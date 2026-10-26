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188 bị cáo, 1.600 tỉ bị chiếm đoạt: Giải mã 'đế chế' Mr Pips và dòng tiền liên quan Shark Bình

tác giả
THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG

Kết thúc ngày xét xử đầu tiên, đến chiều tối hôm nay (26-10), đại diện viện kiểm sát vẫn đang công bố bản cáo trạng dài hơn 260 trang truy tố Phó Đức Nam (Mr Pips), ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng 186 bị cáo khác.

188 bị cáo, 1.600 tỉ bị chiếm đoạt: Giải mã 'đế chế' Mr Pips và dòng tiền liên quan Shark Bình - Ảnh 1.

Shark Bình tại phiên tòa ngày 26-10 - Ảnh: GIANG LONG

Phiên tòa sơ thẩm xét xử Mr Pips Phó Đức Nam và ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng 186 bị cáo dự kiến kéo dài 15 ngày, do thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa.

Theo nội dung cáo trạng được công bố tại tòa chiều nay, Phó Đức Nam bị cáo buộc cầm đầu đường dây lừa đảo đầu tư ngoại hối, chứng khoán quốc tế, chiếm đoạt hơn 1.568 tỉ đồng.

Để vận hành đường dây, nhóm Mr Pips thành lập 81 công ty bình phong, thuê 43 văn phòng, mở 67 tài khoản ngân hàng và sử dụng 36 website giao dịch giả. 

Hệ thống được chia thành 7 bộ phận, từ quảng cáo, tuyển khách hàng, tư vấn đầu tư đến kiểm soát giao dịch và dòng tiền.

Thủ đoạn lừa đảo bắt đầu từ những lời quảng cáo lợi nhuận cao trên mạng xã hội. Sau khi bị dẫn dụ mở tài khoản, nạp tiền vào các sàn giao dịch, người tham gia được nhân viên tự xưng là chuyên gia hướng dẫn đặt lệnh, liên tục thuyết phục nạp thêm tiền.

Theo cáo buộc, nhóm này kiểm soát dữ liệu giao dịch, khiến tài khoản của bị hại thua lỗ, đồng thời tìm cách trì hoãn khi khách hàng yêu cầu rút tiền.

Trong vụ án, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị truy tố về tội rửa tiền, liên quan gần 320 tỉ đồng của 232 bị hại chuyển qua hệ thống ví thanh toán Ngân Lượng từ tháng 6-2020 đến tháng 9-2022.

Theo cáo trạng, dòng tiền được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty cổ phần Ngân Lượng, trước khi nạp vào các sàn ngoại hối do Phó Đức Nam điều hành.

Khối tài sản liên quan vụ án cũng đặc biệt lớn. Cơ quan điều tra đã kê biên, thu giữ 111 bất động sản, 41 ô tô, 7 mô tô cùng lượng lớn tiền mặt, ngoại tệ và vàng. Tổng giá trị tài sản bị phong tỏa, thu giữ được ước tính hàng nghìn tỉ đồng.

Ngoài Mr Pips và Shark Bình, vụ án còn có Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), bị cáo buộc tham gia điều hành đường dây lừa đảo; những người thân liên quan việc cất giữ, chuyển dịch tài sản và nhóm cố vấn bị cáo buộc nhận 6,44 tỉ đồng để tư vấn, dàn xếp khi xuất hiện tố giác.

Infographic dưới đây khái quát quy mô đường dây, thủ đoạn lừa đảo, dòng tiền liên quan Shark Bình cùng khối tài sản bị kê biên, thu giữ trong vụ án.

- Ảnh 1.

Đồ họa toàn cảnh vụ Mr Pips - Shark Bình - Đồ họa: THÂN HOÀNG

188 bị cáo, 1.600 tỉ bị chiếm đoạt: Giải mã 'đế chế' Mr Pips và dòng tiền liên quan Shark Bình - Ảnh 2.Shark Bình cười tươi khi đến tòa, đối diện cáo buộc rửa tiền 320 tỉ trong vụ Mr Pips

Sáng 26-10, "siêu lừa" Phó Đức Nam (Mr Pips), ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng 186 bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ án lừa đảo gần 1.600 tỉ đồng. Riêng Shark Bình bị cáo buộc giúp đường dây của Mr Pips rửa tiền gần 320 tỉ đồng qua hệ thống ví điện tử Ngân Lượng.

 

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    Chủ đề: Nguyễn Hoà Bình Shark Bình Công ty cổ phần Ngân Lượng Lừa đảo Mr Pips

    Dòng sự kiện: Đường dây lừa đảo của Mr Pips Phó Đức Nam

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