Biết khách thua sạch, nữ quản lý vụ Mr Pips vẫn điều hành 7 văn phòng dụ khách nạp 400 tỉ, nhận lương 16 tỉ

Bị cáo Đinh Thị Dung bị dẫn giải đến phiên tòa xét xử đường dây lừa đảo liên quan Mr Pips - Ảnh: NAM TRẦN

Tại phiên tòa xét xử vụ án Mr Pips sáng 28-10, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiếp tục thẩm vấn các bị cáo về cách thức vận hành đường dây lừa đảo đầu tư chứng khoán, ngoại hối.

Trong số những người được xét hỏi có Đinh Thị Dung (37 tuổi), nữ quản lý vùng phụ trách 7 văn phòng kinh doanh, từng nhận gần 16,6 tỉ đồng tiền lương, thưởng.

Một trong những câu hỏi được chủ tọa Trần Nam Hà đặt ra với Dung là vì sao biết các sàn giao dịch có dấu hiệu gian dối, nhà đầu tư liên tục thua lỗ, mất sạch tiền nhưng bị cáo vẫn tiếp tục làm việc.

Dung khai từ năm 2022, khi đã được đưa lên vị trí quản lý, bị cáo từng tự nạp tiền vào sàn để giao dịch. Qua đó, Dung nhận ra hoạt động của sàn không đúng như những gì được giới thiệu với khách hàng.

"Bị cáo biết bộ phận chăm sóc khách hàng đã can thiệp vào tài khoản của nhà đầu tư", Dung khai.

Tuy nhiên, thay vì nghỉ việc, Dung tiếp tục làm việc trong hệ thống do Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) điều hành.

Khi chủ tọa hỏi lý do, Dung bật khóc, giải thích rằng từng được Nam và Ngọ trấn an những người làm ở bộ phận kinh doanh (sale) sẽ không phạm tội nên bị cáo yên tâm tiếp tục công việc.

"Có phải còn vì lý do bị cáo nhận tiền lương, thưởng cao không?", chủ tọa hỏi tiếp.

Cúi đầu trước tòa, Dung đáp: "Dạ đúng ạ".

Từ nhân viên sale đến quản lý 7 văn phòng, nhận gần 16,6 tỉ đồng

Kể về quá trình tham gia đường dây, Đinh Thị Dung cho biết năm 2019, khi thấy công ty của Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ tuyển người, bị cáo đã nộp hồ sơ xin việc.

Ban đầu, Dung chỉ là nhân viên kinh doanh, được giao tìm kiếm khách hàng, giới thiệu và thuyết phục họ tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối quốc tế.

Trong khoảng 5 năm làm việc, Dung lần lượt được thăng chức lên trưởng nhóm, trưởng phòng, quản lý văn phòng rồi quản lý vùng. Đến thời điểm bị bắt vào tháng 10-2024, Dung đã phụ trách hoạt động kinh doanh của 7 văn phòng trong hệ thống.

Bị cáo Phạm Minh Khôi, một trong những quản lý văn phòng cấp dưới của Dung - Ảnh: NAM TRẦN

Theo cáo trạng, các văn phòng này do Phạm Minh Khôi, Nguyễn Hữu Tùng, Đào Văn Nam, Nguyễn Viết Khánh, Bùi Nam Thế, Nguyễn Quang Trung và Trịnh Trường Sơn trực tiếp quản lý.

Dung khai khi được đưa lên các vị trí quản lý cấp cao, bị cáo được Nam và Ngọ phổ biến quy tắc không để các nhóm nhân viên tiếp xúc với nhau.

Ở vị trí quản lý vùng, Dung chủ yếu tiếp nhận chỉ đạo từ Nam và Ngọ rồi truyền đạt xuống các văn phòng. Ngược lại, những đề xuất từ cấp dưới cũng phải thông qua Dung để chuyển lên lãnh đạo.

"Nam chỉ đạo đưa ra chỉ tiêu doanh số hằng tháng rồi yêu cầu bị cáo tiếp nhận đề xuất của các văn phòng đưa lên để các anh ký", Dung khai.

Khi chủ tọa hỏi về số tiền đã kêu gọi được trong thời gian còn là nhân viên kinh doanh, Dung cho rằng sự việc diễn ra đã lâu nên không nhớ chính xác.

Trong phần xét hỏi, nữ bị cáo nhiều lần trả lời không nhớ số tiền mình từng trực tiếp kêu gọi khách hàng đầu tư, cũng như doanh số của các văn phòng do mình quản lý.

Chủ tọa Trần Nam Hà sau đó công bố số liệu cơ quan điều tra đã thống kê, cho thấy tổng số tiền nhà đầu tư nạp vào các sàn giao dịch liên quan đến hoạt động của Dung lên tới khoảng 400 tỉ đồng.

Nghe công bố con số này, Dung cúi đầu xác nhận "là đúng".

Theo cáo trạng, số tiền các bị hại chuyển vào đầu tư tương ứng với doanh số tính thưởng của Dung là khoảng 396,6 tỉ đồng.

Viện kiểm sát xác định Dung phải chịu trách nhiệm đối với 27 vụ lừa đảo, với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 28,6 tỉ đồng.

Đáng chú ý, trong thời gian làm việc cho đường dây, Dung đã nhận tổng cộng hơn 16,6 tỉ đồng, gồm khoảng 733 triệu đồng tiền lương và hơn 15,8 tỉ đồng tiền thưởng.

Như vậy, phần lớn thu nhập của nữ quản lý vùng đến từ tiền thưởng gắn với hoạt động kinh doanh của hệ thống các sàn giao dịch.

Khi những khoản tiền thưởng là nỗi đau của người bị hại

Những lời khai của Đinh Thị Dung về doanh số và tiền thưởng được đưa ra sau khi hội đồng xét xử đã nghe nhiều bị hại kể về quá trình bị dụ dỗ nạp tiền, vay mượn để tiếp tục đầu tư rồi mất trắng.

Chiều 27-10, bị hại Nguyễn Văn Triển kể rằng từ khoản tiền đầu tiên 2.000 USD, ông dần tin tưởng những nhân viên tư vấn khi tài khoản liên tục hiển thị có lãi.

Sau đó, ông được thuyết phục nâng cấp lên tài khoản VIP, có nhân viên tư vấn riêng. Tuy nhiên, các lệnh giao dịch bắt đầu liên tục thua lỗ, tài khoản đứng trước nguy cơ bị "cháy". Thay vì khuyên dừng lại, nhân viên vẫn thúc giục ông nạp thêm tiền.

Có những đêm 23h, 0h, ông Triển vẫn nhận được điện thoại giục chuyển tiền để cứu tài khoản. Người đàn ông phải vay mượn ngân hàng, người thân và cuối cùng mất hơn 5 tỉ đồng.

Mr Pips Phó Đức Nam bị dẫn giải rời phiên tòa chiều 27-10 - Ảnh: GIANG LONG

Một bị hại khác là bà Nguyễn Thị Mơ cũng nhiều lần khóc nghẹn trước tòa khi kể về khoản tiền hơn 9 tỉ đồng bị mất. Bà cho biết đã phải bán nhà, đất, xe để trả nợ, cuộc sống gia đình đảo lộn và vợ chồng ly hôn.

Ngay cả khi tài khoản đã thua lỗ, bà Mơ vẫn bị những người tư vấn thúc giục vay thêm 10 tỉ đồng để nạp vào sàn, với lời hứa có thể gỡ lại số tiền đã mất.

Theo cáo trạng, các sàn giao dịch trong đường dây Mr Pips thực chất được lập trình sẵn, không đối ứng với thị trường quốc tế. Nhân viên được giao tiếp cận, tạo lòng tin để khách hàng nạp tiền, sau đó tiếp tục thúc đẩy giao dịch và nạp thêm tiền cho đến khi tài khoản thua lỗ.

Khi được hỏi về trách nhiệm của mình, nữ bị cáo Đinh Thị Dung thừa nhận hành vi sai phạm và nhiều lần bày tỏ sự hối hận.

Dung cho biết đã làm đơn đề nghị sử dụng 3 tỉ đồng trong sổ tiết kiệm đang bị phong tỏa để khắc phục hậu quả vụ án. Theo bị cáo, đây là tiền lương, thưởng tích lũy được trong những năm làm việc cho đường dây.

Gia đình Dung cũng đã nộp thêm 100 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Trước khi kết thúc phần khai báo, nữ quản lý vùng từng nhận gần 16,6 tỉ đồng tiền lương, thưởng tiếp tục nói trước hội đồng xét xử: "Bị cáo rất ân hận và hối hận về việc làm của mình".