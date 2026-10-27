'Kho' vàng 222 tỉ cùng túi Hermès, Chanel chất đầy bên trong căn hộ 28 tỉ của bạn gái Mr Pips

Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Mr Pips) tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Hôm nay (27-10), Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiếp tục ngày xét xử thứ hai đối với Phó Đức Nam (Mr Pips), Shark Bình cùng 186 bị cáo trong vụ án lừa đảo, rửa tiền quy mô đặc biệt lớn. Đại diện viện kiểm sát tiếp tục công bố bản cáo trạng dài hơn 260 trang.

Trong số những người phải hầu tòa có Nguyễn Thanh Tâm (31 tuổi), bạn gái từng sống chung với Mr Pips, người được Nam tin tưởng giao quản lý khối tài sản khổng lồ.

Khám nhà bạn gái Mr Pips lộ kho gần tạ vàng, gấp 8 lần giá căn hộ

Bên trong căn hộ trị giá 28 tỉ đồng ở TP.HCM của Nguyễn Thanh Tâm, cuộc khám xét ngày 30-10-2024 đã hé lộ một khối tài sản khiến nhiều người không khỏi choáng ngợp.

Khi kiểm tra két sắt và những nơi cất giữ tài sản, cảnh sát phát hiện 44,8 tỉ đồng tiền mặt cùng hơn 1,7 triệu USD. Ngoài ra còn có nhiều loại ngoại tệ từ đô la Singapore, nhân dân tệ, baht Thái Lan đến tiền của nhiều quốc gia khác.

Theo hồ sơ vụ án, tại đây còn cất giữ 78 thỏi vàng nguyên khối, mỗi thỏi nặng gần 1kg. Đi kèm là 214 lượng vàng SJC cùng hàng trăm miếng vàng Thần Tài, vàng 12 con giáp và nhiều sản phẩm chế tác bằng vàng.

Trong số vàng bị thu giữ có một tượng mèo bằng vàng nặng hơn 5,8kg, được định giá tới 13,7 tỉ đồng. Một dây chuyền vàng gắn mặt mèo nặng hơn 1kg cũng có giá trị khoảng 2,46 tỉ đồng.

Tổng cộng, số vàng thu giữ tại nơi ở của Tâm nặng hơn 94kg, được định giá hơn 222 tỉ đồng, tức gần gấp 8 lần giá trị căn hộ.

Theo cáo trạng, toàn bộ số vàng này thuộc sở hữu của Phó Đức Nam nhưng được cất giữ tại nơi ở của bạn gái.

Bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips) tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Không chỉ có tiền và vàng, căn hộ còn là nơi cất giữ hàng loạt món đồ xa xỉ. Cảnh sát thu giữ tới 60 chiếc đồng hồ, trong đó có những thương hiệu nổi tiếng như Richard Mille, Patek Philippe, Rolex, Audemars Piguet, Hublot hay Vacheron Constantin.

Theo lời khai được thể hiện trong hồ sơ vụ án, 43 chiếc do Nam mua để sử dụng, 5 chiếc được tặng và 11 chiếc là quà Nam cùng bạn bè mua tặng Tâm.

Cùng với bộ sưu tập đồng hồ là 33 túi xách và 3 chiếc ví mang những thương hiệu Hermès, Chanel, Louis Vuitton, Dior, Gucci, Prada... Trong số này, 28 chiếc túi được xác định là quà Nam và bạn bè mua tặng Tâm.

Theo cáo trạng, hơn 94kg vàng thu giữ tại căn hộ là tài sản của Phó Đức Nam, được cất giữ tại nơi ở của bạn gái.

Trong thời gian chung sống, Nam còn giao Tâm nhiều công việc liên quan đến quản lý tiền bạc, từ liên hệ thành lập doanh nghiệp để mua bán bất động sản đến đổi ngoại tệ, giao tiền mua vàng.

Những thương vụ rửa tiền trăm tỉ

Không trực tiếp điều hành các sàn giao dịch ngoại hối hay xuất hiện trên mạng xã hội với những màn khoe tiền, siêu xe như Mr Pips, Nguyễn Thanh Tâm được cơ quan tố tụng xác định là người đứng phía sau quản lý, chuyển đổi khối tài sản có nguồn gốc từ hành vi phạm tội của bạn trai.

Công an khám xét nhà thu giữ "kho" vàng, đồ hiệu tại nhà bạn gái Mr Pips - Đồ họa: THÂN HOÀNG

Theo cáo trạng, từ tháng 10-2021, khi tìm cách che giấu nguồn gốc số tiền chiếm đoạt từ các nhà đầu tư, Nam đã nhờ Tâm tham gia các giao dịch mua bán bất động sản.

Để thực hiện việc này, Nam giao bạn gái liên hệ với người thân của Nam, nhờ tìm người đứng tên thành lập doanh nghiệp.

Có pháp nhân doanh nghiệp, Nam tiếp tục chỉ đạo bạn gái liên hệ với bà Nguyễn Thị Thủy, mợ của Nam, để phối hợp điều hành Công ty cổ phần Tech Invest.

Hai doanh nghiệp này sau đó được sử dụng để thực hiện các giao dịch bất động sản bằng tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội.

Theo viện kiểm sát, Tâm cùng Nam và bà Thủy đã sử dụng danh nghĩa hai công ty để mua bán 15 bất động sản tại Hà Nội và TP.HCM, tổng giá trị hơn 218 tỉ đồng.

Trong khi đó, tính toàn bộ những giao dịch bất động sản của Nam và người liên quan, cơ quan điều tra xác định nhóm này đã sử dụng tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội để mua bán 32 bất động sản, tổng giá trị hơn 378 tỉ đồng.

Một số bất động sản được để cho Tâm đứng tên và trực tiếp quản lý, số khác do người thân của Nam cùng những người liên quan đứng tên.

Viện kiểm sát cho rằng việc lập doanh nghiệp, sử dụng người khác đứng tên tài sản và thực hiện các giao dịch mua bán bất động sản là một trong những cách Nam tìm cách che giấu nguồn gốc dòng tiền bất hợp pháp.

Theo cáo trạng, Tâm còn sử dụng hơn 25,1 tỉ đồng của Nam để mua 1 triệu USD. Ngoài ra, "bóng hồng" của "siêu lừa" này còn thực hiện những giao dịch đổi tiền với giá trị hơn 41,2 tỉ đồng để mua 1,7 triệu USD và hơn 1 tỉ đồng để mua 67.744 đô la Singapore.

Từ những căn nhà, thửa đất được mua bán qua doanh nghiệp đến những thỏi vàng, ngoại tệ được tích trữ, cơ quan tố tụng cáo buộc Tâm đã tham gia chuyển đổi, quản lý và sử dụng hơn 384 tỉ đồng có nguồn gốc từ hành vi phạm tội của Mr Pips.

Theo cáo trạng, đường dây do Mr Pips và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cầm đầu đã sử dụng 81 công ty bình phong, hàng chục website giao dịch giả để lôi kéo nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 1.568 tỉ đồng của các bị hại.

Một phần số tiền này được nhóm Nam tìm cách chuyển thành bất động sản, vàng, ngoại tệ và các tài sản giá trị lớn.

Và căn hộ 28 tỉ đồng của Nguyễn Thanh Tâm chính là một trong những nơi cảnh sát phát hiện khối tài sản đó.