tư và bị cáo buộc liên quan vụ chiếm đoạt hơn 740 triệu đồng.

Trước những cáo buộc trên, Thêu thừa nhận đã giới thiệu cả Đào Văn Nam và Phạm Văn Trường vào làm trong công ty liên quan đến chồng cũ.

Tuy nhiên, vợ cũ Mr Hunter giải thích việc giới thiệu người quen, người thân vào làm chỉ là "sự vô tình".

Thêu khai bản thân không biết các công ty này hoạt động lừa đảo, không tham gia quản lý, điều hành hay thực hiện bất kỳ công việc nào nhằm chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Theo bị cáo, từ năm 2019, Lê Khắc Ngọ chỉ nói với vợ rằng đang làm việc cho một công ty nước ngoài. Còn công việc cụ thể như thế nào, Thêu khai không biết.

Viện kiểm sát lại cho rằng Thêu biết rõ nhân sự, mô hình và cách thức hoạt động của đường dây.

Cáo trạng xác định ngày 24-10-2024, khi biết công an chuẩn bị kiểm tra, bắt giữ những người liên quan, Thêu đã bàn bạc với Đinh Thị Dung và Đào Văn Nam để cùng tìm cách xuất cảnh bỏ trốn.

Trước câu hỏi của chủ tọa về việc nhắn tin báo Nam trốn tránh công an, Thêu một lần nữa thừa nhận hành vi này là sai. Tuy nhiên, "bị cáo không đồng ý việc từ đó quy kết mình là đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ban đầu, Thêu bị khởi tố về tội không tố giác tội phạm. Đến tháng 9-2025, cơ quan điều tra thay đổi quyết định khởi tố sang tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm giúp sức. Tại phiên tòa Thêu đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại.

"Cho bị cáo xin lại 18,4 tỉ bị thu giữ nếu không phải tiền phạm pháp"

Chủ tọa cũng đặt nhiều câu hỏi thẩm vấn Ngô Thị Thêu về khối tài sản lớn bị thu giữ, phong tỏa trong quá trình điều tra.

Theo cáo trạng, khi khám xét hai căn hộ liên quan Thêu tại khu chung cư Goldmark City, Hà Nội, công an thu giữ số lượng lớn tiền mặt, ngoại tệ, vàng.

Tại căn hộ ở tòa S1, lực lượng chức năng thu giữ hơn 503 triệu đồng, 44.545 USD và sáu miếng vàng, mỗi miếng một chỉ.

Còn khi khám xét căn hộ tại tòa Diamond (S5), cơ quan điều tra thu giữ 18,3 tỉ đồng, 40.000 USD và 143 miếng vàng nguyên khối.

Kết quả định giá xác định khối vàng có tổng giá trị hơn 356 tỉ đồng tại thời điểm tháng 10-2024.

Theo cáo trạng, đây là tài sản của Lê Khắc Ngọ, được mua bằng hơn 188 tỉ đồng có nguồn gốc từ hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa ngày 28-10, khi được chủ tọa hỏi về nguồn gốc 143 miếng vàng, Mr Hunter khai đây là tiền lương, hoa hồng được hưởng khi làm việc trong hệ thống.

Trả lời thẩm vấn trước đó, Lê Khắc Ngọ xin định giá lại khối tài sản là vàng, cho rằng theo giá hiện nay trị giá hơn 600 tỉ đồng. Bị cáo đề nghị được dùng toàn bộ tài sản bị thu giữ, trong đó có số vàng trên, để bồi thường cho các bị hại.

Đối với Ngô Thị Thêu, cáo trạng xác định trong số tiền thu giữ tại các căn hộ, có 18,4 tỉ đồng và gần 85.000 USD là tài sản Ngọ giao cho vợ cũ quản lý, chi tiêu khi còn là vợ chồng.

Trình bày tại tòa chiều 30-10, Thêu khai số tiền hơn 18 tỉ đồng là tiền chồng cũ cho bị cáo để nuôi các con trong thời gian hôn nhân cũng như khi ly dị.

Bị cáo cho biết hiện ba con nhỏ đang ở cùng mẹ đẻ trong hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, Thêu đề nghị tòa xem xét đối với hai căn hộ đang bị phong tỏa, cho khôi phục điện, nước để "mẹ đẻ có thể cho thuê, lấy tiền chăm sóc các cháu".

Khi chủ tọa hỏi có ý kiến gì về số tài sản bị thu giữ, vợ cũ Mr Hunter nói nếu hơn 18 tỉ đồng mà Ngọ đã cho mình được xác định có nguồn gốc từ hành vi phạm tội, "bị cáo đồng ý dùng số tiền này khắc phục hậu quả cho các bị hại".

Ngược lại, nếu đó không phải tiền do phạm tội mà có, Thêu đề nghị hội đồng xét xử xem xét trả lại.

"Cho bị cáo xin lại", Thêu trình bày trước khi kết thúc phần khai báo.

Mẹ Mr Pips: Con bị tâm thần 13 năm, phải mua vàng và USD cất cho gọn vì tiền Việt quá nhiều Theo trình bày của mẹ Mr Pips tại tòa, con trai bà "có những ngày nằm lì một chỗ, không thiết tha với cuộc sống, nhưng cũng có lúc hưng phấn quay TikTok đến tận 2h sáng". Chủ tọa hỏi vì sao rút tiền mua vàng, đô la gửi người thân, mẹ Mr Pips giải thích tiền Việt quá nhiều, cồng kềnh nên đổi sang vàng và USD để cất giữ cho gọn.



