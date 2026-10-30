Nhân viên bảo vệ công ty Mr Pips sở hữu xe Mercedes, tòa liên tục hỏi có dùng vũ lực với khách không?

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử vụ lừa đảo gần 1.600 tỉ liên quan Mr Pips - Ảnh: GIANG LONG

Chiếc Mercedes-Benz E180 màu trắng cùng hai sổ tiết kiệm trị giá 3 tỉ đồng được bị cáo Nguyễn Trọng Mạnh nhắc đến khi đứng trước tòa, trình bày nguyện vọng dùng toàn bộ tài sản bị thu giữ để bồi thường cho những người mất tiền trong đường dây Mr Pips.

Người đàn ông từng làm nhân viên bảo vệ trong đường dây lừa đảo này không chỉ xin khắc phục hậu quả cho mình mà còn cho cả vợ là bị cáo Đinh Thị Dung.

Vợ của Mạnh, khi bị bắt đang làm quản lý vùng, từng điều hành 7 văn phòng kinh doanh trong "đế chế" lừa đảo Mr Pips, nhận gần 16,6 tỉ đồng tiền lương, thưởng. Trong phần xét hỏi trước đó, Dung đã bật khóc khi thừa nhận thu nhập cao là một trong những lý do khiến mình tiếp tục làm việc dù biết các sàn giao dịch có những hoạt động bất thường.

Chủ tọa hỏi bảo vệ có dùng vũ lực với khách hàng?

Nguyễn Trọng Mạnh khai được Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) tuyển vào làm bảo vệ từ giữa năm 2021, hưởng lương cố định, không có tiền thưởng theo doanh số. Trong hơn ba năm làm việc, tổng số tiền lương bị cáo nhận được là 629 triệu đồng.

Theo lời khai, công việc hằng ngày của Mạnh là trực tại cửa các văn phòng, kiểm soát người ra vào để bảo đảm an ninh. Bị cáo khẳng định mình không tham gia điều hành hoạt động kinh doanh, cũng không trực tiếp mời chào khách hàng đầu tư vào các sàn giao dịch.

Nghe Mạnh trình bày, chủ tọa Trần Nam Hà đặt câu hỏi liệu bộ phận bảo vệ của công ty có áp dụng hình thức "thiết quân luật" đối với nhân viên hay không.

Mạnh phủ nhận, giải thích rằng đó không phải chức năng, nhiệm vụ của mình. Bị cáo tiếp tục khẳng định chỉ làm công việc bảo vệ tại cửa các văn phòng.

Chủ tọa truy vấn, nếu chỉ làm bảo vệ, tại sao Mạnh lại bị truy tố trong đường dây lừa đảo?

Trước câu hỏi này, Mạnh cho rằng công việc mình thực hiện "đã vô tình giúp sức cho công ty duy trì hoạt động lừa đảo", song bản thân không trực tiếp tham gia hoạt động này.

Các bị cáo tại trại tạm giam số 1 trả lời xét hỏi trực tuyến - Ảnh: GIANG LONG

Những câu hỏi của chủ tọa sau đó tiếp tục hướng vào việc liệu tổ bảo vệ có từng can thiệp, ngăn cản những người tìm đến công ty để đòi tiền hay không.

Khi được hỏi có sử dụng vũ lực đối với khách hàng đến khiếu nại, Mạnh trả lời to, rõ ràng: "Dạ không".

"Bị cáo chắc không?", chủ tọa hỏi lại.

"Dạ chắc", Mạnh khẳng định.

Dù nhiều lần trình bày rằng mình chỉ làm công việc bảo vệ, không trực tiếp tham gia lừa đảo, Nguyễn Trọng Mạnh vẫn trả lời đồng ý với những cáo buộc được nêu trong kết luận điều tra và cáo trạng.

Theo cáo trạng, Nguyễn Trọng Mạnh không đơn thuần là nhân viên đứng gác mà được Lê Khắc Ngọ giao cùng Ngô Tiến Hưng quản lý tổ an ninh, bảo vệ tại các văn phòng ở miền Bắc.

Tổ này có Đinh Văn Cương cùng tám nhân viên khác. Mỗi văn phòng đều được bố trí một người bảo vệ, có nhiệm vụ phát hiện người lạ, không cho người không có phận sự lên nơi làm việc.

Đáng chú ý, cơ quan tố tụng xác định Ngô Tiến Hưng còn được giao chỉ đạo nhân viên an ninh "dằn mặt" những người mới vào làm hoặc nhân viên nghỉ việc, nhằm ngăn họ tiết lộ thông tin hoạt động của công ty và dữ liệu khách hàng.

Viện kiểm sát cáo buộc Nguyễn Trọng Mạnh, Ngô Tiến Hưng và Đinh Văn Cương đã giúp sức cho Mr Pips Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ duy trì hoạt động của đường dây lừa đảo, nên truy tố cả ba về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cũng đứng trước bục khai báo, Đinh Văn Cương (24 tuổi, quê Ninh Bình) cho biết được tuyển dụng làm bảo vệ các tòa nhà nơi công ty của Lê Khắc Ngọ đặt văn phòng từ năm 2023.

Ban đầu, Cương được trả lương 9 triệu đồng mỗi tháng, sau đó tăng lên 12 triệu đồng. Trong thời gian làm việc, tổng số tiền lương bị cáo nhận được là hơn 100 triệu đồng, nhưng Cương không nhớ chính xác.

Một điều khiến Cương thắc mắc là tổ bảo vệ có hơn 10 người nhưng nhiều đồng nghiệp khác không bị truy tố như mình.

Cương khai đã được cơ quan điều tra giải thích rằng công việc an ninh, bảo vệ có vai trò giúp sức cho hoạt động của công ty. Tuy nhiên, bị cáo vẫn đề nghị tòa xem xét lại trách nhiệm hình sự, cho rằng bản thân chỉ làm công ăn lương, thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo và không biết công ty đang lừa đảo khách hàng.

Theo cáo trạng, Cương đã nộp 20 triệu đồng để khắc phục một phần hậu quả vụ án.

Chiếc Mercedes và hai sổ tiết kiệm 3 tỉ đồng, xin dùng để bồi thường

Tại tòa, khi trình bày về tài sản và việc khắc phục hậu quả, bị cáo Mạnh cho biết đã làm đơn đề nghị sử dụng toàn bộ tài sản bị cơ quan điều tra thu giữ để bồi thường cho các bị hại.

Theo Mạnh, số tài sản này gồm một chiếc ô tô Mercedes, hai sổ tiết kiệm có tổng trị giá 3 tỉ đồng, ba điện thoại và một máy tính.

Bị cáo nói muốn dùng cả chiếc xe lẫn tiền tiết kiệm để thực hiện nghĩa vụ khắc phục hậu quả cho hai vợ chồng. Ngoài ra, Mạnh khai đã vận động gia đình nộp thêm 50 triệu đồng.

Bị cáo Đinh Thị Dung bị dẫn giải đến phiên tòa xét xử đường dây lừa đảo liên quan Mr Pips - Ảnh: NAM TRẦN

Trong cáo trạng, chiếc Mercedes mà Mạnh nhắc đến là mẫu E180 màu trắng, biển kiểm soát 30K-071.95, đăng ký mang tên bị cáo.

Cơ quan điều tra còn ghi nhận Mạnh sở hữu một căn hộ tại khu Goldmark City, số 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội, nhận chuyển nhượng từ Ngô Thị Thêu (vợ cũ của Mr Hunter Lê Khắc Ngọ). Một tài khoản ngân hàng của Mạnh cũng bị phong tỏa với số dư hơn 925 triệu đồng.

Trong khi người chồng khai chỉ nhận lương bảo vệ, không có thưởng, công việc của Đinh Thị Dung trong cùng đường dây lại gắn với những khoản doanh số và tiền thưởng lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Gia nhập công ty của Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ từ năm 2019 với vị trí nhân viên kinh doanh, Đinh Thị Dung lần lượt được thăng chức lên trưởng nhóm, trưởng phòng rồi quản lý vùng, điều hành 7 văn phòng.

Trong 5 năm, Dung nhận gần 16,6 tỉ đồng tiền lương, thưởng, tương ứng với doanh số tính thưởng khoảng 396,6 tỉ đồng tiền khách hàng nạp vào sàn. Cáo trạng xác định nữ quản lý phải chịu trách nhiệm trong 27 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 28,6 tỉ đồng.

Đáng chú ý, Dung khai từ năm 2022 đã nhận ra những bất thường sau khi tự nạp tiền giao dịch, biết bộ phận chăm sóc khách hàng can thiệp vào tài khoản nhà đầu tư nhưng vẫn tiếp tục làm việc.

Trước câu hỏi vì sao không nghỉ việc, Dung bật khóc, giải thích từng được Nam và Ngọ trấn an rằng nhân viên kinh doanh sẽ không phạm tội.

"Có phải còn vì lý do bị cáo nhận tiền lương, thưởng cao không?", chủ tọa Trần Nam Hà hỏi tiếp.

"Dạ đúng ạ", Dung cúi đầu thừa nhận.

Khi trình bày về trách nhiệm của mình, nữ quản lý cho biết đã làm đơn xin sử dụng 3 tỉ đồng tiền tiết kiệm đang bị phong tỏa để khắc phục hậu quả vụ án. Theo Dung, đây là khoản tiền lương, thưởng tích lũy trong những năm làm việc cho đường dây. Gia đình bị cáo cũng đã nộp thêm 100 triệu đồng.

Một ngày sau lời khai của người vợ, Nguyễn Trọng Mạnh cũng đề nghị sử dụng chiếc Mercedes và hai sổ tiết kiệm trị giá 3 tỉ đồng để bồi thường cho các bị hại, khắc phục hậu quả cho cả hai vợ chồng.

Bạn gái Mr Pips kể chuyện giữ 'kho' vàng 222 tỉ, trong tủ quần áo luôn có 44 tỉ tiền mặt và 1,7 triệu USD Đứng trước tòa, bạn gái Mr Pips chậm rãi kể chuyện được người yêu giao giữ "kho" vàng trị giá 222 tỉ đồng, hàng chục tỉ tiền mặt và hơn 1,7 triệu USD. Những thỏi vàng gần 1kg được người khác mang đến cô nhận mang lên phòng, trong nhà luôn có hàng chục tỉ được cất trong tủ quần áo.



